Евангелия – Подготовил Яков Кротов

Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries

В этой книге евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна даны в традиционном переводе XIX столетия, но их тексты оформлен по-новому, чтобы читателю было легче воспринимать смысл. Евангелие от Марка дано и в новом переводе, максимально приближенном к греческому оригиналу. В конце дано так называемое «евангелие Фомы», написанное через 2-3 века после этих четырёх евангелий и помогающее понять их своеобразие.

Составитель, переводчик евангелий от Марка и Фомы, автор примечаний — Яков Кротов (на сайте krotov.info) много дополнительных материалов для изучения Священного Писания и истории Церкви). Бесценную помощь в вёрстке и оформлении книги оказал Михаил Щербов. Огромная благодарность помогавшим в работе Марии Лио- кумович и Владимиру Ерохину.

Москва: Путь, 2023. – 514 с.

ISBN 978-5-903505-47-0

Евангелия – Подготовил Яков Кротов – Содержание

От составителя

  • Марк · Евангелие (перевод Я. Кротова)

  • Евангелие (перевод П. Гайтанникова)

  • Матфей · Евангелие (перевод Г. Павского)

  • Лука · Евангелие (перевод М. Богданова)

  • Деяния апостолов (перевод М. Богданова)

  • Иоанн · Евангелие (перевод Ф. Дроздова)

  • Фома · Евангелие (перевод Я. Кротова)

Послесловие · Евангелие сегодня

Comments

No comments yet. Be the first!

