Европейский словарь философий - 2
Европейский словарь философий - уникальный многотомный европейский проект
Европейский словарь философий - один из самых ярких интеллектуальных проектов Европы. Как и многие схожие проекты, например, «синяя» серия «Становление Европы», некоторые книги которой появились на русском языке, проект имеет целью осмыслить Европу как особую уникальную констелляцию идей, не утверждая какое-либо «превосходство» европейской цивилизации над остальными.
Наоборот, такие проекты ставят целью избавить общество от предрассудков (включая любые предрассудки превосходства), пережитков, привычек, оставшихся если не на уровне поведения, то на уровне языковой инерции, и одновременно показать взаимную связь и взаимное отношение различных понятий и институтов.
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Выход первого тома на русском языке вызвал ряд заинтересованных откликов. Из них нужно отметить рецензию в научном издании: Балла-Гертман О.А. Корни универсальности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология.» - 2016. - № 2(20) - с.133-137. Также исследование о том, как появление Словаря изменило понятие о непереводимости в России: Алексеева М.Л. Проблема непереводимости в философских исследованиях начала XXI в. // Вопросы философии. 2016. № 3. - С. 51-60. Надеемся, что выход второго тома вызовет широкое академическое обсуждение и даст новый стимул изучению темы.
Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - под руководством Барбары Кассен - ДУХ і ЛІТЕРА
Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия» - Центр европейских гуманитарных исследований
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - Институт мировой культуры
Российский государственный гуманитарный университет - Кафедра кино и современного искусства
Руководители проекта: Барбара Кассен (Париж), Константин Сигов (Киев)
Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 2 - ред. Барбара Кассен
Пер. с фр. — Том 2. — К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2017. — 408 с.
ISBN 2—85—036—580—7 (Le Robert)
ISBN 2—02—030730—8 (Seuil)
ISBN 978—966—378—418—2 (многотомное издание)
ISBN 978—966—378—474—8 (Том 2)
Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 2 - ред. Барбара Кассен - Содержание
От РЕДАКЦИИ
I. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ
- RES, ENS ВЕЩЬ, сущее, нечто
- CONSCIENCE сознание, совесть
- ДОКСА мнение, мнимость, слава, видимая сторона вещей, предположение
- OMNITUDO REALITATIS полнота реальности, всеобщность предикатов реальности, целое как содержание реальности .
- ПЕРЦЕПЦИЯ, АППЕРЦЕПЦИЯ, ВОСПРИЯТИЕ
- COMMON SENSE здравый смысл
- AUFHEBEN, AUFHEBUNG снимать, снятие
- ATTUALITA, ATTUOSITA актуальность, сама действительность
- EREIGNIS событие, сбывающееся, проявление, своё-собственное
- ERLEBEN, ERLEBNIS переживание, живой опыт
II. ЯЗЫК И ЛОГИКА
- ПЕРЕВОДИТЬ
- ЗНАК, СИМВОЛ
- ПРЕДИКАЦИЯ, ПРЕДИЦИРОВАТЬ
- ПРЕДИКАБИЛИЯ
- ОМОНИМ / СИНОНИМ
- ПАРОНИМ
- УНИВЕРСАЛИИ
- АБСТРАКЦИЯ, АБСТРАКТНЫЙ
- АНАЛОГИЯ
- ТРОП
- CHANCE / PROBABILITY шанс; вероятность
- СЕМИОТИКА / семиология
III. ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ
- ИСТОРИЯ
- НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ
- 'OIAM мир, век
- BERlT завет, союз
- CORSO, RICORSO курс, течение событий, воспроизведение событий
IV. ПОЛИТИКА И ПРАВО
- ПОЛИС
- ФЕМИДА
- ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
- PEOPLE народ, люди
- СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ / ПРОФАНАЦИЯ
- HERRSCHAFT господство
- ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
- CIVIL RIGHTS гражданские права, права гражданина
- LIBERAL, LIBERALISM либеральное, либерализм
- МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
- WELFARE, WELFARISM благосостояние, велфер; велферизм ...
