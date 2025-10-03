Коли у подружньому чи родинному житті ми стикаємося з алкогольною, тютюновою чи іншими залежностями, коли нам доводиться переживати ті чи інші драматичні ситуації, то ми відчуваємо свою безпорадність і невпевненість. Ми шукаємо допомоги у друзів, фахівців, духовних провідників. Та найліпшою допомогою для нас може бути молитва.

Христос запевняє нас, що Бог обов’язково захистить тих, хто вдень і вночі волає до Нього (пор. Лк. 18, 7). Однак Спаситель ставить нам конкретне запитання: «Тільки ж Син Чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру?» (див. Лк. 18, 8). Бо без віри неможливо молитися.

Що таке молитва, яка базується на зрілій вірі? Зріла молитва - це щось більше, ніж звичайна розмова з Богом. Це насамперед зустріч. А кожна зустріч - це щось значно більше, ніж промовлені слова. Зустріч впливає на людину та змінює її. Чим важливіша для нас особа, з якою ми зустрічаємося, тим більше значення має ця зустріч, тим більше на нас впливає і змінює.

Молитва - це зустріч з Тим, хто мене створив, хто знає мене і по-справжньому любить. Молитва - це зустріч із Тим, кому я довіряю більше, ніж людям, і навіть більше, ніж собі. Якщо це не так, то молитва перетворюється у магічний обряд або ритуал.

о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних

Пер. з польськ. О. Мандрики

Львів: Свічадо, 2014, 96 с.

серія «Довіритися Богові»

ISBN 978-966-395-726-5

о. Марек Дзєвєцький, о. Войцєх Єнджеєвський, о. Адам Шустак, о. Томаш Важни - Молитви надії для залежних - Зміст

о. Марек Дзєвєцький Молитва - це терапія

о. Адам Шустак ОР Вийди з комори презирства!

о. Адам Шустак ОР У Божих очах ти є перлиною

о. Войцех Єнджеевський Медитації

о. Адам Шустак ОР Бог бореться за тебе, щоб дати тобі життя

о. Томаш Важни Молитви осіб, які страждають від залежности

Молитва особи, залежної від адреналіну

Молитва фонофоліка

Молитва особи, залежної від азарту

Молитва особи, залежної від інтернету

Молитва людини, яка обожнює своє тіло

Молитва людини, залежної від ліків

Молитва наркомана

Молитва затятого курця

Молитва людини, яка страждає на манію популярности

Молитва трудоголіка

Молитва сексоголіка

Молитва таноректика

Молитва людини, яка страждає на залежність від влади

Молитва людини, яка страждає на залежність від покупок

Молитва людини, яка залежна від думки інших

Молитва алкоголіка

Молитва співзалежної особи

Молитви, знайдені у мережі