Ферберн - Святая Троица

Библия открывает нам Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. На протяжении истории христианства предпринимались многочисленные попытки объяснить, как единый Бог может существовать в трех Лицах. К сожалению, эти попытки не всегда были успешными и нередко приводили к возникновению ложных учений. Хотя самого термина «Троица» в Библии мы не встречаем, учение о Триедином Боге пронизывает все Писание — от первых глав книги Бытия до последних строк Откровения. От начала истории мира и до ее завершения Триединый Бог руководит всеми процессами, в которых участвуют все три Личности Троицы. Не было и не будет такой точки во времени, когда Бог перестал бы быть Триединым. Это сложно для человеческого понимания, но это факт, с которым нам нужно смириться.

Для одних учение о Троице — не более чем миф, для других — богословская дисциплина, скучная и далекая от реальной жизни. Одни вовсе отвергают его, другие предпочитают просто верить, не вникая в суть. Однако учение о Триедином Боге — это не просто теоретический раздел в учебниках по богословию. Это основа Евангелия, которая напрямую влияет на нашу практическую жизнь и дает нам надежду. Не будь Бог Триединым, Он не был бы любящим, ведь Ему некого было бы любить до создания мира, а следовательно мы не могли бы наслаждаться Его безграничной любовью и не имели бы надежды на спасение.

Ферберн Дональд – Святая Троица

Пер. с англ. Ларисы Трескиной; ред. Анна Вапрова; предисл. к русскому изданию Вадима Гыры; редактор книжной серии Майкл Ривз. Москва: Экклезия, 2026. 88 с. Серия «Основы».

ISBN 978-5-00274-053-6

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