Второй и третий том этого произведения будут посвящены философическому герметизму.

Ведь имя Гермеса охватывает собой подлинную философскую систему, совокупность новых и последовательных воззрений о Боге, мироздании и человеке. Несомненно, что трактаты из Герметического Корпуса, латинский Асклепий и герметические фрагменты из Стобея обыкновенно рассматривают эти темы в качестве своего предмета.

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. II. Космический Бог

Издательство Велигор, 2019. — 544 с

ISBN 978-5-88875-693-5

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. II. Космический Бог - Содержание

Предисловие

Введение. Герметическая литература

Глава первая. Сведения о герметике

I. Corpus Hermeticum

II. «Асклепий»

Введение

Раздел I: Иерархия и протяженность в мироздании

Раздел II: Двойная миссия человека

Раздел III: Двойственное естество человека

Раздел IV: Бог, материя, дыхание

Раздел V: Иерархия разумеемых богов и чувственных богов; единство Всего

Раздел VI: причины и способы создания существ

Раздел VII: Величие человека, наделенного интеллектом

Раздел VIII: Человек - создатель земных богов

Раздел IX: Апокалипсис

Раздел X: О бессмертном и смертном

Раздел XI: О Времени и Вечности

Раздел XII: Совершенство мироздания, полного и многообразного во всех своих частях

Раздел XIII: Человек, творящий богов

Раздел XIV: Эймармене, Необходимость, Порядок

Эпилог и заключительная молитва

Глава II. «Логос» герметического учения

Глава III. Сведения о проблеме в герметике

§ 1. Пятый трактат Герметического Корпуса

§ 2. Элементы космического мистицизма в герметической литературе

I. Бог, зримый в Своем творении

II. Пантеистическое течение

Первая часть. Сократическая линия: Ксенофонт и Платон

Глава IV. Ксенофонт, воспоминания о Сократе, 1,4 и IV, 3

Глава V. Платон: Тимей и законы

I. Смысл и значение Тимея в продолжение последних диалогов

II. Телеология Тимея

III. Созерцание мироздания в Тимее и Законах

Вторая часть. От Платона к стоикам

Глава VI. Дух времени

§ 1. Философические и религиозные причины созерцания Космоса

§ 2. Исторические обстоятельства и свидетельство Менандра

§ 3. Теоретическая жизнь

§ 4. Универсальная религия

Глава VII. Эпиномис или послезаконие

Глава VIII. Аристотель: диалог «О философии»

§ 1. Предписание и дух диалога

§ 2. Источники веры в Бога

§ 3. Мироздание - храм Божий

§ 4. Естество космического Бога

§ 5. Родство сущности между нашей душой и богами светил

Третья часть. Древний стоицизм

Глава IX. Зенон

Глава X. Система морали

Глава XI. Религия мироздания

I. «Гимн Зевсу» Клеанфа

§ 1. Анализ гимна

§ 2. Мистика соглашения

II. Религиозное чувство Мироздания у Арата

В первом направлении мир рассматривался в качестве блага: он преимущественно предстает порядком (κόσμος). Подлунная область сама по себе проявляет данный порядок благодаря смене времен года, гармонической конфигурации земли и равновесию, совершающемся между четырьмя ее образующими элементами, благодаря удивительному строению живых существ и особенно человека и естественному подчинению растений и животных человеку. Но порядок по-особому возникает в области огня и эфира, находящейся сверху от луны. Там существуют светила, сначала планеты, концентрические окружности которых движутся в сложных, но упорядоченных движениях, затем неподвижные светила, связанные с верховным небесным сводом. Но подобный порядок предполагает Распорядителя: отсюда для герметиста истина очевидности. Так что вид мироздания приводит естественно к познанию и почитанию Бога, демиурга мироздания.

Во втором направлении мир рассматривался в качестве зла. Здесь господствует «нестроение», и фактически от этого первичного нестроения у человека происходит присутствие бессмертной души, изначально чистой и божественной, в материальном теле, тленном и оскверненном в самой своей сущности. Поклонник космического Бога переносил свой взор на совокупность Вселенной; и поскольку видел в ней вящий порядок, постольку расценивал, что земные нестроения поглощаются порядком, коего они в некотором роде составляют часть, образуя в нем равно необходимый элемент. Ибо нет никакого порядка без сложности, и нет никакой сложности без разнообразия. Порядок предполагает существование противоположностей и, следовательно, он предполагает противостоящее добру зло. Дуалист обращает свой взгляд на самого себя; и поскольку он видит себя глубоко разделенным, постольку ощущает в себе корневой разрыв между телом и душой, и сей внутренний разлад заставляет его заключить, что нестроение повсюду, и в мире нет ничего хорошего. С тех пор воображаемый им Бог не может иметь никакого отношения с миром. Он не может являться напрямую творцом мироздания. Даже наоборот, этот Бог будет бесконечно удаленным от мира, бесконечно высшим над ним. Он будет гиперкосмическим. Между ним и миром окажется необходимым ряд посредников, и одному из этих посредников будет обязано образование конкретной вселенной. С другой стороны, для достижения этого гиперкосмического Бога нельзя больше проходить через мир. Подальше отсюда нужно бежать от всего того, что предстает материей; и вид самого неба, поскольку оно состоит из материи, не станет плодотворным для истинной религии.

Вот два направления, между которыми разделились философические сочинения герметизма. Оба они обладают долгой историей; и прежде чем еще раз мне попытаться описывать герметизм в качестве хорошо связанной системы, прежде чем мне потеряться в довольно неблагодарном расследовании греческих, еврейских, египетских или иранских источников доктрин Трисмегиста; я полагал бы достойным проследить эту историю. Значит предметом этого второго тома предстает религия космического Бога, хотя третий том станет изучать проблему души и гнозиса.