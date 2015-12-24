Европейский словарь философий - уникальный многотомный европейский проект

Европейский словарь философий - один из самых ярких интеллектуальных проектов Европы. Как и многие схожие проекты, например, «синяя» серия «Становление Европы», некоторые книги которой появились на русском языке, проект имеет целью осмыслить Европу как особую уникальную констелляцию идей, не утверждая какое-либо «превосходство» европейской цивилизации над остальными.

Наоборот, такие проекты ставят целью избавить общество от предрассудков (включая любые предрассудки превосходства), пережитков, привычек, оставшихся если не на уровне поведения, то на уровне языковой инерции, и одновременно показать взаимную связь и взаимное отношение различных понятий и институтов.

Как связаны красота и справедливость, можно ли считать красоту, как незаинтересованное созерцание, школой справедливости, а в справедливости видеть прекрасное? Как связаны равенство и интеллект, можно ли сказать, что правильное понимание ума, интеллекта, поддерживает ценность политического равенства, а равенство способствует развитию интеллектуальной мысли?

Как связаны право и созерцание, можно ли сказать, что теоретическая мысль правовая в своей глубине, а право невозможно без теории? Такие сближения могут показаться неожиданными, если брать данные понятия внутри привычных социальных практик, в которых каждому из них отведено свое место.

Но Европа началась с резкого смещения привычных отношений между теорией и практикой, множества наложений, иногда нелепых и печальных, иногда успешных и великолепных. Короли, занятые догматикой, монахи, называющие себя философами, горожане, спорящие о законах, и законы жизни, питающие художественное вдохновение - все это страницы истории Европы, «меча и книги». Европейский словарь философий - это проект нового Просвещения, которое поставило Книгу выше Меча.

Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - под руководством Барбары Кассен - ДУХ і ЛІТЕРА

Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия» - Центр европейских гуманитарных исследований

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - Институт мировой культуры

Российский государственный гуманитарный университет - Кафедра кино и современного искусства

Руководители проекта: Барбара Кассен (Париж), Константин Сигов (Киев)

Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 1 - ред. Барбара Кассен

Пер. с фр. - Т.1. - К: Дух i Літера, 2015 - 452 с.

ISBN 2-85-036-580-7 (Le Robert)

ISBN 2-02-030730-8 (Seuil)

ISBN 978-966-378-418-2 (многотомное издание)

ISBN 978-966-378-419-9 (Том l)

Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 1 - ред. Барбара Кассен - Содержание

От редакции

Барбара Кассен. Вступительное слово

РАЗЛИЧИЯ ЯЗЫКОВ

ЯЗЫКИ И ТРАДИЦИИ, определяющие философию в Европе

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК: постоянство и перемены в языке

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: синтаксис и семантика в современной немецкой философии: Гегель и Кант

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: вычищенный и вычищающий

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, или гений обыденности

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. Особенность испанского языка: дублет «ser» / «estar»

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК: философия не только для философов

ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК: барочный язык

I. БЫТИЕ И ОНТОЛОГИЯ

ПРИНЦИП/НАЧАЛО

СУЩНОСТЬ эссенция, субстанция, субсистенция, экзистенция

ESTI есть

ТО TI EN EINAI чтойность, суть

DASEIN/EXISTENZ существование, здесь-бытие

ES GIBT есть, существует, дано

SUJET субъект, предмет, сюжет

АМЕ, ESPRIT душа, дух.

GOGO дух, душа

II. ПОЗНАНИЕ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

SENS смысл, чувство, значение

ЛОГОС

DICTUM/ENUNTIABILE сказанное,высказывание, высказываемое

INTELLECTUS интеллект, понимание, ум, смысл, значение

КОННОТАЦИЯ.

III. ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

CIVILTA цивилизованность, вежливость, цивилизация

СОБОРНОСТЬ

IV. ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ

ПАМЯТЬ/ЗАБВЕНИЕ

СУДЬБА

МОМЕНТ

METIS хитрость, ловкость, сообразительность

EVIGHED вечность

V. ЭСТЕТИКА И ПОЭТИКА

КАТАРСИС очищение

ВОЗВЫШЕННОЕ

МИМЕСИС подражание, воспроизведение

ОБЩЕЕ МЕСТО

CONCETTO понятие, концепт, представление, осмысление

ДИАФАНЕ прозрачное, полупрозрачное

DESCRIPTION / DEPICTION описание

VI. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА

ANIMAL животное, живое существо

GENDER род, тендер

VII. ЭТИКА И ПРАКТИКА

ЛЮБИТЬ

VIRTU доблесть, добродетель

WELTANSCHAUUNG миросозерцание, картина мира

PHRONESIS рассудительность

УПРАЗДНЯТЬ

Именной указатель

Пример страниц

Европейский словарь философий - Лексикон непереводимостей - том 1 - ред. Барбара Кассен - Вступительное слово

Одна из самых насущных проблем, которые ставит Европа - это проблема языков. Можно разглядеть два пути ее решения: либо выбрать один господствующий язык - «глобализованный» англо-американский - и конвертировать всё на этот язык; либо ввести в игру поддержание плюрализма, всякий раз подчеркивая смысл и важность различий, потому что только так можно действительно облегчить общение между языками и культурами. «Европейский словарь философий: словарь непереводимостей» вписывается во вторую оптику.

Но он заглядывает скорее в будущее, чем в прошлое: он не связан с ретроспективной и овеществленной Европой - кстати, какой именно? - определяемой накоплением культурных слоев, укрепляющих местные особенности, а с Европой в развитии, в действии, которая скорее energeia, чем ergon, которая разрабатывает разрывы, напряженности, переносы, присвоения, недоразумения, чтобы лучше подготовить саму себя.

Отправной точкой стали соображения по поводу трудностей перевода философии. Мы хотели осмыслить философию на разных языках, рассмотреть философии так, как они сами себя сказали, и посмотреть, что именно такой подход меняет в наших способах философствовать. Именно поэтому мы мы создали не очередной «Философский словарь» или «Философскую энциклопедию», в которой рассматривались бы понятия, авторы, течения и системы сами по себе, а «Европейский словарь философий», выстроенный вокруг слов, взятых в соизмеримой различности языков, по крайней мере, основных языков, на которых писалась европейская философия, как говорится, после Вавилона.

Исходя из этого, нашей моделью послужил «Словарь индоевропейских социальных терминов» Эмиля Бенвениста, плюралистическое и компаративистское произведение: чтобы найти смысл одного слова в одном языке, он показывает, в какие сети он входит, и пытается исследовать, как функционируют эти сети в данном языке по сравнению с сетями других языков.

Мы не работали ни со всеми словами, ни со всеми языками, в которых присутствует искомое слово, ни со всеми философиями. Предметом исследования мы избрали симптомы расхождений, «непереводимости» среди некоторого числа современных европейских языков, обращаясь и к древним языкам (греческому и латыни) и отсылая к ивриту и арабскому всякий раз, когда это было необходимо для понимания этих разногласий.

Барбара КАССЕН