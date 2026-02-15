В книге П. Джеймса подробно прослеживается история формирования и развития славянских баптистских общин в Австралии, начиная с первых переселенцев послевоенного периода и заканчивая современным состоянием церквей. Автор описывает, как иммигранты из СССР, Польши и Югославии, сталкиваясь с трудностями адаптации в совершенно иной культурной среде, находили духовную опору в создании национальных церквей. Книга анализирует процесс объединения разрозненных групп в союзы, строительство первых молитвенных домов в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде и Перте, а также роль пасторов-первопроходцев в сохранении веры и культурной идентичности общины.

Значительная часть работы посвящена вызовам, с которыми столкнулись церкви в процессе интеграции в австралийское общество: вопросу сохранения русского языка, воспитанию второго и третьего поколений иммигрантов и взаимодействию с местными англоязычными баптистскими союзами. Автор рассматривает миссионерскую деятельность общин, их благотворительную работу и влияние на социальную жизнь славянской диаспоры. Исследование базируется на архивных документах, личных интервью и церковных протоколах, что позволяет воссоздать объективную картину того, как «малое семя» веры превратилось в устойчивую сеть церквей на австралийском континенте.

П. Джеймс – Славянские баптистские церкви в Австралии

Издательство Союз Славянских Евангельских Христиан Баптистов Австралии, 1987. – 147 с.

ISBN 0 7316 1774 8

П. Джеймс – Славянские баптистские церкви в Австралии – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ ЦЕРКВЕЙ

Предисловие - Вступление - Славянская церковь евангельских христиан баптистов в г. Бризбене - Славянская церковь евангельских христиан баптистов в г. Сиднее - Столичный город Канберра - Славянская церковь евангельских христиан баптистов в г. Мельбурне - Славянская церковь евангельских христиан баптистов в г. Аделаида - Славянская церковь евангельских христиан баптистов в г. Перт - 1-й съезд в г. Мельбурне - Объединение славянских евангельских христиан баптистов Австралии (ОСЕХБА) - Отношение к нам австралийских баптистов - Поиски духовных работников - Господь выдвигает работников из нашей среды - „Голос спасения” - Нужда в песенниках - Миссионерская работа - „Голос Евангелия” и „Церковь по радио” - Печатный орган ОСЕХБА - Старческий дом - Регистрация Союза - Статьи Н. Водневского - Евангельское общество - Националные расхождения - Г ости из-за границы - Помощь из-за границы - Два пробных съезда в горах - Украинские церкви в Австралии - Славянское Евангельское Общество - Съезды ОСЕХБА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИЗ ЖИЗНИ ЦЕРКВЕЙ