К концу эллинистического периода и во время Империи в греко-романском мире распространилось определенное число разоблачаемых мудростей, приписывавшихся либо персидским магам (Зороастру, Осанесу, Гистаспу), либо египетскому богу (Тоту-Гермесу), либо оракулам, пришедшим из Халдеи (Халдейским оракулам) или даже пророкам и греческим философам, которые в наибольшей мере приблизились к божественному, поскольку в то же самое время процветали пифагорейство и орфизм.

Среди этих разоблачаемых мудростей присутствует одна из самых важных, носящая имя Герместа Трисмегиста, как благодаря большому количеству сочинений, ей оставленных, так и благодаря пространству, которое охватывает эта литература. Мы знаем, что зачастую в ней изучалось только касающееся философии или теологии.

Тем не менее, труды Гермеса Египетского вызывали интерес и во многих других областях: они нашли отклик в астрологии, алхимии и магии; и даже герметизм, который можно было бы назвать народным, представляет собой лишь вторичную и запоздалую ветвь герметического откровения; но в нем, наоборот, присутствует самое древнее порождение, давшее форму и служившее образчиком, по крайней мере, для большей части ученого герметизма.

Познание этого народного герметизма считалось затруднительным еще пятьдесят лет назад. Но с начала столетия уди- вительные коллекции, каковы Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum и Papyri Graecae Magicae, а также труды ревностных первопроходцев, в том числе Рейтценштейна, В. Кролля, Болля, Макса Велльмана и Лагеркрантца, не говоря уже об усопших, пролили свет на ряд документов, проясняющих дневными лучами живую религию, реальные верования одной, несомненно, весомой части жителей Империи, особенно в Египте.

Мне показалось, что пришло время зачерпнуть из этих сокровищ. Сегодня есть средства получить общую картину герметической литературы в двойном общедоступном и научном аспекте. Это сочинение будет содержать две части. В первой, здесь приводимой, я рассматриваю многочисленные и рассеянные сочинения, где Гермес толкует об астрологии и оккультных науках, то есть об алхимии, магии и терапевтике, основанной на тайных симпатиях и антипатиях между существами естества, у которых герметические Кираниды являются одним из самых любопытных свидетелей.

Эти главы предшествовали общему введению, где я пытался понять, как могли возникнуть разоблачаемые мудрости, и что свидетельствовало об их успехе. Именно здесь, несомненно, находится как один из наиболее захва- тывающих предметов духовной истории Империи, так и один из наименее освещенных. Я никак не имел цели его исчерпать и только намеревался указать черты, показавшиеся мне самыми примечательными. Последняя глава введения посвящалась личности Гермеса, а последняя глава книги — литературным формам, под которыми выражается для нас логос откровения.

Эти наблюдения достойны двух герметизмов: тем самым они послужат как бы переходом ко второму тому. Вторая часть этого сочинения имеет целью рассмотрение философического и теологического герметизма. Несомненно, что, начиная с Поймандра Рейтценштейна (1904 год), труды самого Рейтценштейна, затем Вильгельма Кролля, Йозефа Кролля, Буссе (Bousset), В. Скотта, Ч. Г. Додда, которые я здесь привожу, во многом содействовали лучшему разумению ученого герметизма.

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста - Книга 1 - Астрология и оккультные знания

Издательство — «ТД Велигор» — 624 с.

Москва — 2019 г.

ISBN 978-5-88875-624-9

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста - Книга 1 - Астрология и оккультные знания - Содержание

Владимир Ткаченко-Гилъдебрандт (Прандау).

Путешествие к истокам древнегреческого пантеизма.

Жизнь и труды Андре-Жана Фестюжьера.

Предисловие составителя и переводчика

Предисловие к первому изданию

Введение. время и среда

Глава I. Закат рационализма

Глава II. Восточные пророки

Глава III. Видение бога

Аретология Имуфеса-Асклепия

Сновидение Нектанебо

Видение лекаря Фессала

Глава IV. Гермес-Тот и герметическая литература

Первая часть. Астрология и оккультные знания

Глава V. Герметизм и астрология

§ 1. Эллинистическая астрология

§ 2. Свидетельства астрологического герметизма

§ 3. Герметические сочинения по астрологии

I. Греческие сборники

A. Универсальная апотелесматика

B. Инициативы

C. Доктрина двенадцати мест

II. Liber hermetis trismegisti

«О Гермесе: извлечение из рассуждения с Татом»

§ 4. Герметические сочинения по астрологической медицине и астрологической ботанике

I.Общие теории

II. Применение к терапии

Об иератическом искусстве

III. Писания Гермеса

A. Деканические растения

B. Зодиакальные растения

C. Планетарные растения

D. Растения и камни 15-ти неподвижных звезд

Глава II. О зачатии

Глава III. Об очень сильном филактерии

Глава VI. Герметизм и оккультные знания

§ 1. Оккультные знания в эллинистическую эпоху

§ 2. Герметические Кираниды

Глава VII. Герметизм и алхимия

§ 1. Алхимия — простая техника

§ 2. Болос Демокритеянин и…

§ 3. Алхимическая литература после Физик

§ 4. Алхимические фрагменты Гермеса

A. Главы Гермеса, Зосимы, Африкана

B. Зосима

C. Тридцать пять глав Зосимы к Евсевии

D. Синезий

E. Олимпиодор

F. Анэпиграф

G. Христианин

§ 5. Алхимия — мистическая религия

Зосима. Аутентичные Комментарии на букву …

Зосима. Завершающий Отчет

Глава VIII. Герметизм и магия

§ 1. Свидетельство магических папирусов

§ 2. Тексты герметической магии

I. Тексты, относящиеся к Тоту-Гермесу

A. Тот, изобретатель магии

B. Рецепты с заклинанием Тота-Гермеса

C. Рецепт, когда маг отождествлется с Тотом-Гермесом

D. Рецепты, где маг использует статуэтку Тота-Гермеса

II. Тексты, относящиеся к герметическому гнозису

А (а) Молитвы к Верховному Богу (Зону или Господу Зона)

