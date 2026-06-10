Файбер - Як говорити так, щоб маленькі діти слухали

Ця книжка пропонує батькам, вихователям і всім, хто щоденно спілкується з дітьми 2–7 років, практичний інструментарій для складних моментів: істерик, відмов, бійок, ревнощів, ранкових зборів, їжі, сну, брехні та втеч у громадських місцях. Авторки виходять із простої, але глибокої тези: дитина не може поводитися «правильно», коли почувається «неправильно», тому шлях до співпраці починається не з тиску, а з визнання почуттів.

Джоанна Файбер і Джулі Кінг поєднують досвід батьківських семінарів, власні сімейні історії, педагогічну практику та спадщину Адель Файбер і Елейн Мазліш. Книжка не обіцяє ідеального батьківства, натомість навчає живої мови поваги: як замість покарання шукати рішення, замість лекцій — коротко описувати проблему, замість оцінювальної похвали — помічати конкретні зусилля дитини.

Файбер Джоанна, Кінг Джулі – Як говорити так, щоб маленькі діти слухали – Виживання з дітьми 2–7 років

Пер. з англ. О. Старової. – Х.: Віват, 2023. – 432 с.: іл. – (Серія «Саморозвиток».)

ISBN 978-966-982-181-4

Файбер Джоанна, Кінг Джулі – Як говорити так, щоб маленькі діти слухали – Зміст