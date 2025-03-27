Дехто каже, що наставництво - це лише швидкоплинне захоплення, пустодзвонне слово, яке стало популярним у культурі нашого покоління.

Я не погоджуюся. Я тішуся сучасній тенденції появи наставників і підопічних. Але думаю, що це мало би бути набагато більше ніж просто тенденція. Нам відомий такий факт з історії християнства - кожен великий Божий рух був приведений в дію двома двигунами: (1) істина та деталі кожного зокрема руху фіксувалися на папері, і (2) лідери- піонери руху навчали наступне покоління лідерів. Наприклад, Джон Уеслі застосував саме ці два рушії, коли дві сотні років тому через нього розпочався великий методистський рух. Він навчав молодих проповідників і організовував “класні зустрічі” (групи відповідальності) для того, щоб сприяти духовному зростанню його послідовників. Пригадую мою подорож до Епворта та Брістоля в Англії. Там я бачив результати служіння Уеслі-наставника. У Брістолі він збудував церкву, де спостерігав (через скляне віконце над вівтарем) за своїми молодими, но- воспеченими проповідниками під час їхніх проповідей. Пізніше Уеслі зустрічався з ними й оцінював їхні успіхи. На мою думку, саме це сприяло постійності цього руху, на відміну від руху сучасника Уеслі Джорджа Уайтфілда. Мета Джорджа Уайтфілда полягала в успішному публічному ораторстві. Його проповіді збирали найбільші аудиторії - таких не мав ні один проповідник його покоління. А Джон Уеслі присвятив себе передачі духовного досвіду та наставництву молодих людей.

Ціль цієї книги дуже проста. Я не бажаю моєю роботою перекреслити всі чудові книги, які вже написані на тему наставництва. Коли ви через хвилю перегорнете сторінку, то побачите, що я часто посилаюся на деякі чудові видання про наставництво, які створені нашим поколінням. Я вважаю, що ці книги справді необхідно прочитати.

Те, що я хочу зробити, це створити практичний і зручний довідник, до якого ви зможете звертатися знову і знову, якщо будете задіяні у практиці наставництва. Вам не доведеться пробиратися через величезні нагромадження філософії. Навпаки, ви зможете легко осягати суть книги і зустрінете перелік засобів, які легко застосовувати, і які були випробувані та перевірені часом. Я виклав матеріал методом “питання- відповіді”, взявши його від висококваліфікованих експертів, а також з моїх власних спостережень та досвіду. Це базовий довідник на тему наставництва. Ось чотири шляхи, за якими ця книга може стати корисною для вас:

1. Читайте її для свого власного збагачення.

2. Використовуйте її для того, щоб навчити інших мистецтву наставництва.

З. Вивчайте і обговорюйте її у малих групах.

4. Використовуйте її як довідник, коли у вас виникають якісь питання.

Моя мета - подати “ручки опори” до теоретичних істин. Я хочу навчити вас мистецтва наставництва.

Тім Елмор – Наставництво - Як передавати свій життєвий досвід іншим людям

Спрингфілд: Лайф Паблішерс Інтернешнл, 2002. – 218 с.

ISBN 0-7361-0298-1 (англ.)

Тім Елмор – Наставництво – Зміст

Як здобути якнайбільше користі з цієї книги

Джерела

Лист до Вас: “Будь-ласка, наставте мене!”