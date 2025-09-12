Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви
Ця книга - аж ніяк не результат роботи інтелектуала, який вирішив написати про все, що зібрав та дослідив на тему молитви. Це, радше, ділення багатим досвідом, що переповнює мене. Спочатку, ведений Духом Господнім, я робив собі невеличкі записи, що мали послужити мені нагадуваннями для духовного збагачення. Час від часу я повертався до цих записів, пильно вдивлявся в їх красу і далі докопувався у їх глибину. Мені навіть на гадку не спадало, що колись вони стануть книгою, яку читатимуть інші. 0Усе почалося в серпні 1948. Я саме розпочав самітницьке життя. Моє прагнення такого життя так і не здійснилося б, якби не безпосереднє втручання Бога. Саме Він чудесно звільнив мене від усіх обов'язків перед світом.
Кажуть, що неможливо отримати все, чого бажаєш. Однак я отримав усе, чого прагнула моя душа, віднайшовши таке радикальне усамітнення з Богом. Це те, про що я молився чотири роки. У пустельному житті мене приваблювала і поглинала мій ум думка про те, що коли я усамітнюся, то зможу весь час проводити у молитві і лише в ній. Найперше хочу поділитися з читачами тим, як Господь у чудесний спосіб виправдав мої сподівання та очікування.
За декілька днів до мого від'їзду в монастир, що його Бог для мене обрав, мене навідав молодий інженер: він привіз мені дарунок. Цей дарунок йому передав британський паломник, який мандрував до Єрусалиму, жив у Росії і володів російською мовою. У старих рукописах цей паломник знайшов писання про молитву російських отців - як давніх, так і сучасних. Він переклав їх англійською мовою, додаючи ще й інші висловлювання святих Східної Церкви. Рукопис цей був за обсягом лише 12 сторінок. Молодий інженер передав його мені з найкращими побажаннями успіху в моєму новому житті. Я навіть не встиг переглянути рукопис, оскільки надто квапився, готуючись до тривалої подорожі. Я тільки поклав його до своїх пожитків. Щойно влаштувавшись у новій оселі, я відразу усвідомив велике блаженство, в якому перебуваю. Я став на коліна, щоб подякувати Богові в сльозах за Його могутню руку, яка вивела мене з цього світу. Я дивувався з того, як Бог у своїй силі та співчутті вихопив мене зі світських турбот! Це була перша іскра, що запалила мій дух молитвою.
Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви
Пер. з англ. О. Мельник
Львів: Свічадо, 2011, 384 с.
ISBN 978-966-395-472-1
Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви - Зміст
Вступ
Вступ до другого видання
Частина 1: ПРИГОДА МОЛИТВИ
-
Розділ 1: Визначення молитви і її дієвість
- Що таке молитва?
- Висловлювання Святих Отців про природу молитви
- Велич молитви
- Висловлювання Святих Отців про величність молитви
- Необхідність молитви
- Висловлювання Святих Отців про необхідність молитви
- Дієвість молитви
- Висловлювання Святих Отців про дієвість молитви
-
Розділ 2: Ступені молитви
- Медитація
- Висловлювання Отців про медитацію
- Контемпляція
- Висловлювання Отців про споглядання
-
Розділ 3: По той бік молитви
- Екстаз
- Висловлювання Отців про екстаз
- Бачення Бога
- Висловлювання Отців про бачення Бога
- Єднання з Богом
- Висловлювання Отців про єдність із Богом
Частина 2: АСПЕКТИ ВНУТРІШНЮГО ДІЯННЯ МОЛИТВИ
-
Розділ 4: Визволення душі
- Висловлювання Отців про визволення душі
-
Розділ 5: Очищення серця
- Висловлювання Отців про чистоту серця
-
Розділ 6: Розкаяння духа
- Висловлювання Отців про розкаяння духа
-
Розділ 7: Віра і наполегливість
- Висловлювання Отців про віру і наполегливість
-
Розділ 8: Боротьба і витримка
- Висловлювання Отців про боротьбу і витримку
-
Розділ 9: Приборкання ума
- Висловлювання Отців про приборкання ума
-
Розділ 10: Свята тиша
- Висловлювання Отців про святу тишу
-
Розділ 11: Моліться повсякчасно
- Висловлювання Отців про безперервну молитву
-
Розділ 12: Сльози
- Висловлювання Отців про сльози
-
Розділ 13: Піст
- Висловлювання Отців про піст
Частина 3: ПЕРЕШКОДИ У МОЛИТВІ
- Розділ 14: Духовна посуха
-
Розділ 15: Духовна апатія
- Висловлювання Отців про посуху й апатію у молитві
-
Розділ 16: Втрата мети
- Висловлювання Отців про цілі та мотиви молитви
Висновок: Плоди молитовного життя
Висловлювання Отців про плоди молитовного життя
Епілог: Молитва: входження у присутність Отця
Бібліографія
No comments yet. Be the first!