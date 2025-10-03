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Дзєвєцький, Єнджеєвський - Молитви надії для залежних

о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling
Коли у подружньому чи родинному житті ми стикаємося з алкогольною, тютюновою чи іншими залежностями, коли нам доводиться переживати ті чи інші драматичні ситуації, то ми відчуваємо свою безпорадність і невпевненість. Ми шукаємо допомоги у друзів, фахівців, духовних провідників. Та найліпшою допомогою для нас може бути молитва.
Христос запевняє нас, що Бог обов’язково захистить тих, хто вдень і вночі волає до Нього (пор. Лк. 18, 7). Однак Спаситель ставить нам конкретне запитання: «Тільки ж Син Чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру?» (див. Лк. 18, 8). Бо без віри неможливо молитися.
Що таке молитва, яка базується на зрілій вірі? Зріла молитва - це щось більше, ніж звичайна розмова з Богом. Це насамперед зустріч. А кожна зустріч - це щось значно більше, ніж промовлені слова. Зустріч впливає на людину та змінює її. Чим важливіша для нас особа, з якою ми зустрічаємося, тим більше значення має ця зустріч, тим більше на нас впливає і змінює.
Молитва - це зустріч з Тим, хто мене створив, хто знає мене і по-справжньому любить. Молитва - це зустріч із Тим, кому я довіряю більше, ніж людям, і навіть більше, ніж собі. Якщо це не так, то молитва перетворюється у магічний обряд або ритуал.

о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних

Пер. з польськ. О. Мандрики
Львів: Свічадо, 2014, 96 с.
серія «Довіритися Богові»
ISBN 978-966-395-726-5

о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних - Зміст

о. Марек Дзєвєцький Молитва - це терапія
о. Адам Шустак ОР Вийди з комори презирства!
о. Адам Шустак ОР У Божих очах ти є перлиною
о. Войцех Єнджеевський Медитації
о. Адам Шустак ОР Бог бореться за тебе, щоб дати тобі життя
о. Томаш Важни Молитви осіб, які страждають від залежности
  • Молитва особи, залежної від адреналіну
  • Молитва фонофоліка
  • Молитва особи, залежної від азарту
  • Молитва особи, залежної від інтернету
  • Молитва людини, яка обожнює своє тіло
  • Молитва людини, залежної від ліків
  • Молитва наркомана
  • Молитва затятого курця
  • Молитва людини, яка страждає на манію популярности
  • Молитва трудоголіка
  • Молитва сексоголіка
  • Молитва таноректика
  • Молитва людини, яка страждає на залежність від влади
  • Молитва людини, яка страждає на залежність від покупок
  • Молитва людини, яка залежна від думки інших
  • Молитва алкоголіка
  • Молитва співзалежної особи
Молитви, знайдені у мережі
  • Молитва алкоголіка
  • Молитва про оздоровлення від мастурбації
  • Молитва про оздоровлення від наслідків контакту з порнографією
  • Молитва про оздоровлення від залежностей
  • Молитва батьків, діти яких страждають від тієї чи іншої залежности
  • Богородична молитва за людей, які страждають від залежности
  • Богородична молитва для родин, де є особи, що страждають від залежности
Views 179
Rating 5.0 / 5
Added 03.10.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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