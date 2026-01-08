В этой краткой иллюстрированной энциклопедии собран материал по истории, культуре и мифологии шумеро-аккадской цивилизации Месопотамии. Книга содержит так же текст большинства переведённых на русский язык эпосов и легенд Вавилонии.

Энциклопедия культуры и религии Древней Месопотамии

Некоторые легенды и эпосы даны в нескольких переводах.

В отдельных эпосах для обеспечения лучшего понимания к уже существующим сноскам были добавлены другие, взятые из разных источников.

Источником информации служили следующие сайты:

http://godsbay.ru/

http://ulenspiegel.od.ua

http://ud-gal-nun.narod.ru/

http://www.middleeast.org.ua/history/ancient.htm

http://khazarzar.skeptik.net/

Составитель не разделяет эволюционной хронологии и атеистические взгляды светских ученых, а также создателей некоторых сайтов, чей материал использовался для составления энциклопедии. Тем не менее, вклад этих ученых в развитие культурологии и религиоведения Древнего мира трудно переоценить.

Вадим Кузнецов

Энциклопедия культуры и религии Древней Месопотамии - Содержание

От составителя

I. Общие данные о Месопотамии

Цивилизация Месопотамии

Пиктографическая письменность

Исторические карты

Культура Месопотамии

Мифология Месопотамии

II. Боги Древней Месопотамии (имена и функции)

Парные божества (или андрогины), первые существа мироздания в шумерских и ассирийских текстах

Божества–близнецы

III. Персонажи мифов и эпосов

Боги

Богини

Демоны

Герои

IV. Шумеро-аккаадске мифы, эпосы, легенды

А. Шумерские мифы

Б. Аккадские (вавилоно-ассирийские) мифы

V. Шумеро-Аккадские Гимны

VI. Шумеро–Аккадские молитвы в переводах В. К. Шилейко

Молитвы царей

Псалом Ададу

Псалом Энлилю

VII. Аккадские заговоры в переводах В. К. Шилейко

О магических формулах в заговорах древней Месопотамии

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА ИЗ АССУРА

ИЗ РИТУАЛА ДЛЯ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ

ИЗ КНИГИ «ЗЛЫЕ ДУХИ»

МОЛИТВЫ ИШТАР О БОЛЬНОМ

ЛИТАНИЯ МАРДУКУ О БОЛЯЩЕМ

ШУРПУ

ИЗ КНИГИ «ЗЛЫЕ БОЛЕЗНИ»

МОЛИТВА НАД ПОРОСЁНКОМ

МОЛИТВА НАД КОЗЛЁНКОМ

МОЛИТВА НАД ТРОСТЬЮ — ЗАМЕНОЙ ЧЕЛОВЕКА

МАКЛУ

ЗАКЛЯТИЕ ЖИЗНИ

VIII. Древнейшие царские надписи (Переводы клинописных текстов Ю. Б. Гавриловой)

Введение

Посвятительная надпись Ур–Нанше (Urn. 49)

Победная реляция Эанатума (Ean.2.)

«Стела Коршунов» (Лагаш, XXV в.)

Надпись на «Стеле Коршунов» (Ean. 1)

Строительная надпись Энметены (Ent. 16)

Надпись Энметены на глиняных конусах (Ent. 28–29)

Надпись Урукагины на глиняных конусах (Ukg. 4–5)

IX. Документы и законы Месопотамии

Законы Хаммурапи

СреднеАссирийские законы

Ниппурский царский список

Библиография

Религия Древней Месопотамии

История Древней Месопотамии

Языки Древней Месопотамии