Еко - Історія філософії. Модерна доба

Цей том — захоплива подорож епохою, коли людство повірило, що світ можна змінити за допомогою розуму, критичного мислення та наукового методу. Під редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги, видання «Модерна доба» охоплює період від витоків гуманізму XV століття до критичної філософії Іммануїла Канта, показуючи, як народжувалася сучасна західна цивілізація.

Автори майстерно руйнують міф про те, що Модерна доба почалася раптово. Вони демонструють неперервність інтелектуальних традицій: як середньовічна схоластика трансформувалася в нову філологію, а магічні та герметичні вчення Відродження стали підґрунтям для майбутніх наукових відкриттів. Це книга про homo faber — людину-творця, яка стає мірою всіх речей і активним центром Всесвіту.

Видання пропонує не просто сухий перелік дат, а глибокий контекст: ви знайдете тут зв'язок між філософією Декарта та математикою, між політичними утопіями Томаса Мора та географічними відкриттями Колумба, між світлом Просвітництва та музикою революцій.

Історія філософії. Модерна доба

За редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги. — Харків: Фоліо, 2024. — 542 с.

ISBN 978-617-8493-00-4.

Історія філософії. Модерна доба - Зміст