- СARE забота, обеспечение
- STANDARD стандарт
- AGENCY действие, деятельность, действенность, полномочность, полномочие действовать
- WHIG / TORY либерал / консерватор
- STATE, GOVERNMENT государство, правительство, управление
- ЭКОНОМИКА
- AFFORDANCE разработанность ресурсов среды, экологическая разработанность
V. ЭТИКА
- SORGE забота
- ПРАКСИС практика, действие, деятельность
- ПРОЩАТЬ
- GUT / BOSE, WOHL / UBEL (WEH), GUT / SCHLECHT добро / зло, хорошо / плохо (дурно), хороший / худой (плохой)
VI. ЭСТЕТИКА
- ЭЙДОЛОН, ИДОЛ образ, изображение, вид, явление, отпечаток
- BILD образ, изображение, картина, икона
- FANCY, IMAGINATION фантазия, вообржение
- DICHTUNG стихосложение, стихотворчество, поэзия, поэтическое творчество, вымысел
- МАНЕРА, МАСТЕРСТВО, СТИЛЬ
- LEGGIADRIA грациозность, изысканность
- КОЛОРИТ
- ПЛАСТИЧНОСТЬ
- STILL, STILLE спокойный, смирный
- БАРОККО
- РОМАНТИЧНЫЙ, РОМАНТИЧЕСКИЙ
- МОДЕРНИЗМ
- ХЕППЕНИНГ
- IN SITU на месте, пространственно обусловленное
- WORK IN PROGRESS произведение в процессе развития
- MOMENTE моменты (музыкальные)
- SPRECHGESANG речь-пение
VII. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
- УДОВОЛЬСТВИЕ
- БЕЗУМИЕ
- ACEDIA уныние
- SAUDADE тоска
- ANGOISSE тревога
- STIMMUNG аккорд (созвучие), среда, атмосфера, расположение духа, настроение, эмоциональное состояние
- DOR боль, тоска, печаль, грусть
- SPLEEN сплин
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Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 2 - ред. Барбара Кассен - От редакции
С Европейским словарем философий в наши дискуссии входят старые, но по-новому увиденные темы. Последние 30 лет были отмечены валом философских переводов. Нужно заметить, что такие «валы переводов» характерны для русской философской культуры, начиная с миссии Кирилла и Мефодия: «второе южнославянское влияние», масонское Просвещение Н. И. Новикова или индустрия философских переводов Серебряного века, когда переводили всех, от Когена до Фрейда - славные страницы истории русской культуры. Но далеко не все переводы сразу же находили применение: они часто воспринимались как образцы мудрости, которыми можно любоваться, вдохновляться или восхищаться, но действовать самим по этому образцу учились не сразу. Мы видим, что переводы новейшей философии не привели к серьезному усвоению нашим обществом правозащитной, гендерной, мультикультурной проблематики - хотя многократно переведенные Фуко и Деррида правозащитники не меньше, чем философы. Г. Г. Шпет мог жаловаться на «невегласие» русской культуры, но его жалоба была призывом учиться. И труды самого Г. Г. Шпета, Л. С. Выготского, М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева и других (не исключая и формалистов, Мейерхольда, Эйзенштейна, всех деятелей авангардной культуры) не просто «догнали» мировое состояние науки, но в ряде отношений опередили его. В советское время перевод жестко контролировался, и поэтому философские заслуги Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили, В. В. Бибихина пока еще не столь известны в мире - они воспринимаются как интерпретаторы культуры, а не как создатели теорий и концепций.
Анализ понятий, предлагаемый в Европейском словаре философий, именно показывает, что даже за самыми «культурологическими» и понятиями стоит напряженная философская работа. Словарь будет исключительно полезен для дальнейшего преодоления разрыва между двумя царствами современной русской мысли: философией и культурологией. На стороне каждого из царств - свои системы понятий, свои привычки употребления слов, свои аргументы, образы и смыслы. Но только законное объединение этих царств обеспечит новый прорыв русской мысли в мире. И одним из предварительных кодексов этого объединения и должен стать Словарь.
2017-08-17
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