Чи часто ви задумувались про те, щоб розповісти своїй дитині про порно? Звучить трохи абсурдно. Правда ж? Інколи така пропозиція може шокувати та обурювати, але реальність така, що рано чи пізно ваша дитина побачить порнографію. У 90% випадків перше знайомство з порно відбувається у віці від восьми до 16-ти років. Воно може бути випадковим чи навмисним. При цьому є ризик, що порно може стати частиною розвитку дитини. Наприклад, кожен 10-й відвідувач порносайту це дитина до 10-ти років. Раннє знайомство з порно може позначитись на психосексуальному розвитку, сприяти формуванню викривлених уявлень про інтимність та секс, а також позначитись на майбутньому статевому житті. Сучасним батькам варто думати не про те, чи буде їхня дитина дивитися порно, а про те, коли вона вперше подивиться порно. Попереднім поколінням батьків жилося трохи спокійніше вони не мали необхідності розповідати малим дітям про порнографію. Хоч вона існувала й раніше, доступ до неї був обмеженим. Однак із появою інтернету все змінилося. Сьогодні порнографія доступна як ніколи, вона безкоштовна без вікових обмежень, її можна подивитись у будь-який момент, із будь-якого пристрою. Діти, які дивляться порно, часто наражають на небезпеку інших дітей, поділившись таким відео з ними чи залучивши їх до перегляду. Існують дослідження, що певний відсоток дітей уперше переглядає порнографію на пропозицію іншої дитини. Є дослідження, за якими 80% тих, хто випадково побачив порно, повернуться до його перегляду знову. Вплив порнографії у віці від шести до 12-ти років підвищує ризик розвитку некоректних настанов щодо сексуальності та порушених форм статевої поведінки. Переглядаючи в цьому віці жорсткі категорії порно, дитина сприймає їх як зразок для наслідування. Перше 5 сексуальне збудження, що виникає в старших дітей під час перегляду порно, з’єднується з картинками на екрані і в подальшому може призводити до проблем у статевому житті.

Федорець Святослава - Як говорити з дітьми про порнографію

Святослава Федорець. Львів: Свічадо, 2025.

ISBN 978-966-938-790-5

Федорець Святослава - Як говорити з дітьми про порнографію - Зміст

Вступ

Негативний вплив порно на дітей молодшого віку та підлітків

Перешкоди до розмов із дітьми про порно

Правила розмов про порно

Правила безпеки для батьків

Способи, що полегшать розмови про порно

Ознаки того, що зволікати не варто

Педофіли використовують порно як інструмент

Прості способи захистити дитину від сексуального насилля

5 років - вік, із якого варто починати говорити про порно

«Правило трусиків» та інтимні місця

6 років - вчимо термін «порнографія»

7-11 років - час для більш прямої розмови

11-13 років - час для більш глибокої розмови

13-15 років і старші - час для більш відвертої розмови

Чим відрізняється сучасна порнографія?

Від автора

Список використаних джерел