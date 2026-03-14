Эллсворт - Библия книга за книгой
Книга Роджера Эллсворта «Библия книга за книгой» представляет собой структурированное и доступное руководство, призванное помочь читателю совершить увлекательное путешествие по всему Священному Писанию всего за один год. Автор ставит задачу преодолеть страх перед объемом и сложностью библейских текстов, предлагая четкий план, который позволяет освоить каждую из 66 книг в контексте единого Божественного замысла. Основная идея произведения заключается в том, что Библия — это не разрозненная коллекция древних писаний, а целостная история спасения, в центре которой стоит личность Иисуса Христа, и понимание этой целостности критически важно для духовного роста каждого верующего.
Содержательная часть книги разбита на 52 главы, каждая из которых соответствует одной неделе года. Эллсворт мастерски выделяет ключевые темы, исторический фон и основное послание каждой книги — от Бытия до Откровения. Автор не просто пересказывает содержание, но акцентирует внимание на том, как та или иная книга Ветхого или Нового Завета связана с общей нитью библейского повествования. Каждое еженедельное занятие включает в себя краткий обзор, ключевые стихи для размышления и практические вопросы, которые помогают читателю соотнести древние истины со своей современной жизнью, превращая теоретическое изучение в живой духовный опыт.
Текст написан в лаконичном, ясном и глубоко пастырском стиле, что делает его идеальным инструментом как для индивидуального чтения, так и для работы в малых группах. Роджер Эллсворт обладает талантом объяснять сложные богословские концепции простыми словами, не теряя при этом глубины смысла. Работа служит прекрасным путеводителем, который помогает дисциплинировать ум и сердце, формируя у читателя прочный фундамент библейских знаний. Это чтение вдохновляет на систематическое исследование Слова Божьего и дает уверенность в том, что понимание всей Библии — это достижимая и бесконечно полезная цель для любого христианина.
Роджер Эллсворт - Библия книга за книгой - Изучение 66 книг Библии за 52 недели
Перевод с английского. – Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2007. – 224 с.
ISBN 978-985-454-330-7
Роджер Эллсворт - Библия книга за книгой – Содержание
Глава 1. Библия как единое целое
Глава 2. Книга Бытие
Глава 3. Книга Исход
Глава 4. Книга Левит
Глава 5. Книга Числа
Глава 6. Книга Второзаконие
Глава 7. Книга Иисуса Навина
Глава 8. Книга Судей и Книга Руфь
Глава 9. Первая книга Царств
Глава 10. Вторая книга Царств
Глава 11. Третья книга Царств
Глава 12. Четвертая книга Царств
Глава 13. Первая и Вторая книги Паралипоменон
Глава 14. Книга Ездры и Книга Неемии
Глава 15. Книга Есфирь
Глава 16. Книга Иова
Глава 17. Псалтирь
Глава 18. Книга Притч
Глава 19. Книга Екклесиаста и Книга Песни песней Соломона
Глава 20. Книга пророка Исаии
Глава 21. Книга пророка Иеремии и Книга Плач Иеремии
Глава 22. Книга пророка Иезекииля
Глава 23. Книга пророка Даниила
Глава 24. Книга пророка Осии
Глава 25. Книга пророка Иоиля и Книга пророка Амоса
Глава 26. Книга пророка Авдия и Книга пророка Ионы
Глава 27. Книга пророка Михея и Книга пророка Наума
Глава 28. Книга пророка Аввакума и Книга пророка Софонии
Глава 29. Книга пророка Аггея и Книга пророка Захарии
Глава 30. Книга пророка Малахии и межзаветный период
Глава 31. Евангелие от Матфея
Глава 32. Евангелие от Марка
Глава 33. Евангелие от Луки
Глава 34. Евангелие от Иоанна
Глава 35. Деяния апостолов
Глава 36. Послание Иакова
Глава 37. Первое послание Петра
Глава 38. Второе послание Петра и Послание Иуды
Глава 39. Первое, Второе и Третье послания Иоанна
Глава 40. Послание Павла к Римлянам
Глава 41. Первое послание Павла к Коринфянам
Глава 42. Второе послание Павла к Коринфянам
Глава 43. Послание Павла к Галатам
Глава 44. Послание Павла к Ефесянам
Глава 45. Послание Павла к Филиппийцам
Глава 46. Послание Павла к Колоссянам
Глава 47. Первое и Второе послания Павла к Фессалоникийцам
Глава 48. Первое послание Павла к Тимофею
Глава 49. Второе послание Павла к Тимофею
Глава 50. Послания Павла к Тиrу и Филимону
Глава 51. Послание к Евреям
Глава 52. Откровение Иисуса Христа
Comments (1 comment)