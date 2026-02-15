У цій фундаментальній праці відомий біблійний вчитель Теодор Епп проводить детальну паралель між фізичним народженням людини та її духовним відродженням. Автор наголошує, що так само як людина не може з'явитися на світ за власним бажанням або зусиллям, так і духовне життя не є результатом морального вдосконалення чи релігійної активності. Епп роз’яснює слова Ісуса про необхідність «народитися згори», показуючи, що це надприродна дія Святого Духа, яка дає людині абсолютно нову природу, здатну до спілкування з Богом.

Книга глибоко аналізує ознаки та наслідки духовного народження: зміну пріоритетів, появу нових прагнень та здатність перемагати гріх. Автор застерігає від підміни справжнього відродження простою зміною поглядів або формальним членством у церкві. Теодор Епп закликає кожного читача перевірити свій духовний стан, нагадуючи, що без другого народження людина залишається духовно мертвою для Бога, незалежно від її фізичного здоров'я чи успіхів. Праця написана простою, але глибокою мовою, що робить її незамінною для розуміння основ християнського життя.

Пер. з англ. – Вінніпеґ: Накладом Друкарні Української Євангельсько-Баптистської Конференції Західньої Канади, 1979. – 36 с.

Теодор Епп – Тілесне й духовне народження – Зміст

Передмова

РОЗДІЛ 1

Людина як створіння Боже

Створена в Божу подобу

Тіло, душа і дух

Образ зруйнований

Упавша людина

Спокуса Христа

Смерть увійшла

Людина потребує життя, не релігії

Обітниця про спасителя

Більше в справі людського упадку

РОЗДІЛ 2

Божий запобіжний захід для упавшої людини

Спасіння — підроблене і правдиве

Тільки одна правдива релігія

Важливість в крові

Пасха

Як кров є застосована

РОЗДІЛ 3