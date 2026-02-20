Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий

Для историка религий знаменательно всякое проявление священного: каждый ритуал, каждый миф, каждое верование и каждый образ божества отражают опыт священного и потому несут в себе понятия бытия, смысла, истины. Приведу свои же слова: «Трудно представить, как мог бы действовать человеческий разум без убеждения, что в мире есть нечто бесспорно настоящее; и нельзя представить, как могло возникнуть сознание, если бы человек не придавал смысл своим импульсам и переживаниям. Осознание же настоящего и полного смысла мира тесно связано с открытием священного. Через опыт священного человеческий разум постиг разницу между тем, что проявляется как настоящее, мощное, обильное и имеющее смысл, и тем, что лишено этих качеств, т. е. существует в виде хаотического и зловещего потока явлений, возникающих и исчезающих случайно и бессмысленно…

Коротко говоря, «священное» входит в саму структуру сознания, а не представляет некую стадию его истории… На самых архаических уровнях культуры жить, как подобает человеку, — само по себе есть религиозное действо, потому что принятие пищи, половые отношения и труд имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть — а еще вернее, стать — человеком означает быть «религиозным» («La Nostalgie des Origines», 1969, p. 7 sq.).

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий

Пер. с фр. Н.Н. Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова

4-е изд.

М.: Академический проект, 2020, 432 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-3294-1

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 1 - От каменного века до элевсинских мистерий - Оглавление

Введение

Глава I. Вначале… Магико-религиозное поведение человека эпохи палеолита

Глава II. Самая долгая революция: открытие земледелия — мезолит и неолит

Глава III. Религии Месопотамии

Глава IV. Религиозные идеи и политические кризисы в Древнем Египте

Глава V. Мегалиты, храмы, церемониальные центры: запад Европы, Средиземноморье, долина Инда

Глава VI. Религия хеттов и ханаанеев

Глава VII. «Когда Израиль был младенцем…»Глава VIII. Религия индоевропейцев. Ведийские боги

Глава IX. Индия до Гаутамы Будды: от космического жертвоприношения до высшего тождества «Атман-Брахман»

Глава X. Зевс и греческая религия

Глава XI. Олимпийцы и Герои

Глава XII. Элевсинские мистерии

Глава XIII. Заратустра и религия иранцев

Глава XIV. Религия Израиля во времена царей и пророковГлава XV. Дионис, или Возвращенное блаженство

Сокращения

Критическая библиография

Указатель

Послесловие (В.Я. Петрухин)

Комментарии (В.Я. Петрухин)