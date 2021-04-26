Герметический гнозис является познанием Бога в качестве гиперкосмического, невыразимого и непостижимого одними лишь рациональными средствами и познанием себя самого как исходящего от Бога. Отсюда сразу возникают две проблемы: каково естество этого Непознаваемого Бога, и как к нему приблизиться? И если от него произошла душа, то значит, что, произойдя от Бога, она ниспала в материю? Вторая проблема легче, и поскольку человеческая душа для нас лучше воспринимаема, чем Бог, постольку обретаемое нами познание о ней позволяет перейти к познанию Бога. Именно к проблеме души я приступаю в этом Ш-м томе; IV и последний том будут толковать о неведомом Боге и гнозисе в собственном смысле слова.

Начиная с пятидесятых годов активно отстаивалась точка зрения о восточном происхождении гностических доктрин души. Их родиной называли Халдею (Анц), Иран (Рейтценштейн, Буссе) или даже Индию (1). Эти влияния возможны; хотя, насколько мне известно, не установлено определенного родства между тем или иным восточным произведением (достоверно датируемым) и сочинением языческого гнозиса. Но прежде чем заходить так далеко, стоит задаться вопросом: разве греческой традиции со всеми ее изменениями и дополнениями недостаточно для объяснения рамок и существенных догм герметической антропологии? Кстати, вряд ли бы тогда господин Филипп Мерлан сделал важное наблюдение о Плотине (2): «В своей биографии Плотина Порфирий (V Plot. 14) сообщает, как Плотин брал за точку отсчета своих умозрений комментарии Севера, Крония, Нумения, Гая, Аттика, Аспасия, Александра и Адраста... Этот факт нас призывает не оставаться в стороне от подобных философов... когда мы спрашиваем о духовных предшественниках Плотина. Кюмон рассматривал этот вопрос, отдавая предпочтение египетским мистериям. Бребье (Brebier) был убежден, что система Плотина имеет корни в Индии; Йегер (Jaeger) обращал наше внимание на Посидония; Гейнеманн (Heinemann) и Гуденау (Goodenough) -на Филона. Но представляется, что Плотин обладает большой обязанностью в отношении греческой философии, каковой она существовала во II и III вв.». Точно так же, касаясь герметизма, законно задать вопрос о том, чем являлись доктрины души в регулярном учении школ во II и III столетиях нашей эры.

На этот счет мы располагаем ценным свидетельством трактата Тертуллиана De апгта (3), созданным между 210 и 213 гг. нашей эры. Если сравнить, с одной стороны, этот трактат с Placita Аэция, Didascalicos Альбина и некоторыми герметическими отрывками, а с другой - с сочинением Ямвлиха Περί ψυχής (несомненно, более поздним, но явственно воспроизводящим традиционную схему), то приходишь к датировке школьных трактатов о душе II веком нашей эры. Эти трактаты, последний анализ которых был сделан Платоном, по существу, рассматривают четыре вопроса: естество души, инкарнацию, участь воплощенной души и эсхатологию.

Теперь, что примечательно, те же самые платонические рамки обнаруживаются в герметическом гнозисе и различных системах языческого гнозиса, с которым можно его связать. Все они описывают одно и то же «приключение»: душа, дочь Божия, блаженная на небе подле Бога, ниспадает однажды в материю, совершая эмпирическое существование, а затем при определенных условиях восходит на небо. Между школьными трактатами и сочинениями гнозиса различия выявляются не в плане и доктринах, но в методах обучения и форме изложения. Отсюда вытекает следующее: философическая традиция сама по себе дает нам точку отсчета для наших изысканий.

В этой истине я убедился в 1949 году, когда сравнивал Тертуллиана и Ямвлиха (4), благодаря чему и создал план настоящего произведения. Опираясь на доступную читателю герметическую литературу (5), я устанавливаю главный момент: существование во II столетии нашей эры школьных рамок Трактатов о Душе и существенные сходства между ними и рамками герметического гнозиса в Поймандре. Таким же образом, отчетливость этих сходств позволяет выявить и различия, являющиеся формой духа (6). В следующих главах, рассматривая подробно каждую из четырех частей рамок, я показываю, как герметическое учение соединяется с доктриной философии. А для доказательства я цитирую или анализирую, в первую очередь, данные философических учебников (Альбин, Тертуллиан, Ямвлих и др.), затем гностические тексты, начиная с герметизма (7).

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. Книга IV. Доктрины Души

М.: ТД Велигор, 2020. - 464 с.: ил.

ISBN 978-5-88875-801-4

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. Книга IV. Доктрины Души - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. РАМКИ ТРАКТАТОВ О ДУШЕ И РАМКИ ГНОЗИСА (1)

I. ЕСТЕСТВО ДУШИ (I, 12)

II. ВОПЛОЩЕНИЕ ДУШИ (I 13-10)

III. УЧАСТЬ ВОПЛОЩЕННОЙ ДУШИ (I 21-25, 27-29)

IV. ЭСХАТОЛОГИЯ (§ 26)

ГЛАВА I. НЕБЕСНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДУШИ

I. ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОЧНИКИ

II. ЯЗЫЧЕСКИЙ ГНОЗИС

1. Герметизм

A. Поймандр и Герметический Корпус

B. Асклепий

C. Коре Коcму

2. ГНОЗИС, РОДСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИЗМУ

A. Нумений

B. Порфирий

C. Ямвлих

D. Арнобий

E. Халдейские Оракулы

F. Гностики Плотина

ГЛАВА II. ПАДЕНИЕ ДУШИ

I. ПРОБЛЕМА

II. ПРИЧИНЫ НИСХОЖДЕНИЯ

1. Оптимистическое течение

A. Завершение мироздания (и управление земными вещами)

B. Чистая душа, представляющая богов на Земле

2. Пессимистическое течение

A. Грех перед падением

B. Прегрешение, состоящее в падении

ГЛАВА III. УЧАСТЬ ВОПЛОЩЕННОЙ ДУШИ

I. ПРОБЛЕМА

II. ВЫБОР ОБРАЗА ЖИЗНИ

1. Откровение

2. Выбор

3. Последствия выбора

ГЛАВА IV. ЭСХАТОЛОГИЯ

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

II. ЭСХАТОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЧЕСКОГО КОРПУСА I

1. План отрывка

2. Низшие части человеческой композиции I 24-25

3. Блаженство νους: I 26

A. Восхождение νους в Огдоаду

B. Песнопение Блаженных

C. Принятие нового избранного Блаженными

D. Уподобление нового избранного Блаженным

E. Уподобление Царствам

III. ЦАРСТВА

1. Царства в Герметическом Корпусе

Герметический Корпус I

Герметический Корпус XIII

2. Источники

A. Царства - ипостаси и распорядители Божии

B. Вхождение Царств в человека

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЯМВЛИХ. ТРАКТАТ О ДУШЕ (1)

Дополнительные примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ПОРФИРИЙ

ДОПОЛНЕНИЕ