Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Эванс - Иисус против священников

Эванс - Иисус против священников
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology
Series Религиозный бестселлер (12 books)
Новая книга Крейга Эванса
Собирался ли Иисус основать христианскую церковь? Широкая публика, вероятно, ответить на этот вопрос утвердительно; большинство исследователей Библии и историков ответит отрицательно.
Но при более тщательном рассмотрении, ни один ответ ни является правильным. Тут ни может быть никаких сомнений в том, что Иисус предполагал создание сообщества или общества, но маловероятно, что он предполагал что-то вне или против самого Израиля.
Так что же тогда Иисус собирался сделать? Ответ на этот вопрос поможет нам понять динамику первого поколения христиан, в том числе, и в их отношению к храму.

Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане

Крейг Эванс ; [пер. с англ. А.В. Лукьянова]. - Москва: Эксмо, 2016. 320 с.
(Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-84640-5

Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане - Содержание

Предисловие
Введение
  • Двусмысленное пророчество
  • Семейная вражда
Глава 1 Намеревался ли Иисус основать Церковь?
  • Понятие «собрание» у Иисуса
  • Понятие «собрание» у Павла
  • Понятие «собрание» у Петра и Иакова
  • Типология двенадцати колен/племен
  • Павел, Церковь и Израиль
  • Иисус и «остаток Израиля»
  • Заключение
Глава 2 От Царства Божьего к Церкви Христа
  • Возвещение Божьего Царства
  • Судьба Провозвестника Царства
  • Формирование новой общины
  • Продолжение дела Иисуса
  • Глава 3 Иаков, лидер общины Иисуса
  • Иаков как лидер общины Иисуса в Иерусалиме
  • Различались ли взгляды Иакова и Павла на «дела закона»?
Глава 4 Рвение Финееса и дела закона (Что́ на самом деле говорили Иаков и Павел)
  • Рвение Финееса
  • 4QMMT и «дела закона»
  • Павел и Иаков о «делах закона»
Глава 5 Иерусалимские общины в конфликте
  • Иисус из Назарета и семья Анны
  • Апостолы и семья Анны
  • Стефан и семья Анны
  • Иаков Зеведеев и семейство Анны
  • Петр и семейство Анны
  • Павел и Храм
  • Иаков, брат Иисуса, и семейство Анны
  • Иисус, сын Анании, и семья Анны
Глава 6 Церковь между Павлом, Иаковом и Игнатием
  • Иудеи и христиане в Евангелии от Матфея
  • Иудеи и христиане в Евангелии от Иоанна
  • Иудеи и христиане в посланиях Откровения Иоанна
  • Иудеи и христиане в посланиях Игнатия
  • Иудеи и христиане при Симоне Бар-Кохбе
Приложение Основные причины разрыва между иудеями и христианами (От Иисуса к Юстину)
Список сокращений
Список иллюстраций
Рекомендуемая литература

Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане - Павел, Церковь и Израиль

Я уже отметил контраст между типичной аудиторией посланий Павла и теми, кому адресовано послание Иакова. Хотелось бы знать – отличаются ли язык и тон Павла от языка и тона Иакова, раз уж Павел был энергичным «апостолом язычников» (Рим 11:13; Гал 2:8)? Если Павел не считал обращение в иудейство необходимым для язычников, чтобы им вступить в собрание Мессии Иисуса (как он это неистово доказывает в Послании к Галатам), то едва ли нам следует ожидать, что он станет обращаться к своим читателям как к «двенадцати коленам в Рассеянии». При этом Павел разделял упование Иисуса и Его брата Иакова на искупление Израиля.
Это упование красноречиво выражено в речи Павла перед правнуком Ирода Агриппой II, приведенной в книге Деяний апостолов: «И теперь я стою перед судом за то, что уповаю на обещание, которое Бог дал нашим отцам. Все двенадцать наших племен, служа Богу денно и нощно, жили надеждой, что это сбудется. Вот за это, царь, меня и обвиняют евреи!» (Деян 26:6–7). Некоторые возразят, что эта речь больше отражает богословие автораДеяний, нежели богословие самого Павла. Но на самом деле, как бы автор ни отредактировал слова апостола Павла, его речь в Деяниях точно отражает мысль, что явствует из его предупреждения верующим из язычников, чтобы они не соблазнились идеей, будто у Израиля больше нет будущего. В послании к римским христианам Павел говорит следующее:
Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны (Рим 11:25–29).
Павел страстно и категорично утверждает непреложность избрания Израиля. К сожалению, христианская экзегеза иногда смешивает Израиль с Церковью. Однако Павел говорит вполне недвусмысленно: «ожесточение произошло в Израиле отчасти», то есть духовная черствость стала свойственна этническому Израилю, а не Церкви, все более и более пополняемой обращающимися язычниками!) Здесь Павел перекликается с классическими пророками Исайей, Иеремией и Иезекиилем, которые на свой лад говорят о духовном ослеплении, глухоте и жестокосердии Израиля по отношению к Закону и воле Бога. Но это ожесточение лишь частично и временно: оно продлится, «пока не войдет полное число язычников». Но когда оно войдет, это полное число, «весь Израиль спасется», как и обещал пророк Исайя. «Весь Израиль», о котором говорит апостол, – это этнический Израиль, а не Церковь. Апостол Павел верил всем сердцем, что у Израиля еще есть будущее, что Израиль остается богоизбранным народом и что когда-нибудь не только «остаток», но и «весь Израиль спасется».
Но нам следует задаться вопросом, создал ли Павел новую институцию, новую организацию, что-то такое, что противостояло бы Израилю, что-то такое, чего сам Иисус никогда не имел в виду. Время от времени в ученых томах или в популярных книжках утверждается, что христианская Церковь – это в большой степени творение Павла, что сам Иисус никогда не помышлял о возникновении такого феномена.
2016-05-31
Крейг Эванс - Все книги в 1 файлеИиисус против священников

Крейг Эванс - Все книги в 1 файле

Всем можно заказать отличный файл со всеми книгами Крейга Эванса на русском языке - на сей день вышло 4 книги.

Иисус: последние дни. Что же произошло на самом деле

Крейг Эванс, Том Райт; [пер. с англ. М. И. Завалова].— М.: Эксмо, 2009. — 224 с — (Религия. Настоящее христианство).
ISBN 978-5-699-38007-7

Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия

Крейг Эванс; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой
М.: Эксмо, 2009. — 336 с.
Религия. Настоящее христианство
ISBN 978-5-699-34125-2

Крейг Эванс - Иисус и Его мир - Новейшие открытия - Все наиболее важные археологические находки, cвязанные с Иисусом из Назарета

Крейг Эванс; [пер. с англ. М. И. Завалова]. — Москва: Эксмо, 2015. — 302 с — (Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-59520-4

Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане

Крейг Эванс ; [пер. с англ. А.В. Лукьянова]. - Москва: Эксмо, 2016. 320 с.
(Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-84640-5
2016-08-22
Views 2 622
Rating 5.0 / 5
Added 06.02.2018
Author Wizard
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (5 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
E
esxatos 9 years ago

Пока для читалок - точная копия будет позже - бумажная книга еще даже магазином "Эксмо" не рассылается...
S
stratilates 9 years ago

Странно, что не рассылается. На Озоне и в Лабиринте она уже продается. По крайней мере в прайсах есть.
E
esxatos 9 years ago

Уже сегодня в Питере с Озона получили, а с Эксмо сайтом заморочки...
E
esxatos 9 years ago

Уже готово 

Related Books

All Books