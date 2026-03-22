Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Еверт - Якщо справді мене кохаєш

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

«Якщо справді мене кохаєш» — це практичний і відвертий посібник для молоді про кохання, стосунки та відповідальність. Джейсон Еверт відповідає на сто найпоширеніших запитань, які хвилюють юнаків і дівчат: про закоханість, межі у стосунках, тиск однолітків, чистоту, сексуальність і справжню свободу.

Автор показує, що любов — це не лише почуття, а свідомий вибір добра для іншої людини. Книга допомагає відрізнити романтичні ілюзії від зрілого кохання та побачити цінність стриманості як прояву поваги до себе й до майбутнього шлюбу.

Видання поєднує ясність, гумор і конкретні поради, спираючись на християнське розуміння людської гідності. Адресована підліткам, молоді та всім, хто прагне будувати стосунки на основі взаємної поваги й відповідальності.

Джейсон Еверт – Якщо справді мене кохаєш – Сто запитань про любов

Львів: «Свічадо», 2018. – 360 с.

ISBN 978-966-938-108-8

Джейсон Еверт – Якщо справді мене кохаєш – Зміст

ПЕРЕДМОВА

  • І. ЧИСТОТА І ЗНАЧЕННЯ СЕКСУ

  • II. ЛЮБОВ І ЗАКОХАНІСТЬ

  • III. ГОТУЄМОСЯ СТВОРИТИ СІМ'Ю

  • IV. ЧИ НЕ ЗАБАГАТО МИ СОБІ ДОЗВОЛЯЄМО?

  • V. ПОРНОГРАФІЯ ТА ОНАНІЗМ

  • VI. ГОМОСЕКСУАЛЬНІСТЬ

  • VII. КОНТРАЦЕПЦІЯ

  • VIII. ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

  • IX. ПОВЕРНУТИ ЧИСТОТУ

  • X. ЗБЕРЕГТИ ЧИСТОТУ

  • XI. ПРО ПОКЛИКАННЯ

ПОСИЛАННЯ

Views 38
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

