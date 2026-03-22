«Якщо справді мене кохаєш» — це практичний і відвертий посібник для молоді про кохання, стосунки та відповідальність. Джейсон Еверт відповідає на сто найпоширеніших запитань, які хвилюють юнаків і дівчат: про закоханість, межі у стосунках, тиск однолітків, чистоту, сексуальність і справжню свободу.

Автор показує, що любов — це не лише почуття, а свідомий вибір добра для іншої людини. Книга допомагає відрізнити романтичні ілюзії від зрілого кохання та побачити цінність стриманості як прояву поваги до себе й до майбутнього шлюбу.

Видання поєднує ясність, гумор і конкретні поради, спираючись на християнське розуміння людської гідності. Адресована підліткам, молоді та всім, хто прагне будувати стосунки на основі взаємної поваги й відповідальності.

Джейсон Еверт – Якщо справді мене кохаєш – Сто запитань про любов

Львів: «Свічадо», 2018. – 360 с.

ISBN 978-966-938-108-8

Джейсон Еверт – Якщо справді мене кохаєш – Зміст

ПЕРЕДМОВА

І. ЧИСТОТА І ЗНАЧЕННЯ СЕКСУ

II. ЛЮБОВ І ЗАКОХАНІСТЬ

III. ГОТУЄМОСЯ СТВОРИТИ СІМ'Ю

IV. ЧИ НЕ ЗАБАГАТО МИ СОБІ ДОЗВОЛЯЄМО?

V. ПОРНОГРАФІЯ ТА ОНАНІЗМ

VI. ГОМОСЕКСУАЛЬНІСТЬ

VII. КОНТРАЦЕПЦІЯ

VIII. ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

IX. ПОВЕРНУТИ ЧИСТОТУ

X. ЗБЕРЕГТИ ЧИСТОТУ

XI. ПРО ПОКЛИКАННЯ

ПОСИЛАННЯ