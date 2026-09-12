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Ферберн - Святая Троица

Ферберн - Святая Троица
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
Series Основы (2 books)

Библия открывает нам Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. На протяжении истории христианства предпринимались многочисленные попытки объяснить, как единый Бог может существовать в трех Лицах. К сожалению, эти попытки не всегда были успешными и нередко приводили к возникновению ложных учений. Хотя самого термина «Троица» в Библии мы не встречаем, учение о Триедином Боге пронизывает все Писание — от первых глав книги Бытия до последних строк Откровения. От начала истории мира и до ее завершения Триединый Бог руководит всеми процессами, в которых участвуют все три Личности Троицы. Не было и не будет такой точки во времени, когда Бог перестал бы быть Триединым. Это сложно для человеческого понимания, но это факт, с которым нам нужно смириться.

Для одних учение о Троице — не более чем миф, для других — богословская дисциплина, скучная и далекая от реальной жизни. Одни вовсе отвергают его, другие предпочитают просто верить, не вникая в суть. Однако учение о Триедином Боге — это не просто теоретический раздел в учебниках по богословию. Это основа Евангелия, которая напрямую влияет на нашу практическую жизнь и дает нам надежду. Не будь Бог Триединым, Он не был бы любящим, ведь Ему некого было бы любить до создания мира, а следовательно мы не могли бы наслаждаться Его безграничной любовью и не имели бы надежды на спасение.

Ферберн Дональд – Святая Троица

Пер. с англ. Ларисы Трескиной; ред. Анна Вапрова; предисл. к русскому изданию Вадима Гыры; редактор книжной серии Майкл Ривз. Москва: Экклезия, 2026. 88 с. Серия «Основы».
ISBN 978-5-00274-053-6

Ферберн Дональд – Святая Троица – Содержание

  1. Предисловие к серии книг «Основы»

  2. Предисловие к русскому изданию

  3. Назад к началу

    • Для размышления и обсуждения

  4. Начало всего сущего

    • Неожиданное начало

    • Бог, а не боги

    • Слова, выходящие из ряда вон

    • Настоящий сюрприз: Дух Бога

    • Подсказки идут дальше

    • Значение подсказок

    • Для размышления и обсуждения

  5. До начала

    • Поднимая значимость человека

    • Поднимая завесу

    • Постижение Духа Святого

    • Обобщая все подсказки

    • Более ясные очертания Троицы

    • Для размышления и обсуждения

  6. Начало Евангелия

    • В самом центре событий

    • Задавая вопросы «как»

    • Задавая вопросы «почему»

    • Для размышления и обсуждения

  7. Начало жизни

    • Дыхание, ветер и огонь

    • Новое рождение свыше

    • Жить вместе

    • Для размышления и обсуждения

  8. Начало в конце

    • Все стрелки смотрят вниз

    • Начало и конец

    • Для размышления и обсуждения

  9. Указатель библейских ссылок

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Added 12.09.2026
Author zealot
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