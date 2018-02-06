Предисловие

Введение

Двусмысленное пророчество

Семейная вражда

Глава 1 Намеревался ли Иисус основать Церковь?

Понятие «собрание» у Иисуса

Понятие «собрание» у Павла

Понятие «собрание» у Петра и Иакова

Типология двенадцати колен/племен

Павел, Церковь и Израиль

Иисус и «остаток Израиля»

Заключение

Глава 2 От Царства Божьего к Церкви Христа

Возвещение Божьего Царства

Судьба Провозвестника Царства

Формирование новой общины

Продолжение дела Иисуса

Глава 3 Иаков, лидер общины Иисуса

Иаков как лидер общины Иисуса в Иерусалиме

Различались ли взгляды Иакова и Павла на «дела закона»?

Глава 4 Рвение Финееса и дела закона (Что́ на самом деле говорили Иаков и Павел)

Рвение Финееса

4QMMT и «дела закона»

Павел и Иаков о «делах закона»

Глава 5 Иерусалимские общины в конфликте

Иисус из Назарета и семья Анны

Апостолы и семья Анны

Стефан и семья Анны

Иаков Зеведеев и семейство Анны

Петр и семейство Анны

Павел и Храм

Иаков, брат Иисуса, и семейство Анны

Иисус, сын Анании, и семья Анны

Глава 6 Церковь между Павлом, Иаковом и Игнатием

Иудеи и христиане в Евангелии от Матфея

Иудеи и христиане в Евангелии от Иоанна

Иудеи и христиане в посланиях Откровения Иоанна

Иудеи и христиане в посланиях Игнатия

Иудеи и христиане при Симоне Бар-Кохбе

Приложение Основные причины разрыва между иудеями и христианами (От Иисуса к Юстину)

Список сокращений

Список иллюстраций

Рекомендуемая литература

Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане - Павел, Церковь и Израиль

Я уже отметил контраст между типичной аудиторией посланий Павла и теми, кому адресовано послание Иакова. Хотелось бы знать – отличаются ли язык и тон Павла от языка и тона Иакова, раз уж Павел был энергичным «апостолом язычников» (Рим 11:13; Гал 2:8)? Если Павел не считал обращение в иудейство необходимым для язычников, чтобы им вступить в собрание Мессии Иисуса (как он это неистово доказывает в Послании к Галатам), то едва ли нам следует ожидать, что он станет обращаться к своим читателям как к «двенадцати коленам в Рассеянии». При этом Павел разделял упование Иисуса и Его брата Иакова на искупление Израиля.

Это упование красноречиво выражено в речи Павла перед правнуком Ирода Агриппой II, приведенной в книге Деяний апостолов: «И теперь я стою перед судом за то, что уповаю на обещание, которое Бог дал нашим отцам. Все двенадцать наших племен, служа Богу денно и нощно, жили надеждой, что это сбудется. Вот за это, царь, меня и обвиняют евреи!» (Деян 26:6–7). Некоторые возразят, что эта речь больше отражает богословие автораДеяний, нежели богословие самого Павла. Но на самом деле, как бы автор ни отредактировал слова апостола Павла, его речь в Деяниях точно отражает мысль, что явствует из его предупреждения верующим из язычников, чтобы они не соблазнились идеей, будто у Израиля больше нет будущего. В послании к римским христианам Павел говорит следующее:

Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны (Рим 11:25–29).

Павел страстно и категорично утверждает непреложность избрания Израиля. К сожалению, христианская экзегеза иногда смешивает Израиль с Церковью. Однако Павел говорит вполне недвусмысленно: «ожесточение произошло в Израиле отчасти», то есть духовная черствость стала свойственна этническому Израилю, а не Церкви, все более и более пополняемой обращающимися язычниками!) Здесь Павел перекликается с классическими пророками Исайей, Иеремией и Иезекиилем, которые на свой лад говорят о духовном ослеплении, глухоте и жестокосердии Израиля по отношению к Закону и воле Бога. Но это ожесточение лишь частично и временно: оно продлится, «пока не войдет полное число язычников». Но когда оно войдет, это полное число, «весь Израиль спасется», как и обещал пророк Исайя. «Весь Израиль», о котором говорит апостол, – это этнический Израиль, а не Церковь. Апостол Павел верил всем сердцем, что у Израиля еще есть будущее, что Израиль остается богоизбранным народом и что когда-нибудь не только «остаток», но и «весь Израиль спасется».

Но нам следует задаться вопросом, создал ли Павел новую институцию, новую организацию, что-то такое, что противостояло бы Израилю, что-то такое, чего сам Иисус никогда не имел в виду. Время от времени в ученых томах или в популярных книжках утверждается, что христианская Церковь – это в большой степени творение Павла, что сам Иисус никогда не помышлял о возникновении такого феномена.