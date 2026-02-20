Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 2 - От Гаутамы Будды до триумфа Христианства

Для изысканий по истории культуры, равно как и по истории религий, Китай представляет собой исключительно благодатное поле. Действительно, самые ранние археологические свидетельства восходят к VI и V тысячелетиям до н. э.; в целом ряде случаев можно наблюдать преемственность разных доисторических культур и даже точно определить их вклад в формирование классической китайской цивилизации.

С другой стороны, так же, как китайский народ сложился в результате различных этнических сочетаний, так и его культура представляет собой сложный и оригинальный синтез, в котором, однако, возможно выявить многие составляющие.

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 2 - От Гаутамы Будды до триумфа Христианства

Пер. с фр. Н.Б. Абалаковой, С.Г. Балашовой, Н.Н. Кулаковой, А.А. Старостиной

4­е изд.

М.: Академический проект, 2020, 495 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-3295-8

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 2 - От Гаутамы Будды до триумфа Христианства - Оглавление

От автора

Глава XVI. Религии Древнего Китая

Глава XVII. Брахманизм и индуизм: первые философские доктрины и способы спасения

Глава XVIII. Будда и его современники

Глава XIX. Послание Будды: от страха вечного возвращения к блаженству несказанного

Глава XX. Римская религия: от истоков до вакханалий (прибл. 186 г. до н. э.)

Глава XXI. Кельты, германцы, фракийцы и геты

Глава XXII. Орфей, Пифагор и новая эсхатология

Глава XXIII. История буддизма от Махакашьяпы до Нагарджуны

Глава XXIV. Синтез индуизма: «Махабхарата» и «Бхагавадгита»

Глава XXV. Испытания для иудейства: от апокалипсисов до возвышения Торы

Глава XXVI. Синкретизм и творчество в эллинистическую эпоху: обещание спасения

Глава ХХVII. Новый иранский синтез

Глава ХХIХ. Язычество, христианство и гнозис в эпоху императоров

Глава XXX. Сумерки богов

Сокращения

Критическая библиография

Указатель

Послесловие

Комментарии