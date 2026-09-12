Ферберн - Святая Троица
Библия открывает нам Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. На протяжении истории христианства предпринимались многочисленные попытки объяснить, как единый Бог может существовать в трех Лицах. К сожалению, эти попытки не всегда были успешными и нередко приводили к возникновению ложных учений. Хотя самого термина «Троица» в Библии мы не встречаем, учение о Триедином Боге пронизывает все Писание — от первых глав книги Бытия до последних строк Откровения. От начала истории мира и до ее завершения Триединый Бог руководит всеми процессами, в которых участвуют все три Личности Троицы. Не было и не будет такой точки во времени, когда Бог перестал бы быть Триединым. Это сложно для человеческого понимания, но это факт, с которым нам нужно смириться.
Для одних учение о Троице — не более чем миф, для других — богословская дисциплина, скучная и далекая от реальной жизни. Одни вовсе отвергают его, другие предпочитают просто верить, не вникая в суть. Однако учение о Триедином Боге — это не просто теоретический раздел в учебниках по богословию. Это основа Евангелия, которая напрямую влияет на нашу практическую жизнь и дает нам надежду. Не будь Бог Триединым, Он не был бы любящим, ведь Ему некого было бы любить до создания мира, а следовательно мы не могли бы наслаждаться Его безграничной любовью и не имели бы надежды на спасение.
Ферберн Дональд – Святая Троица
Пер. с англ. Ларисы Трескиной; ред. Анна Вапрова; предисл. к русскому изданию Вадима Гыры; редактор книжной серии Майкл Ривз. Москва: Экклезия, 2026. 88 с. Серия «Основы».
ISBN 978-5-00274-053-6
Ферберн Дональд – Святая Троица – Содержание
Предисловие к серии книг «Основы»
Предисловие к русскому изданию
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Для размышления и обсуждения
Начало всего сущего
Неожиданное начало
Бог, а не боги
Слова, выходящие из ряда вон
Настоящий сюрприз: Дух Бога
Подсказки идут дальше
Значение подсказок
Для размышления и обсуждения
До начала
Поднимая значимость человека
Поднимая завесу
Постижение Духа Святого
Обобщая все подсказки
Более ясные очертания Троицы
Для размышления и обсуждения
Начало Евангелия
В самом центре событий
Задавая вопросы «как»
Задавая вопросы «почему»
Для размышления и обсуждения
Начало жизни
Дыхание, ветер и огонь
Новое рождение свыше
Жить вместе
Для размышления и обсуждения
Начало в конце
Все стрелки смотрят вниз
Начало и конец
Для размышления и обсуждения
Указатель библейских ссылок
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