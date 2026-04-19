Еко - Історія філософії. Модерна доба

Цей том — захоплива подорож епохою, коли людство повірило, що світ можна змінити за допомогою розуму, критичного мислення та наукового методу. Під редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги, видання «Модерна доба» охоплює період від витоків гуманізму XV століття до критичної філософії Іммануїла Канта, показуючи, як народжувалася сучасна західна цивілізація.
Автори майстерно руйнують міф про те, що Модерна доба почалася раптово. Вони демонструють неперервність інтелектуальних традицій: як середньовічна схоластика трансформувалася в нову філологію, а магічні та герметичні вчення Відродження стали підґрунтям для майбутніх наукових відкриттів. Це книга про homo faber — людину-творця, яка стає мірою всіх речей і активним центром Всесвіту.
Видання пропонує не просто сухий перелік дат, а глибокий контекст: ви знайдете тут зв'язок між філософією Декарта та математикою, між політичними утопіями Томаса Мора та географічними відкриттями Колумба, між світлом Просвітництва та музикою революцій.
Історія філософії. Модерна доба
За редакцією Умберто Еко та Рікардо Федріги. — Харків: Фоліо, 2024. — 542 с.
ISBN 978-617-8493-00-4.
Історія філософії. Модерна доба - Зміст
XV століття: Між вірою та розумом. Відродження платонізму Марсіліо Фічіно, кабалістичні пошуки Піко делла Мірандоли та революційна ідея Миколи Кузанського про нескінченний Всесвіт.
XVI–XVII століття: Природа, магія та метод. Епоха Джордано Бруно та Френсіса Бекона. Народження експериментальної науки Галілея та раціоналізму Декарта. Час, коли світ перетворюється на театр, а розум починає шукати «правила для керівництва духом».
XVIII століття: Тріумф Просвітництва. Розквіт «республіки літер», створення грандіозної «Енциклопедії» Дідро та Д’Аламбера, боротьба Вольтера за свободу думки та скептицизм Девіда Юма.
Кант: Вершина епохи. Філософський синтез, який визначив межі людського пізнання та встановив автономію моралі.
