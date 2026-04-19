Еко - Історія філософії - Античність та Середньовіччя

Ця книга — результат ще однієї масштабної колаборації Умберто Еко та Рікардо Федріги, яка ставить за мету не просто переказати сухі факти, а показати філософію як живий процес «абстрактного гімнастики» розуму. Видання охоплює період від зародження грецької думки в Мілеті до витончених схоластичних систем пізнього Середньовіччя, розкриваючи, як первісний подив перед світом трансформувався у складні інтелектуальні інструменти західної цивілізації.
Автори відмовляються від сприйняття філософів як відірваних від реальності диваків. Натомість вони поміщають Сократа, Платона, Августина та Тому Аквінського в гущу їхнього часу: серед політичних інтриг афінського полісу, медичних відкриттів Гіппократа та суворих монастирських статутів. Книга демонструє безперервність думки: як антична Paidéia (система виховання) та логіка Арістотеля стали фундаментом для перших європейських університетів та теологічних дискусій про природу Бога і людини.
Окрему цінність становлять культурологічні вставки про повсякдення, сексуальність, музику та магію, що допомагають збагнути контекст, у якому народжувалися ідеї. Видання вчить читача ставити «незручні» питання, на які наука часто не має відповідей, і доводить, що історія філософії — це фактично історія того, як людство вчилося думати, приймати рішення та розуміти власну ідентичність.
Історія філософії. Античність та Середньовіччя
За редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги. — Харків: Фоліо, 2021. — 555 с.
ISBN 978-966-03-9692-0.
Історія філософії. Античність та Середньовіччя - Зміст
Зародження думки: Від іонійських натурфілософів (Фалес, Анаксімандр) до «монолітних» досократиків, які вперше замінили міф раціональним пошуком першопочатку (архе).
Золота доба Афін: Детальний аналіз спадщини Сократа, Платона та Арістотеля — трьох китів, на яких тримається вся подальша європейська метафізика, етика та логіка.
Еллінізм та Рим: Пошук особистого щастя та спокою у вченнях епікурейців, стоїків та скептиків, а також перенесення філософії на римський ґрунт (Цицерон, Сенека, Марк Аврелій).
Від Античності до християнства: Трагічний і величний перехід від неоплатонізму Плотіна до християнської апологетики та грандіозного синтезу віри й розуму у творчості Августина Іппонійського.
Середньовічна схоластика: Інтелектуальний світ монастирів та міських шкіл, «суперечка про універсалії», розквіт університетів та системи Альберта Великого, Томи Аквінського і Вільяма Оккама.
