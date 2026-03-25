Джепсон - Словник біблійних слів
Книга Ріда Джепсона «Словник біблійних слів» являє собою компактний, але змістовний довідник, створений для глибшого розуміння термінології Святого Письма. Автор ставить завдання розкрити справжнє значення ключових біблійних понять, які часто втрачають свою гостроту або спотворюються в сучасному вжитку. Основна ідея твору полягає в тому, що точне знання мови Біблії — це не просто лінгвістична вправа, а необхідна умова для правильної побудови богослов’я та особистої віри, оскільки кожне слово в контексті Об’явлення несе в собі специфічне духовне навантаження.
Змістовна частина словника охоплює сотні слів — від фундаментальних теологічних термінів, таких як «благодать», «викуплення» та «праведність», до конкретних назв предметів побуту, географічних об’єктів та культурних реалій античного світу. Джепсон послідовно розбирає етимологію слів, звертаючись до оригінальних давньогрецьких та давньоєврейських коренів, і показує, як їхнє значення розгортається в різних книгах Біблії. Автор приділяє значну увагу тому, як переклад на сучасні мови впливає на сприйняття тексту, пропонуючи читачеві більш точні смислові відтінки. У книзі глибоко досліджується взаємозв’язок між словами та доктринами, що перетворює звичайний алфавітний перелік на цілісну систему біблійного знання.
Текст написаний у лаконічному, чіткому та академічно виваженому стилі, що робить його доступним як для студентів духовних закладів, так і для пересічних читачів Біблії. Рід Джепсон майстерно поєднує наукову точність із пастирською спрямованістю, допомагаючи читачеві побачити за сухими визначеннями живі істини Божого Слова. Робота служить фундаментальним ресурсом для тих, хто прагне самостійно досліджувати Писання та уникати поверхневих тлумачень. Це читання допомагає усвідомити, що кожне слово Біблії є частиною досконалого Божого задуму, і розуміння цих слів відкриває двері до глибшого пізнання Самого Творця.
Рид Джепсон – Словник біблійних слів
Луцьк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», б.р. – 212 с.
Рид Джепсон – Словник біблійних слів - Зміст
ПЕРЕДМОВА
ГОВОРЯТЬ ІНШІ - СЛОВА ВДЯЧНОСТІ
ВСТУП
АДАМ - ГОРЛИВІСТЬ - БОГ - ЄГОВА - ЄГОВА ШАЛОМ - ХРИСТОС - ХРИСТИЯНИН
СЛОВНИК БІБЛІЙНИХ СЛІВ
АЛЕЛУЙЯ - БАЛЬЗАМ - БЕЗЗАКОННЯ - БЕЗМЕЖНІСТЬ - БЕЗПЕКА - БІДА - БЛАГОДАТЬ - БОГ - БОРОТЬБА - БРАТСТВО - БРОНЯ - ВАРТОВИЙ - ВЕЛИЧНІСТЬ - ВИ - ВИВЧАТИ - ВИКУПЛЕННЯ - ВИПРАВДОВУВАТИ - ВИРАЗКА - ВИХІД - ВІДВІДИНИ - ВІДОМИЙ - ВІДПОЧИНОК - ВІРА - ВОГОНЬ - ВОЛЯ - ВОСКРЕСІННЯ - ВПЕВНЕНІСТЬ - ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ - ВСЕЗНАЮЧИЙ - ВСІ, ВСЕ - ВУХО - ВЧОРА - ГАЙ - ГАЛАТИ - ГАСИТИ - ГЕДЕОН - ГЕФСИМАНІЯ - ГІМН - ГОВОРИТИ - ГОЛГОФА - ГОЛОС - ГРІЗНИЙ - ГРІХ - ДАВАЙТЕ - ДАНИЇЛ - ДВЕРІ - ДЕНЬ - ДЕРЕВО - ДЕСЯТИНА - ДИМАС - ДИЯКОН - ДІТИ - ДУМКА - ДУХ - ДУША - ЕВЕН-ЄЗЕР - ЕЗДРА - ЕККЛЕЗІЯСТ - ЕМАНУЇЛ - ЕПАФРАС - ЕСТЕР - ЕФЕСЯНИ - ЄВАНГЕЛІЄ - ЄГОВА-НІССІ - ЄГОВА-ШАЛОМ - ЄГОШУА - ЄЗЕКІЇЛЬ - ЄЗЕКІЯ - ЄНОХ - ЄРЕМІЯ - ЗАКОН - ЗАПИТАННЯ - ЗАСТУПНИК - ЗВІЛЬНЯТИ - ЗЕМЛЕТРУС - ЗІРКА - ЗМІНИ - ЗНАННЯ - ІДИ - ІДОЛ - ІМІДЖ - ІНСТРУМЕНТ - ЮАН - ІСАЯ - ІСУС - ЙОВ - ЙОІЛ - ЙОНА - ЙОСІЯ - КАЇН - КЛОПОТАННЯ - КНИГА - КНИГА ЖИТТЯ - КОЛІНА - КОРИНТЯНИ - КОРИНФ - ЛЕВИТ - ЛИЦЕ , - ЛИЦЕМІР - ЛІЛІЯ - ЛІНИВИЙ - ЛУКА - ЛЮБОВ - ЛЮДИНА - МАРК - МАТВІЙ - МЕНЕ - МІРА - МІХЕЙ - МОЛИТВА - МОЛОДИЙ - М’ЯСО - НАДІЯ - НАРЕЧЕНА - НАСТАНОВИ - НАТХНЕННЯ - НАФАНАЇЛ - НЕБЕСА - НЕБО - НЕДОВІР'Я - НЕЗАПЛЯМОВАНИЙ - НЕПРАВИЙ - НЕЄМІЯ - НОЙ - ОБ’ЯВЛЕННЯ - ОВДІЙ - ОГРІХИ - ОЛИВА - ОСІЯ - ОЧІ - ПЕРЕМОГА - ПЕРЕС - ПЕТРО - ПІДТРИМУВАТИ - ПЛАЧ ЄРЕМІЇ - ПОВОДИР - ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ - ПОСУДИНА - ПОТЕРПАТИ ВІД НЕВДАЧІ - ПРАЦЯ - ПРИПОВІСТІ - ПРИТУЛОК - ПРИХОДИТИ - ПРОРОЦТВО - ПСАЛМИ - ПУСТОТА - РАДІСНИЙ - РАЗОМ - РЕЛІГІЯ - РИМ - РИМЛЯНИ - РОЗУМІТИ - РУЙНУВАТИ - РУТ - СИЛА - СІЛЬ - СІМ’Я - СІОН - СКАРБНИЦЯ - СКОРБОТА - СЛАВА - СЛІДУВАТИ - СЛОВО - СМЕРТЬ - СМИРЕННІСТЬ - СМІХ - СОЛОМОН - СПОКІЙ - СПОКУСА - СТАРИЙ - СТУК - ОХОПЛЕННЯ - ТІЛО - УРЯД - УСТА - ФИЛИП'ЯНИ - ХРЕСТИТИ - ХРОНІКИ - ЦАР - ЦАРЮВАННЯ - ЦЕРКВА - ЧАРІВНИК - ЧАС - ЧИСЛА - ШИРОКІСТЬ - ЩОКА - ЮДА - ЯКІВ
