Файбер - Як говорити так, щоб маленькі діти слухали
Ця книжка пропонує батькам, вихователям і всім, хто щоденно спілкується з дітьми 2–7 років, практичний інструментарій для складних моментів: істерик, відмов, бійок, ревнощів, ранкових зборів, їжі, сну, брехні та втеч у громадських місцях. Авторки виходять із простої, але глибокої тези: дитина не може поводитися «правильно», коли почувається «неправильно», тому шлях до співпраці починається не з тиску, а з визнання почуттів.
Джоанна Файбер і Джулі Кінг поєднують досвід батьківських семінарів, власні сімейні історії, педагогічну практику та спадщину Адель Файбер і Елейн Мазліш. Книжка не обіцяє ідеального батьківства, натомість навчає живої мови поваги: як замість покарання шукати рішення, замість лекцій — коротко описувати проблему, замість оцінювальної похвали — помічати конкретні зусилля дитини.
Файбер Джоанна, Кінг Джулі – Як говорити так, щоб маленькі діти слухали – Виживання з дітьми 2–7 років
Пер. з англ. О. Старової. – Х.: Віват, 2023. – 432 с.: іл. – (Серія «Саморозвиток».)
ISBN 978-966-982-181-4
Файбер Джоанна, Кінг Джулі – Як говорити так, щоб маленькі діти слухали – Зміст
Передмова. Адель Файбер
Як усе починалося. Джулі
Як усе починалося. Джоанна
Зауваження від авторок
Частина I. Базовий інструментарій
Інструменти для роботи з емоціями
Інструменти для налагодження співпраці
Інструменти для долання конфліктів
Інструменти для висловлення похвали та вдячності
Інструменти для дітей, влаштованих інакше
Базові потреби
Частина II. Інструменти в дії
Баталії через їжу
Ранкове божевілля
Суперництво братів і сестер
Закупи з дітьми
Брехня
Батьки теж мають почуття
Базікання
«Прибирання»
Ліки, уколи, забір крові
Сором’язливі діти
Маленькі втікачі
Стусани, щипання, тички, дряпання
Сон
Коли батьки розлючені
Коли інструменти не працюють
Кінець?
Подяки
Примітки
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