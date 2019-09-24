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Фестюжьер - Личная религия греков

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism
Предлагаемая читателям книга «Личная религия греков» (Personal Religion among the Greeks) впервые была опубликована в 1954 году. Она является итогом курса лекций Андре-Жан Фестюжьера в Высшей школе практических знаний. В книге автор прослеживает влияние религиозных идей на развитие античной духовности и исследует различные аспекты внутреннего религиозного единения между человеком и божеством.

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков

Издательство Алетейя, 2000 — 253 с.
ISBN 5-89329-289-8

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков - Содержание

I. Два направления в личной религии. Народное благочестие: Ипполит и Артемида
II. Два направления в личной религии. Умозрительное благочестие: поиски Бога
  • Желание избавления
  • Тайна Зевса
  • Зевс и понятие справедливости
  • Тайна страдания
III. Особенности эллинизма и влияние Платона
IV. Стремление к отрешенности
  • «Anachorein»
  • Anachorein eis heauton: уединение в себя
  • Представление о самоуглублении в эпоху Империи
  • Понятие анахоресиса в христианстве
V. Народное благочестие: Луций и Исида
  • Автобиографическая ценность книги XI
  • Призвание Луция
  • Созерцание богини
VI. Народное благочестие: Элий Аристид и Асклепий
  • Болезнь Аристида
  • Медицинские предписания Асклепия
  • Религиозные откровения
  • Религиозный опыт Аристида
VII. Умозрительное благочестие: человек и мир
VIII. Умозрительное благочестие: созерцание Бога
  • Теоретические основы восхождения к Богу
  • Ступени восхождения к Богу
  • Анри-Доминик Сюффрей. Портрет отца Андре-Жана Фестюжьера (1898-1982)
Указатель

Андре-Жан Фестюжьер - Личная религия греков - Умозрительное благочестие: созерцание Бога - Ступени восхождения к Богу

Поднявшись еще выше по лестнице, мы достигаем Бога-Ума, который содержит в себе, как свои мысли, все идеи умопостигаемого мира и тем самым, поскольку эти Идеи являются вечными моделями эмпирических вещей, весь эмпирический универсум в целом. Чтобы достичь этого Бога, который одновременно и мыслящий Ум, и умопостигаемый мир в его воспринятости божественной Мыслью, мы должны перестать зависеть от объектов чувств. Мы должны одним прыжком перенестись в сферу, недоступную чувствам, в сферу неведомого. Это требует огромного напряжения, о котором пишется в 4-м герметическом трактате (8-9): «Ты видишь, о сын мой, сколько тел нам необходимо пройти, сколько хоров демонов и вращений звезд, какую непрерывную последовательность, чтобы достигнуть Единственно-Сущего. Благо необъятно, безгранично и бесконечно; само по себе оно не имеет и начала... Возьмем его как путеводную звезду и поспешим по тернистому пути: трудно оставить вещи родные и привычные, чтобы возвратиться к древним тропам, ведущим к исконным ценностям. Видимое нас очаровывает, а невидимое вызывает сомнение, но ведь плохое есть видимое, а Благо невидимо для глаз, ибо у него нет ни формы, ни очертаний; оно похоже на себя самое и отличается от всего остального. Бестелесное не может проявиться перед телом». Несмотря на эти сложности, если мы вооружимся смелостью и раз и навсегда решим не отступать, мы можем достичь экстатического состояния, и тогда, растворившись в Божьем Уме, мы растворяемся также в тотальности его мысли, т. е. в целой вселенной, которую он содержит в своей мысли.
Views 397
Rating 5.0 / 5
Added 24.09.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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