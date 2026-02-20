Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Shamanism
Series Философские технологии. Религиоведение (9 books)

Для историка религий знаменательно всякое проявление священного: каждый ритуал, каждый миф, каждое верование и каждый образ божества отражают опыт священного и потому несут в себе понятия бытия, смысла, истины. Приведу свои же слова: «Трудно представить, как мог бы действовать человеческий разум без убеждения, что в мире есть нечто бесспорно настоящее; и нельзя представить, как могло возникнуть сознание, если бы человек не придавал смысл своим импульсам и переживаниям. Осознание же настоящего и полного смысла мира тесно связано с открытием священного. Через опыт священного человеческий разум постиг разницу между тем, что проявляется как настоящее, мощное, обильное и имеющее смысл, и тем, что лишено этих качеств, т. е. существует в виде хаотического и зловещего потока явлений, возникающих и исчезающих случайно и бессмысленно…

Коротко говоря, «священное» входит в саму структуру сознания, а не представляет некую стадию его истории… На самых архаических уровнях культуры жить, как подобает человеку, — само по себе есть религиозное действо, потому что принятие пищи, половые отношения и труд имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть — а еще вернее, стать — человеком означает быть «религиозным» («La Nostalgie des Origines», 1969, p. 7 sq.).

Пер. с фр. Н.Н. Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова

4-е изд.

М.: Академический проект, 2020, 432 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-3294-1

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий - Оглавление

Введение

  • Глава I. Вначале… Магико-религиозное поведение человека эпохи палеолита

  • Глава II. Самая долгая революция: открытие земледелия — мезолит и неолит

  • Глава III. Религии Месопотамии

  • Глава IV. Религиозные идеи и политические кризисы в Древнем Египте

  • Глава V. Мегалиты, храмы, церемониальные центры: запад Европы, Средиземноморье, долина Инда

  • Глава VI. Религия хеттов и ханаанеев

  • Глава VII. «Когда Израиль был младенцем…»Глава VIII. Религия индоевропейцев. Ведийские боги

  • Глава IX. Индия до Гаутамы Будды: от космического жертвоприношения до высшего тождества «Атман-Брахман»

  • Глава X. Зевс и греческая религия

  • Глава XI. Олимпийцы и Герои

  • Глава XII. Элевсинские мистерии

  • Глава XIII. Заратустра и религия иранцев

  • Глава XIV. Религия Израиля во времена царей и пророковГлава XV. Дионис, или Возвращенное блаженство

Сокращения

Критическая библиография

Указатель

Послесловие (В.Я. Петрухин)

Комментарии (В.Я. Петрухин)

