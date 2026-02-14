Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста - 2 - Космический Бог
Второй и третий том этого произведения будут посвящены философическому герметизму.
Ведь имя Гермеса охватывает собой подлинную философскую систему, совокупность новых и последовательных воззрений о Боге, мироздании и человеке. Несомненно, что трактаты из Герметического Корпуса, латинский Асклепий и герметические фрагменты из Стобея обыкновенно рассматривают эти темы в качестве своего предмета.
Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. II. Космический Бог
Издательство Велигор, 2019. — 544 с
ISBN 978-5-88875-693-5
Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. II. Космический Бог - Содержание
Предисловие
Введение. Герметическая литература
Глава первая. Сведения о герметике
I. Corpus Hermeticum
II. «Асклепий»
- Введение
- Раздел I: Иерархия и протяженность в мироздании
- Раздел II: Двойная миссия человека
- Раздел III: Двойственное естество человека
- Раздел IV: Бог, материя, дыхание
- Раздел V: Иерархия разумеемых богов и чувственных богов; единство Всего
- Раздел VI: причины и способы создания существ
- Раздел VII: Величие человека, наделенного интеллектом
- Раздел VIII: Человек - создатель земных богов
- Раздел IX: Апокалипсис
- Раздел X: О бессмертном и смертном
- Раздел XI: О Времени и Вечности
- Раздел XII: Совершенство мироздания, полного и многообразного во всех своих частях
- Раздел XIII: Человек, творящий богов
- Раздел XIV: Эймармене, Необходимость, Порядок
- Эпилог и заключительная молитва
Глава II. «Логос» герметического учения
Глава III. Сведения о проблеме в герметике
- § 1. Пятый трактат Герметического Корпуса
- § 2. Элементы космического мистицизма в герметической литературе
- I. Бог, зримый в Своем творении
- II. Пантеистическое течение
- Первая часть. Сократическая линия: Ксенофонт и Платон
Глава IV. Ксенофонт, воспоминания о Сократе, 1,4 и IV, 3
Глава V. Платон: Тимей и законы
- I. Смысл и значение Тимея в продолжение последних диалогов
- II. Телеология Тимея
- III. Созерцание мироздания в Тимее и Законах
- Вторая часть. От Платона к стоикам
Глава VI. Дух времени
- § 1. Философические и религиозные причины созерцания Космоса
- § 2. Исторические обстоятельства и свидетельство Менандра
- § 3. Теоретическая жизнь
- § 4. Универсальная религия
Глава VII. Эпиномис или послезаконие
Глава VIII. Аристотель: диалог «О философии»
- § 1. Предписание и дух диалога
- § 2. Источники веры в Бога
- § 3. Мироздание - храм Божий
- § 4. Естество космического Бога
- § 5. Родство сущности между нашей душой и богами светил
Третья часть. Древний стоицизм
Глава IX. Зенон
Глава X. Система морали
Глава XI. Религия мироздания
- I. «Гимн Зевсу» Клеанфа
- § 1. Анализ гимна
- § 2. Мистика соглашения
- II. Религиозное чувство Мироздания у Арата
Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. II. Космический Бог - Предисловие
В первом направлении мир рассматривался в качестве блага: он преимущественно предстает порядком (κόσμος). Подлунная область сама по себе проявляет данный порядок благодаря смене времен года, гармонической конфигурации земли и равновесию, совершающемся между четырьмя ее образующими элементами, благодаря удивительному строению живых существ и особенно человека и естественному подчинению растений и животных человеку. Но порядок по-особому возникает в области огня и эфира, находящейся сверху от луны. Там существуют светила, сначала планеты, концентрические окружности которых движутся в сложных, но упорядоченных движениях, затем неподвижные светила, связанные с верховным небесным сводом. Но подобный порядок предполагает Распорядителя: отсюда для герметиста истина очевидности. Так что вид мироздания приводит естественно к познанию и почитанию Бога, демиурга мироздания.
Во втором направлении мир рассматривался в качестве зла. Здесь господствует «нестроение», и фактически от этого первичного нестроения у человека происходит присутствие бессмертной души, изначально чистой и божественной, в материальном теле, тленном и оскверненном в самой своей сущности. Поклонник космического Бога переносил свой взор на совокупность Вселенной; и поскольку видел в ней вящий порядок, постольку расценивал, что земные нестроения поглощаются порядком, коего они в некотором роде составляют часть, образуя в нем равно необходимый элемент. Ибо нет никакого порядка без сложности, и нет никакой сложности без разнообразия. Порядок предполагает существование противоположностей и, следовательно, он предполагает противостоящее добру зло. Дуалист обращает свой взгляд на самого себя; и поскольку он видит себя глубоко разделенным, постольку ощущает в себе корневой разрыв между телом и душой, и сей внутренний разлад заставляет его заключить, что нестроение повсюду, и в мире нет ничего хорошего. С тех пор воображаемый им Бог не может иметь никакого отношения с миром. Он не может являться напрямую творцом мироздания. Даже наоборот, этот Бог будет бесконечно удаленным от мира, бесконечно высшим над ним. Он будет гиперкосмическим. Между ним и миром окажется необходимым ряд посредников, и одному из этих посредников будет обязано образование конкретной вселенной. С другой стороны, для достижения этого гиперкосмического Бога нельзя больше проходить через мир. Подальше отсюда нужно бежать от всего того, что предстает материей; и вид самого неба, поскольку оно состоит из материи, не станет плодотворным для истинной религии.
Вот два направления, между которыми разделились философические сочинения герметизма. Оба они обладают долгой историей; и прежде чем еще раз мне попытаться описывать герметизм в качестве хорошо связанной системы, прежде чем мне потеряться в довольно неблагодарном расследовании греческих, еврейских, египетских или иранских источников доктрин Трисмегиста; я полагал бы достойным проследить эту историю. Значит предметом этого второго тома предстает религия космического Бога, хотя третий том станет изучать проблему души и гнозиса.
No comments yet. Be the first!