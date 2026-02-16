Евангелия – Подготовил Яков Кротов
В этой книге евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна даны в традиционном переводе XIX столетия, но их тексты оформлен по-новому, чтобы читателю было легче воспринимать смысл. Евангелие от Марка дано и в новом переводе, максимально приближенном к греческому оригиналу. В конце дано так называемое «евангелие Фомы», написанное через 2-3 века после этих четырёх евангелий и помогающее понять их своеобразие.
Составитель, переводчик евангелий от Марка и Фомы, автор примечаний — Яков Кротов (на сайте krotov.info) много дополнительных материалов для изучения Священного Писания и истории Церкви). Бесценную помощь в вёрстке и оформлении книги оказал Михаил Щербов. Огромная благодарность помогавшим в работе Марии Лио- кумович и Владимиру Ерохину.
Евангелия – Подготовил Яков Кротов
Москва: Путь, 2023. – 514 с.
ISBN 978-5-903505-47-0
Евангелия – Подготовил Яков Кротов – Содержание
От составителя
Марк · Евангелие (перевод Я. Кротова)
Евангелие (перевод П. Гайтанникова)
Матфей · Евангелие (перевод Г. Павского)
Лука · Евангелие (перевод М. Богданова)
Деяния апостолов (перевод М. Богданова)
Иоанн · Евангелие (перевод Ф. Дроздова)
Фома · Евангелие (перевод Я. Кротова)
Послесловие · Евангелие сегодня
No comments yet. Be the first!