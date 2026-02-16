Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Евангелие по Луке и Деяния Апостолов в рукописной традиции

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries

Евангелие по Луке и Деяния апостолов принадлежат руке одного автора и по объему эти две книги занимают значительную часть текста новозаветного Канона. Этот двухтомный труд евангелист и дееписатель создал, по всей видимости, в конце 70-х, или в 80-е годы I века, используя широкий круг источников по евангельскому материалу и уникальные данные, касающиеся сведений о жизни первобытной христианской общины.

Определенное подражание стилю Септуагинты1 заставляет полагать, что наш новозаветный автор старался представить свой материал как живое продолжение еврейской Библии. Такая задача, видимо, ставилась христианской общиной с появлением потребности в полноценном евангельском повествовании для богослужебного употребления.

Подготовили:

Михеев С., Журавлева Н., Ярощук Л., Остапенко С., Даниленко Н.

2016 г. / 248 с.

Евангелие по Луке и Деяния Апостолов в рукописной традиции – Содержание

  • Предисловие

  • Текст Евангелия по Луке

  • Текст Деяний Апостолов

  • Источники

  • Условные обозначения, символы и сокращения

Views 73
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

