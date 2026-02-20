Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий

Для историка религий знаменательно всякое проявление священного: каждый ритуал, каждый миф, каждое верование и каждый образ божества отражают опыт священного и потому несут в себе понятия бытия, смысла, истины. Приведу свои же слова: «Трудно представить, как мог бы действовать человеческий разум без убеждения, что в мире есть нечто бесспорно настоящее; и нельзя представить, как могло возникнуть сознание, если бы человек не придавал смысл своим импульсам и переживаниям. Осознание же настоящего и полного смысла мира тесно связано с открытием священного. Через опыт священного человеческий разум постиг разницу между тем, что проявляется как настоящее, мощное, обильное и имеющее смысл, и тем, что лишено этих качеств, т. е. существует в виде хаотического и зловещего потока явлений, возникающих и исчезающих случайно и бессмысленно…
Коротко говоря, «священное» входит в саму структуру сознания, а не представляет некую стадию его истории… На самых архаических уровнях культуры жить, как подобает человеку, — само по себе есть религиозное действо, потому что принятие пищи, половые отношения и труд имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть — а еще вернее, стать — человеком означает быть «религиозным» («La Nostalgie des Origines», 1969, p. 7 sq.).
Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий
Пер. с фр. Н.Н. Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова
4-е изд.
М.: Академический проект, 2020, 432 с.
Серия "Философские технологии: религиоведение"
ISBN 978-5-8291-3294-1
Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий - Оглавление
Введение
Глава I. Вначале… Магико-религиозное поведение человека эпохи палеолита
Глава II. Самая долгая революция: открытие земледелия — мезолит и неолит
Глава III. Религии Месопотамии
Глава IV. Религиозные идеи и политические кризисы в Древнем Египте
Глава V. Мегалиты, храмы, церемониальные центры: запад Европы, Средиземноморье, долина Инда
Глава VI. Религия хеттов и ханаанеев
Глава VII. «Когда Израиль был младенцем…»Глава VIII. Религия индоевропейцев. Ведийские боги
Глава IX. Индия до Гаутамы Будды: от космического жертвоприношения до высшего тождества «Атман-Брахман»
Глава X. Зевс и греческая религия
Глава XI. Олимпийцы и Герои
Глава XII. Элевсинские мистерии
Глава XIII. Заратустра и религия иранцев
Глава XIV. Религия Израиля во времена царей и пророковГлава XV. Дионис, или Возвращенное блаженство
Сокращения
Критическая библиография
Указатель
Послесловие (В.Я. Петрухин)
Комментарии (В.Я. Петрухин)
