Еко - Історія філософії - Античність та Середньовіччя

Ця книга — результат ще однієї масштабної колаборації Умберто Еко та Рікардо Федріги, яка ставить за мету не просто переказати сухі факти, а показати філософію як живий процес «абстрактного гімнастики» розуму. Видання охоплює період від зародження грецької думки в Мілеті до витончених схоластичних систем пізнього Середньовіччя, розкриваючи, як первісний подив перед світом трансформувався у складні інтелектуальні інструменти західної цивілізації.

Автори відмовляються від сприйняття філософів як відірваних від реальності диваків. Натомість вони поміщають Сократа, Платона, Августина та Тому Аквінського в гущу їхнього часу: серед політичних інтриг афінського полісу, медичних відкриттів Гіппократа та суворих монастирських статутів. Книга демонструє безперервність думки: як антична Paidéia (система виховання) та логіка Арістотеля стали фундаментом для перших європейських університетів та теологічних дискусій про природу Бога і людини.

Окрему цінність становлять культурологічні вставки про повсякдення, сексуальність, музику та магію, що допомагають збагнути контекст, у якому народжувалися ідеї. Видання вчить читача ставити «незручні» питання, на які наука часто не має відповідей, і доводить, що історія філософії — це фактично історія того, як людство вчилося думати, приймати рішення та розуміти власну ідентичність.

Історія філософії. Античність та Середньовіччя

За редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги. — Харків: Фоліо, 2021. — 555 с.

ISBN 978-966-03-9692-0.

