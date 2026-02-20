Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 2 - От Гаутамы Будды до триумфа Христианства

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Shamanism
Series Философские технологии. Религиоведение (9 books)

Для изысканий по истории культуры, равно как и по истории религий, Китай представляет собой исключительно благодатное поле. Действительно, самые ранние археологические свидетельства восходят к VI и V тысячелетиям до н. э.; в целом ряде случаев можно наблюдать преемственность разных доисторических культур и даже точно определить их вклад в формирование классической китайской цивилизации.

С другой стороны, так же, как китайский народ сложился в результате различных этнических сочетаний, так и его культура представляет собой сложный и оригинальный синтез, в котором, однако, возможно выявить многие составляющие.

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 2 - От Гаутамы Будды до триумфа Христианства

Пер. с фр. Н.Б. Абалаковой, С.Г. Балашовой, Н.Н. Кулаковой, А.А. Старостиной

4­е изд.

М.: Академический проект, 2020, 495 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-3295-8

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 2 - От Гаутамы Будды до триумфа Христианства - Оглавление

От автора

  • Глава XVI. Религии Древнего Китая

  • Глава XVII. Брахманизм и индуизм: первые философские доктрины и способы спасения

  • Глава XVIII. Будда и его современники

  • Глава XIX. Послание Будды: от страха вечного возвращения к блаженству несказанного

  • Глава XX. Римская религия: от истоков до вакханалий (прибл. 186 г. до н. э.)

  • Глава XXI. Кельты, германцы, фракийцы и геты

  • Глава XXII. Орфей, Пифагор и новая эсхатология

  • Глава XXIII. История буддизма от Махакашьяпы до Нагарджуны

  • Глава XXIV. Синтез индуизма: «Махабхарата» и «Бхагавадгита»

  • Глава XXV. Испытания для иудейства: от апокалипсисов до возвышения Торы

  • Глава XXVI. Синкретизм и творчество в эллинистическую эпоху: обещание спасения

  • Глава ХХVII. Новый иранский синтез

  • Глава ХХIХ. Язычество, христианство и гнозис в эпоху императоров

  • Глава XXX. Сумерки богов

Сокращения

Критическая библиография

Указатель

Послесловие

Комментарии