А (Ь) Молитвы к Солнцу

B. Лейденская Kosmopoiia

C. Рецепт бессмертия

Глава IX. Литературные вымыслы о Логосе Откровения

§ 1. Виды прямого откровения

I. Откровение в ходе сновидения или экстаза

II. Откровение, полученное в ходе беседы с богом

III. Откровение благодаря открытию книги или стелы

VI. Откровение, полученное посредством небесных знаков

§ 2. Типы передаваемого откровения

I. Наставление мудреца царю

A. Петосирис к Нехепсо

B. Письма к Филиппу

C. Ботрос царю

D. Нефотес Псамметику

E. Питие Останесу

F. Тфе Охосу

I bis. Письмо пророка персонажу

Пнутиоса, иерограммата, Кериксу

II. «Традиция» отца в сыне

A. «Священная Книга» Гермеса для Асклепия (о деканах) = см. выше

B. Пифагор Телаугесу

C. Гигромантия Соломона для Ровоама = CCAG., VIII, 2, рр. 143 ss

D. Книга премудрости Аполлония Тианского для Постума=ССАО., VII, р. 175

E. Священная книга, озаглавленная «Монада» или «VIII-я Книга Моисея» о святом имени= PGM., XIII, Iss

F. Kyranis, prooem. 3, p. 3.6-10 Ru

G. Орфическая литератураТг. 61, 247, 285 Кет

§ 3. Влияние мотива traditio о герметическом логосе

Заключение

Приложение

Зосима Панополитанский

«Исповедь» Киприана Мага

Библиография Киприана Антиохийского

Документация на Киприана

Перевод коптской версии «Исповеди»

Подробный перечень арабской герметической литературы Луи Массиньона

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста - Книга 1 - Астрология и оккультные знания - Деканические растения

На эту тему известен сборник, приписываемый Гермесу, под названием «Священная Книга Гермеса для Асклепия» (192). По словам Галиена, видели (193) травника Памфила, использовавшего аналогичное, также герметическое, сочинение. В нем ставился вопрос о растении, именуемом астос;. Поскольку изданный сборник не отмечает никакого растения с подобным именем, то предполагается, что он отличается от произведения, на которое делает аллюзию Галиен (194).По существу, Священная Книга предстает перечнем медицинских рецептов. Учитывая, что деканы господствуют над членами тела, согласно принципу, изложенному выше, то речь идет о нахождении растения и камня, пребывающего «в симпатии» с каждым деканом, гравировании на этом камне образа декана, размещении под камнем частицы растения, закреплении всего на кольце, ношении кольца и всяческом воздержании от питания, «антипатического» декану.

Отметим, что выбор камня или растения зачастую определялся фигурой, приписываемой декану. Таким образом, 1-й декан Льва, лицом которого является физиономия льва, имеет в качестве растения эдельвейс (леонтоподиум); 2-й декан, несущий на голове возрастающую Луну, обладает селенитом, или лунным камнем. Любознательные лица, интересующиеся этими маленькими проблемами, найдут другой перечень деканов с указаниєм соответствующего камня и растения, как и излечиваемого недуга в (анонимном) астрологическом тексте, изданном В. Кроллем (195); и хотя фигуры деканов в нем не описаны; поскольку на камнях гравируются имена и «характеры» деканов, но никак не их фигуры (196); последствие представляется тем же самым.

Я передаю здесь введение к Священной Книге и параграф о 1-м декане Овна. Для остального я укажу только элементы в соотношении: декан, часть тела (и заболевания), камень, растение, питание, которого следует избегать. Я опускаю имена деканов. Я отмечаю материал для кольца, лишь когда он указан; повсюду в других местах данный материал не имеет значения; текст говорит просто, что «фиксирует (буквально: «заключа- ет») в некоем кольце, которое тебе нравится». «От Гермеса для Асклепия: книга, называемая священной.

1. Я располагаю для тебя формы и фигуры, принадлежа- щие знакам зодиака, и я указал, как необходимо гравировать каждый из них, размещая оное между гороскопом, Добрым Демоном (197) и местом... (?) (198). Если ты это сделал и носишь это кольцо, то будешь обладать мощным филактерием: ибо все недуги, посылаемые людям вследствие влияния светил, излечиваются этими деканами (199). Если ты почитаешь каждого из них посредством своего собственного камня и своего собственного растения и, кроме того, своей формой, то овладеешь сильным талисманом. Ибо ничего не происходит без сего деканического расположения (200), учитывая, что в нем охвачено Все.

2. Круг зодиака в своем развертывании сконфигурирован согласно частям и членам мироздания (201): вот как он распределяется по частям.

3. Овен является главой мироздания; Телец — шеей; Близнецы — плечами; Рак — грудью; Лев — лопатками, сердцем и ребрами; Дева — животом; Весы — ягодицами; Скорпион — лобковой костью; Стрелец — бедрами; Козерог — коленями; Водолей — ногами; Рыбы — стопами.

4. Значит, каждый из зодиакальных символов обладает властью над своим собственным членом, и он производит в этом члене определенный недуг; так что, если ты желаешь избежать подвернуться тому, чему должен подвергнуться по факту деканов, то выгравируй на камнях формы и фигуры самих деканов, и, поместив снизу (от выгравированного камня) растение каждого декана и равно его форму, и получив филактерий, носи его как сильную и успешную помощь для твоего тела.