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Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви

Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling
Ця книга - аж ніяк не результат роботи інтелектуала, який вирішив написати про все, що зібрав та дослідив на тему молитви. Це, радше, ділення багатим досвідом, що переповнює мене. Спочатку, ведений Духом Господнім, я робив собі невеличкі записи, що мали послужити мені нагадуваннями для духовного збагачення. Час від часу я повертався до цих записів, пильно вдивлявся в їх красу і далі докопувався у їх глибину. Мені навіть на гадку не спадало, що колись вони стануть книгою, яку читатимуть інші. 0Усе почалося в серпні 1948. Я саме розпочав самітницьке життя. Моє прагнення такого життя так і не здійснилося б, якби не безпосереднє втручання Бога. Саме Він чудесно звільнив мене від усіх обов'язків перед світом.
Кажуть, що неможливо отримати все, чого бажаєш. Однак я отримав усе, чого прагнула моя душа, віднайшовши таке радикальне усамітнення з Богом. Це те, про що я молився чотири роки. У пустельному житті мене приваблювала і поглинала мій ум думка про те, що коли я усамітнюся, то зможу весь час проводити у молитві і лише в ній. Найперше хочу поділитися з читачами тим, як Господь у чудесний спосіб виправдав мої сподівання та очікування.
За декілька днів до мого від'їзду в монастир, що його Бог для мене обрав, мене навідав молодий інженер: він привіз мені дарунок. Цей дарунок йому передав британський паломник, який мандрував до Єрусалиму, жив у Росії і володів російською мовою. У старих рукописах цей паломник знайшов писання про молитву російських отців - як давніх, так і сучасних. Він переклав їх англійською мовою, додаючи ще й інші висловлювання святих Східної Церкви. Рукопис цей був за обсягом лише 12 сторінок. Молодий інженер передав його мені з найкращими побажаннями успіху в моєму новому житті. Я навіть не встиг переглянути рукопис, оскільки надто квапився, готуючись до тривалої подорожі. Я тільки поклав його до своїх пожитків. Щойно влаштувавшись у новій оселі, я відразу усвідомив велике блаженство, в якому перебуваю. Я став на коліна, щоб подякувати Богові в сльозах за Його могутню руку, яка вивела мене з цього світу. Я дивувався з того, як Бог у своїй силі та співчутті вихопив мене зі світських турбот! Це була перша іскра, що запалила мій дух молитвою.

Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви

Пер. з англ. О. Мельник
Львів: Свічадо, 2011, 384 с.
ISBN 978-966-395-472-1

Матей Ель-Мескін - Молитовне життя Східної Церкви - Зміст

Вступ
Вступ до другого видання
Частина 1: ПРИГОДА МОЛИТВИ
  • Розділ 1: Визначення молитви і її дієвість
    • Що таке молитва?
    • Висловлювання Святих Отців про природу молитви
    • Велич молитви
    • Висловлювання Святих Отців про величність молитви
    • Необхідність молитви
    • Висловлювання Святих Отців про необхідність молитви
    • Дієвість молитви
    • Висловлювання Святих Отців про дієвість молитви
  • Розділ 2: Ступені молитви
    • Медитація
    • Висловлювання Отців про медитацію
    • Контемпляція
    • Висловлювання Отців про споглядання
  • Розділ 3: По той бік молитви
    • Екстаз
    • Висловлювання Отців про екстаз
    • Бачення Бога
    • Висловлювання Отців про бачення Бога
    • Єднання з Богом
    • Висловлювання Отців про єдність із Богом
Частина 2: АСПЕКТИ ВНУТРІШНЮГО ДІЯННЯ МОЛИТВИ
  • Розділ 4: Визволення душі
    • Висловлювання Отців про визволення душі
  • Розділ 5: Очищення серця
    • Висловлювання Отців про чистоту серця
  • Розділ 6: Розкаяння духа
    • Висловлювання Отців про розкаяння духа
  • Розділ 7: Віра і наполегливість
    • Висловлювання Отців про віру і наполегливість
  • Розділ 8: Боротьба і витримка
    • Висловлювання Отців про боротьбу і витримку
  • Розділ 9: Приборкання ума
    • Висловлювання Отців про приборкання ума
  • Розділ 10: Свята тиша
    • Висловлювання Отців про святу тишу
  • Розділ 11: Моліться повсякчасно
    • Висловлювання Отців про безперервну молитву
  • Розділ 12: Сльози
    • Висловлювання Отців про сльози
  • Розділ 13: Піст
    • Висловлювання Отців про піст
Частина 3: ПЕРЕШКОДИ У МОЛИТВІ
  • Розділ 14: Духовна посуха
  • Розділ 15: Духовна апатія
    • Висловлювання Отців про посуху й апатію у молитві
  • Розділ 16: Втрата мети
    • Висловлювання Отців про цілі та мотиви молитви
Висновок: Плоди молитовного життя
Висловлювання Отців про плоди молитовного життя
Епілог: Молитва: входження у присутність Отця
Бібліографія
Views 169
Rating 5.0 / 5
Added 12.09.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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