– Прибыл новый заключенный, капитан!

– Слухи оказались правдой? – спросил капитан.

Вместо ответа охранник протянул Протею листок папируса.

– Ирод совсем спятил, – проворчал капитан. – Становится таким же безумным, как его отец. Посадить в тюрьму такого человека! Он что, хочет, чтобы начался мятеж? Народ в ярости.

– Прошу прощения, но я не могу промолчать, – сказал дрожащим от волнения голосом один из охранников. – Мне не нравится, что его привели сюда. Не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. Я боюсь этого человека. Однажды я слышал его в пустыне, и страшно подумать, что Бог может сделать с нами за то, что мы держим его в тюрьме.

– Исполняй свой долг, солдат. Приготовь камеру.

– Свободна только одна, капитан.

– Значит приготовь ее.

– Там нечего готовить. Это третья камера.

– Яма? Мы увидим, как Божьего пророка водворят туда?

– Капитан, знаете, что во всем этом мне не нравится больше всего?

– И что же?

– Не хочу даже думать о том, что мы услышим от других двух заключенных, когда они узнают, кто сидит в третьей камере.

– С тобой нельзя не согласиться, – вздохнул Протей.

В этот момент широко распахнулась ведущая наулицу дверь и на пороге появились силуэты двух солдат и узника.

«Интересно, как долго Ирод продержит его в живых?» – пробормотал капитан себе под нос.

Джин Эдвардс - Узник в третьей камере

Пер. с англ. Юрий Шпак – К.: Ефетов А.В.,2020. – 48 с.

ISBN 978-966-8795-50-3

Джин Эдвардс - Узник в третьей камере – Содержание