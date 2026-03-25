Книга Ріда Джепсона «Словник біблійних слів» являє собою компактний, але змістовний довідник, створений для глибшого розуміння термінології Святого Письма. Автор ставить завдання розкрити справжнє значення ключових біблійних понять, які часто втрачають свою гостроту або спотворюються в сучасному вжитку. Основна ідея твору полягає в тому, що точне знання мови Біблії — це не просто лінгвістична вправа, а необхідна умова для правильної побудови богослов’я та особистої віри, оскільки кожне слово в контексті Об’явлення несе в собі специфічне духовне навантаження.

Змістовна частина словника охоплює сотні слів — від фундаментальних теологічних термінів, таких як «благодать», «викуплення» та «праведність», до конкретних назв предметів побуту, географічних об’єктів та культурних реалій античного світу. Джепсон послідовно розбирає етимологію слів, звертаючись до оригінальних давньогрецьких та давньоєврейських коренів, і показує, як їхнє значення розгортається в різних книгах Біблії. Автор приділяє значну увагу тому, як переклад на сучасні мови впливає на сприйняття тексту, пропонуючи читачеві більш точні смислові відтінки. У книзі глибоко досліджується взаємозв’язок між словами та доктринами, що перетворює звичайний алфавітний перелік на цілісну систему біблійного знання.

Текст написаний у лаконічному, чіткому та академічно виваженому стилі, що робить його доступним як для студентів духовних закладів, так і для пересічних читачів Біблії. Рід Джепсон майстерно поєднує наукову точність із пастирською спрямованістю, допомагаючи читачеві побачити за сухими визначеннями живі істини Божого Слова. Робота служить фундаментальним ресурсом для тих, хто прагне самостійно досліджувати Писання та уникати поверхневих тлумачень. Це читання допомагає усвідомити, що кожне слово Біблії є частиною досконалого Божого задуму, і розуміння цих слів відкриває двері до глибшого пізнання Самого Творця.

Рид Джепсон – Словник біблійних слів

Луцьк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», б.р. – 212 с.

Рид Джепсон – Словник біблійних слів - Зміст

ПЕРЕДМОВА

ГОВОРЯТЬ ІНШІ - СЛОВА ВДЯЧНОСТІ

ВСТУП

АДАМ - ГОРЛИВІСТЬ - БОГ - ЄГОВА - ЄГОВА ШАЛОМ - ХРИСТОС - ХРИСТИЯНИН

СЛОВНИК БІБЛІЙНИХ СЛІВ