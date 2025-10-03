Дзєвєцький, Єнджеєвський - Молитви надії для залежних
Коли у подружньому чи родинному житті ми стикаємося з алкогольною, тютюновою чи іншими залежностями, коли нам доводиться переживати ті чи інші драматичні ситуації, то ми відчуваємо свою безпорадність і невпевненість. Ми шукаємо допомоги у друзів, фахівців, духовних провідників. Та найліпшою допомогою для нас може бути молитва.
Христос запевняє нас, що Бог обов’язково захистить тих, хто вдень і вночі волає до Нього (пор. Лк. 18, 7). Однак Спаситель ставить нам конкретне запитання: «Тільки ж Син Чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру?» (див. Лк. 18, 8). Бо без віри неможливо молитися.
Що таке молитва, яка базується на зрілій вірі? Зріла молитва - це щось більше, ніж звичайна розмова з Богом. Це насамперед зустріч. А кожна зустріч - це щось значно більше, ніж промовлені слова. Зустріч впливає на людину та змінює її. Чим важливіша для нас особа, з якою ми зустрічаємося, тим більше значення має ця зустріч, тим більше на нас впливає і змінює.
Молитва - це зустріч з Тим, хто мене створив, хто знає мене і по-справжньому любить. Молитва - це зустріч із Тим, кому я довіряю більше, ніж людям, і навіть більше, ніж собі. Якщо це не так, то молитва перетворюється у магічний обряд або ритуал.
о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних
Пер. з польськ. О. Мандрики
Львів: Свічадо, 2014, 96 с.
серія «Довіритися Богові»
ISBN 978-966-395-726-5
о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних - Зміст
о. Марек Дзєвєцький Молитва - це терапія
о. Адам Шустак ОР Вийди з комори презирства!
о. Адам Шустак ОР У Божих очах ти є перлиною
о. Войцех Єнджеевський Медитації
о. Адам Шустак ОР Бог бореться за тебе, щоб дати тобі життя
о. Томаш Важни Молитви осіб, які страждають від залежности
- Молитва особи, залежної від адреналіну
- Молитва фонофоліка
- Молитва особи, залежної від азарту
- Молитва особи, залежної від інтернету
- Молитва людини, яка обожнює своє тіло
- Молитва людини, залежної від ліків
- Молитва наркомана
- Молитва затятого курця
- Молитва людини, яка страждає на манію популярности
- Молитва трудоголіка
- Молитва сексоголіка
- Молитва таноректика
- Молитва людини, яка страждає на залежність від влади
- Молитва людини, яка страждає на залежність від покупок
- Молитва людини, яка залежна від думки інших
- Молитва алкоголіка
- Молитва співзалежної особи
Молитви, знайдені у мережі
- Молитва алкоголіка
- Молитва про оздоровлення від мастурбації
- Молитва про оздоровлення від наслідків контакту з порнографією
- Молитва про оздоровлення від залежностей
- Молитва батьків, діти яких страждають від тієї чи іншої залежности
- Богородична молитва за людей, які страждають від залежности
- Богородична молитва для родин, де є особи, що страждають від залежности
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