Эдвардс - Узник в третьей камере
– Прибыл новый заключенный, капитан!
– Слухи оказались правдой? – спросил капитан.
Вместо ответа охранник протянул Протею листок папируса.
– Ирод совсем спятил, – проворчал капитан. – Становится таким же безумным, как его отец. Посадить в тюрьму такого человека! Он что, хочет, чтобы начался мятеж? Народ в ярости.
– Прошу прощения, но я не могу промолчать, – сказал дрожащим от волнения голосом один из охранников. – Мне не нравится, что его привели сюда. Не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. Я боюсь этого человека. Однажды я слышал его в пустыне, и страшно подумать, что Бог может сделать с нами за то, что мы держим его в тюрьме.
– Исполняй свой долг, солдат. Приготовь камеру.
– Свободна только одна, капитан.
– Значит приготовь ее.
– Там нечего готовить. Это третья камера.
– Яма? Мы увидим, как Божьего пророка водворят туда?
– Капитан, знаете, что во всем этом мне не нравится больше всего?
– И что же?
– Не хочу даже думать о том, что мы услышим от других двух заключенных, когда они узнают, кто сидит в третьей камере.
– С тобой нельзя не согласиться, – вздохнул Протей.
В этот момент широко распахнулась ведущая наулицу дверь и на пороге появились силуэты двух солдат и узника.
«Интересно, как долго Ирод продержит его в живых?» – пробормотал капитан себе под нос.
Джин Эдвардс - Узник в третьей камере
Пер. с англ. Юрий Шпак – К.: Ефетов А.В.,2020. – 48 с.
ISBN 978-966-8795-50-3
Джин Эдвардс - Узник в третьей камере – Содержание
Пролог
I – XIX
Эпилог
Руководство для обсуждения книги
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