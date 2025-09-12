Ця книга - аж ніяк не результат роботи інтелектуала, який вирішив написати про все, що зібрав та дослідив на тему молитви. Це, радше, ділення багатим досвідом, що переповнює мене. Спочатку, ведений Духом Господнім, я робив собі невеличкі записи, що мали послужити мені нагадуваннями для духовного збагачення. Час від часу я повертався до цих записів, пильно вдивлявся в їх красу і далі докопувався у їх глибину. Мені навіть на гадку не спадало, що колись вони стануть книгою, яку читатимуть інші. 0Усе почалося в серпні 1948. Я саме розпочав самітницьке життя. Моє прагнення такого життя так і не здійснилося б, якби не безпосереднє втручання Бога. Саме Він чудесно звільнив мене від усіх обов'язків перед світом.

Кажуть, що неможливо отримати все, чого бажаєш. Однак я отримав усе, чого прагнула моя душа, віднайшовши таке радикальне усамітнення з Богом. Це те, про що я молився чотири роки. У пустельному житті мене приваблювала і поглинала мій ум думка про те, що коли я усамітнюся, то зможу весь час проводити у молитві і лише в ній. Найперше хочу поділитися з читачами тим, як Господь у чудесний спосіб виправдав мої сподівання та очікування.

За декілька днів до мого від'їзду в монастир, що його Бог для мене обрав, мене навідав молодий інженер: він привіз мені дарунок. Цей дарунок йому передав британський паломник, який мандрував до Єрусалиму, жив у Росії і володів російською мовою. У старих рукописах цей паломник знайшов писання про молитву російських отців - як давніх, так і сучасних. Він переклав їх англійською мовою, додаючи ще й інші висловлювання святих Східної Церкви. Рукопис цей був за обсягом лише 12 сторінок. Молодий інженер передав його мені з найкращими побажаннями успіху в моєму новому житті. Я навіть не встиг переглянути рукопис, оскільки надто квапився, готуючись до тривалої подорожі. Я тільки поклав його до своїх пожитків. Щойно влаштувавшись у новій оселі, я відразу усвідомив велике блаженство, в якому перебуваю. Я став на коліна, щоб подякувати Богові в сльозах за Його могутню руку, яка вивела мене з цього світу. Я дивувався з того, як Бог у своїй силі та співчутті вихопив мене зі світських турбот! Це була перша іскра, що запалила мій дух молитвою.

Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви

Пер. з англ. О. Мельник

Львів: Свічадо, 2011, 384 с.

ISBN 978-966-395-472-1

Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви - Зміст

Вступ

Вступ до другого видання

Частина 1: ПРИГОДА МОЛИТВИ

Розділ 1: Визначення молитви і її дієвість Що таке молитва? Висловлювання Святих Отців про природу молитви Велич молитви Висловлювання Святих Отців про величність молитви Необхідність молитви Висловлювання Святих Отців про необхідність молитви Дієвість молитви Висловлювання Святих Отців про дієвість молитви

Розділ 2: Ступені молитви Медитація Висловлювання Отців про медитацію Контемпляція Висловлювання Отців про споглядання

Розділ 3: По той бік молитви Екстаз Висловлювання Отців про екстаз Бачення Бога Висловлювання Отців про бачення Бога Єднання з Богом Висловлювання Отців про єдність із Богом



Частина 2: АСПЕКТИ ВНУТРІШНЮГО ДІЯННЯ МОЛИТВИ

Розділ 4: Визволення душі Висловлювання Отців про визволення душі

Розділ 5: Очищення серця Висловлювання Отців про чистоту серця

Розділ 6: Розкаяння духа Висловлювання Отців про розкаяння духа

Розділ 7: Віра і наполегливість Висловлювання Отців про віру і наполегливість

Розділ 8: Боротьба і витримка Висловлювання Отців про боротьбу і витримку

Розділ 9: Приборкання ума Висловлювання Отців про приборкання ума

Розділ 10: Свята тиша Висловлювання Отців про святу тишу

Розділ 11: Моліться повсякчасно Висловлювання Отців про безперервну молитву

Розділ 12: Сльози Висловлювання Отців про сльози

Розділ 13: Піст Висловлювання Отців про піст



Частина 3: ПЕРЕШКОДИ У МОЛИТВІ

Розділ 14: Духовна посуха

Розділ 15: Духовна апатія Висловлювання Отців про посуху й апатію у молитві

Розділ 16: Втрата мети Висловлювання Отців про цілі та мотиви молитви



Висновок: Плоди молитовного життя

Висловлювання Отців про плоди молитовного життя

Епілог: Молитва: входження у присутність Отця

Бібліографія