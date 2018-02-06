Эванс - Иисус против священников
Новая книга Крейга Эванса
Собирался ли Иисус основать христианскую церковь? Широкая публика, вероятно, ответить на этот вопрос утвердительно; большинство исследователей Библии и историков ответит отрицательно.
Но при более тщательном рассмотрении, ни один ответ ни является правильным. Тут ни может быть никаких сомнений в том, что Иисус предполагал создание сообщества или общества, но маловероятно, что он предполагал что-то вне или против самого Израиля.
Так что же тогда Иисус собирался сделать? Ответ на этот вопрос поможет нам понять динамику первого поколения христиан, в том числе, и в их отношению к храму.
Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане
Крейг Эванс ; [пер. с англ. А.В. Лукьянова]. - Москва: Эксмо, 2016. 320 с.
(Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-84640-5
Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане - Содержание
Предисловие
Введение
- Двусмысленное пророчество
- Семейная вражда
Глава 1 Намеревался ли Иисус основать Церковь?
- Понятие «собрание» у Иисуса
- Понятие «собрание» у Павла
- Понятие «собрание» у Петра и Иакова
- Типология двенадцати колен/племен
- Павел, Церковь и Израиль
- Иисус и «остаток Израиля»
- Заключение
Глава 2 От Царства Божьего к Церкви Христа
- Возвещение Божьего Царства
- Судьба Провозвестника Царства
- Формирование новой общины
- Продолжение дела Иисуса
- Глава 3 Иаков, лидер общины Иисуса
- Иаков как лидер общины Иисуса в Иерусалиме
- Различались ли взгляды Иакова и Павла на «дела закона»?
Глава 4 Рвение Финееса и дела закона (Что́ на самом деле говорили Иаков и Павел)
- Рвение Финееса
- 4QMMT и «дела закона»
- Павел и Иаков о «делах закона»
Глава 5 Иерусалимские общины в конфликте
- Иисус из Назарета и семья Анны
- Апостолы и семья Анны
- Стефан и семья Анны
- Иаков Зеведеев и семейство Анны
- Петр и семейство Анны
- Павел и Храм
- Иаков, брат Иисуса, и семейство Анны
- Иисус, сын Анании, и семья Анны
Глава 6 Церковь между Павлом, Иаковом и Игнатием
- Иудеи и христиане в Евангелии от Матфея
- Иудеи и христиане в Евангелии от Иоанна
- Иудеи и христиане в посланиях Откровения Иоанна
- Иудеи и христиане в посланиях Игнатия
- Иудеи и христиане при Симоне Бар-Кохбе
Приложение Основные причины разрыва между иудеями и христианами (От Иисуса к Юстину)
Список сокращений
Список иллюстраций
Рекомендуемая литература
Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане - Павел, Церковь и Израиль
Я уже отметил контраст между типичной аудиторией посланий Павла и теми, кому адресовано послание Иакова. Хотелось бы знать – отличаются ли язык и тон Павла от языка и тона Иакова, раз уж Павел был энергичным «апостолом язычников» (Рим 11:13; Гал 2:8)? Если Павел не считал обращение в иудейство необходимым для язычников, чтобы им вступить в собрание Мессии Иисуса (как он это неистово доказывает в Послании к Галатам), то едва ли нам следует ожидать, что он станет обращаться к своим читателям как к «двенадцати коленам в Рассеянии». При этом Павел разделял упование Иисуса и Его брата Иакова на искупление Израиля.
Это упование красноречиво выражено в речи Павла перед правнуком Ирода Агриппой II, приведенной в книге Деяний апостолов: «И теперь я стою перед судом за то, что уповаю на обещание, которое Бог дал нашим отцам. Все двенадцать наших племен, служа Богу денно и нощно, жили надеждой, что это сбудется. Вот за это, царь, меня и обвиняют евреи!» (Деян 26:6–7). Некоторые возразят, что эта речь больше отражает богословие автораДеяний, нежели богословие самого Павла. Но на самом деле, как бы автор ни отредактировал слова апостола Павла, его речь в Деяниях точно отражает мысль, что явствует из его предупреждения верующим из язычников, чтобы они не соблазнились идеей, будто у Израиля больше нет будущего. В послании к римским христианам Павел говорит следующее:
Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны (Рим 11:25–29).
Павел страстно и категорично утверждает непреложность избрания Израиля. К сожалению, христианская экзегеза иногда смешивает Израиль с Церковью. Однако Павел говорит вполне недвусмысленно: «ожесточение произошло в Израиле отчасти», то есть духовная черствость стала свойственна этническому Израилю, а не Церкви, все более и более пополняемой обращающимися язычниками!) Здесь Павел перекликается с классическими пророками Исайей, Иеремией и Иезекиилем, которые на свой лад говорят о духовном ослеплении, глухоте и жестокосердии Израиля по отношению к Закону и воле Бога. Но это ожесточение лишь частично и временно: оно продлится, «пока не войдет полное число язычников». Но когда оно войдет, это полное число, «весь Израиль спасется», как и обещал пророк Исайя. «Весь Израиль», о котором говорит апостол, – это этнический Израиль, а не Церковь. Апостол Павел верил всем сердцем, что у Израиля еще есть будущее, что Израиль остается богоизбранным народом и что когда-нибудь не только «остаток», но и «весь Израиль спасется».
Но нам следует задаться вопросом, создал ли Павел новую институцию, новую организацию, что-то такое, что противостояло бы Израилю, что-то такое, чего сам Иисус никогда не имел в виду. Время от времени в ученых томах или в популярных книжках утверждается, что христианская Церковь – это в большой степени творение Павла, что сам Иисус никогда не помышлял о возникновении такого феномена.
Английский оригинал книги и перевод введения читайте на Эсхатосе - Evans, Craig A. - From Jesus to the church - The first Christian generation
2016-05-31
Крейг Эванс - Все книги в 1 файле
Всем можно заказать отличный файл со всеми книгами Крейга Эванса на русском языке - на сей день вышло 4 книги.
Иисус: последние дни. Что же произошло на самом деле
Крейг Эванс, Том Райт; [пер. с англ. М. И. Завалова].— М.: Эксмо, 2009. — 224 с — (Религия. Настоящее христианство).
ISBN 978-5-699-38007-7
Крейг Эванс - Сфабрикованный Иисус - Как современные исследователи искажают Евангелия
Крейг Эванс; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой
М.: Эксмо, 2009. — 336 с.
Религия. Настоящее христианство
ISBN 978-5-699-34125-2
ISBN 978-5-699-34125-2
Крейг Эванс - Иисус и Его мир - Новейшие открытия - Все наиболее важные археологические находки, cвязанные с Иисусом из Назарета
Крейг Эванс; [пер. с англ. М. И. Завалова]. — Москва: Эксмо, 2015. — 302 с — (Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-59520-4
Крейг Эванс - Иисус против священников - Как возникла церковь и кем были первые христиане
Крейг Эванс ; [пер. с англ. А.В. Лукьянова]. - Москва: Эксмо, 2016. 320 с.
(Религиозный бестселлер)
ISBN 978-5-699-84640-5
2016-08-22
Пока для читалок - точная копия будет позже - бумажная книга еще даже магазином "Эксмо" не рассылается...
Странно, что не рассылается. На Озоне и в Лабиринте она уже продается. По крайней мере в прайсах есть.
Уже сегодня в Питере с Озона получили, а с Эксмо сайтом заморочки...
Уже готово