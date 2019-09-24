Предлагаемая читателям книга «Личная религия греков» (Personal Religion among the Greeks) впервые была опубликована в 1954 году. Она является итогом курса лекций Андре-Жан Фестюжьера в Высшей школе практических знаний. В книге автор прослеживает влияние религиозных идей на развитие античной духовности и исследует различные аспекты внутреннего религиозного единения между человеком и божеством.

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков

Издательство Алетейя, 2000 — 253 с.

ISBN 5-89329-289-8

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков - Содержание

I. Два направления в личной религии. Народное благочестие: Ипполит и Артемида

II. Два направления в личной религии. Умозрительное благочестие: поиски Бога

Желание избавления

Тайна Зевса

Зевс и понятие справедливости

Тайна страдания

III. Особенности эллинизма и влияние Платона

IV. Стремление к отрешенности

«Anachorein»

Anachorein eis heauton: уединение в себя

Представление о самоуглублении в эпоху Империи

Понятие анахоресиса в христианстве

V. Народное благочестие: Луций и Исида

Автобиографическая ценность книги XI

Призвание Луция

Созерцание богини

VI. Народное благочестие: Элий Аристид и Асклепий

Болезнь Аристида

Медицинские предписания Асклепия

Религиозные откровения

Религиозный опыт Аристида

VII. Умозрительное благочестие: человек и мир

VIII. Умозрительное благочестие: созерцание Бога

Теоретические основы восхождения к Богу

Ступени восхождения к Богу

Анри-Доминик Сюффрей. Портрет отца Андре-Жана Фестюжьера (1898-1982)

Указатель

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков - Умозрительное благочестие: созерцание Бога - Ступени восхождения к Богу

Поднявшись еще выше по лестнице, мы достигаем Бога-Ума, который содержит в себе, как свои мысли, все идеи умопостигаемого мира и тем самым, поскольку эти Идеи являются вечными моделями эмпирических вещей, весь эмпирический универсум в целом. Чтобы достичь этого Бога, который одновременно и мыслящий Ум, и умопостигаемый мир в его воспринятости божественной Мыслью, мы должны перестать зависеть от объектов чувств. Мы должны одним прыжком перенестись в сферу, недоступную чувствам, в сферу неведомого. Это требует огромного напряжения, о котором пишется в 4-м герметическом трактате (8-9): «Ты видишь, о сын мой, сколько тел нам необходимо пройти, сколько хоров демонов и вращений звезд, какую непрерывную последовательность, чтобы достигнуть Единственно-Сущего. Благо необъятно, безгранично и бесконечно; само по себе оно не имеет и начала... Возьмем его как путеводную звезду и поспешим по тернистому пути: трудно оставить вещи родные и привычные, чтобы возвратиться к древним тропам, ведущим к исконным ценностям. Видимое нас очаровывает, а невидимое вызывает сомнение, но ведь плохое есть видимое, а Благо невидимо для глаз, ибо у него нет ни формы, ни очертаний; оно похоже на себя самое и отличается от всего остального. Бестелесное не может проявиться перед телом». Несмотря на эти сложности, если мы вооружимся смелостью и раз и навсегда решим не отступать, мы можем достичь экстатического состояния, и тогда, растворившись в Божьем Уме, мы растворяемся также в тотальности его мысли, т. е. в целой вселенной, которую он содержит в своей мысли.