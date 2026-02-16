На первых этапах употребления Евангелия, для его признания были определяющими, по всей видимости, другие критерии. По нашему мнению, их было три – это написание данного документа по поручению общины, когда автор предварительно получал указание или просьбу выполнить такую работу. Второе, – автор Евангелия мог быть действительно уважаемым и авторитетным в общине человеком (возможно одним из пресвитеров), доверие к которому определяло соответствующее почтительное отношение и к его труду. Здесь, для обретения признания, автору было вовсе не обязательно принадлежать к числу апостолов или к их ближайшим последователям. Достаточно было, чтобы его работа отвечала третьему критерию – содержание должно было соответствовать апостольской проповеди, известной первохристианам из устной традиции и зафиксированной в различных первичных евангельских документах.

Можно догадываться, что при большом количестве различных Евангелий, которые появлялись в ранней церкви, не все из них продолжали рефлексию устного предания апостолов, и руководители христиан второго поколения перед тем, как допускать их употребление в своих общинах, наверняка должны были сопоставлять их с апостольской проповедью о Христе, известной им по собственным воспоминаниям. Поэтому, распространение большого количества евангельских сочинений не обязательно означает, что все они имели одинаковое признание в христианской общине. Богословие первобытного христианства было еще неразвитым, это время характеризовалось появлением большого числа ересей, но не стоит из-за этого предполагать полную неразборчивость руководства ранней церкви.

Михеев С.Ф - Журавлева Н.Н. - Остапенко С. Н. - Евангелие по Матфею в рукописной традиции

Электронное издание, 2015 г

Подготовили: Михеев С. Ф., Журавлева Н. Н., Остапенко С. Н.

Михеев С.Ф - Журавлева Н.Н. - Остапенко С. Н. - Евангелие по Матфею в рукописной традиции - Содержание