Дзюрах - Трапеза милосердя
«Трапеза милосердя» — це збірка проповідей єпископа Богдана Дзюраха, яка запрошує читача до глибокого споглядання Божого Слова крізь призму недільних читань церковного року. Автор нагадує, що людина живе не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. У світі, сповненому гамору та тривог, ці роздуми стають джерелом духовної поживи, допомагаючи втамувати спрагу за спілкуванням з Небесним Отцем.
Проповіді єпископа Богдана просякнуті темою милосердя, яку він розкриває як «велику розповідь про чудесні діла Божі». Від Неділі Закхея до завершальних неділь після Зіслання Святого Духа, автор крок за кроком веде вірян шляхом внутрішньої переміни. Він закликає не просто слухати Євангеліє, а ставати його живим свідченням у повсякденні: долати егоїзм, бачити потреби ближніх та відкривати «батьківсько-материнське обличчя Божої любові».
Книга вирізняється практичністю та актуальністю. Автор торкається тем свободи, страждання, соціальної відповідальності та ролі родини як домашньої Церкви. Кожна проповідь — це заклик «виплисти на глибінь» віри, навчитися дивитися на світ Божими очима та відчувати присутність Господа у щоденних обов’язках. Це видання стане незамінним супутником як для священнослужителів у підготовці до гомілій, так і для мирян, які прагнуть свідомо переживати літургійний рік.
Єпископ Богдан Дзюрах — Трапеза милосердя
Проповіді на неділі церковного року. — Львів : Свічадо, 2019. — 496 с.
ISBN 978-966-938-355-6
Єпископ Богдан Дзюрах — Трапеза милосердя — Зміст
Вступна частина: Слово про духовну спрагу за Словом Божим.
Підготовка до Великого Посту: Неділі Закхея, Митаря і Фарисея, Блудного сина, М'ясопусна та Сиропусна (прощення та перехід до любові).
Чотиридесятниця та Квітна неділя: Шлях через Хрестопоклонну неділю до інаугурації Христового Царства.
Пасхальний цикл: Світле Воскресіння, Томина неділя, неділі Мироносиць, Розслабленого, Самарянки та Сліпонародженого.
Від Вознесіння до Зіслання Святого Духа: Молитва як шлях до П'ятдесятниці.
Неділі після П'ятдесятниці:
Покликання до святості (Неділі всіх святих та Всіх святих українського народу).
Чудеса зцілення та притчі: про виноградник, весільний бенкет, милосердного самарянина та багача і Лазаря.
Практичні уроки: «золоте правило» Ісуса, подолання байдужості, випробування багатством.
Завершальні неділі року: Уроки вдячності, віри сліпця та розумного використання земних благ.
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