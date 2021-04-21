Такой, какой мы видели ее до сих пор, религия космического Бога нам представлялась связанной с системой идей. У Платона в Тимее, автора Эпиномиса, и у Аристотеля в π. φιλοσοφίας космический Бог являлся, по сути, движущей Душой неба, предстающей в то же самое время Интеллектом или совершенным Интеллектом, как об этом свидетельствуют равномерность и совершенная упорядоченность движений небесных тел. Для этих философов религиозное чувство пребывало в тесной совокупности со знанием, астрономией, в IV столетии достигшей значительного развития. Значит, это была, если можно так выразиться, научная религия, по крайней мере, религия ученых. То же самое получалось и со стоицизмом. Бог Зенона, Клеанфа, Хрисиппа в целом являлся движущим началом и упорядочивающей причиной всех существ мироздания. Согласно степени этих существ в универсальной иерархии, божественное проникновение каждого из них приводит к более или менее откровенным последствиям, - либо к одному факту существования в качестве индивидуального существа, либо к жизни, либо к подвижности, либо к причине, - но это тот же самый Бог, который в них всех циркулирует. С тех пор это определенная физика (в древнем смысле слова), поддерживающая идею Бога; здесь присутствует научное основание религиозного чувства. Здесь знание и религия еще образуют пару.

Далее, если у Платона и Аристотеля, как и у стоиков, знание -которое есть астрономия, с одной стороны, и физика, с другой, - приходила к теологии, то оно повелевало также этикой. Платон в Тимее говорит о согласованности движения человеческой души с небесными движениями, напоминая нам, что наша душа и небесные тела располагают тем же самым происхождением - это идея, приобретшая большое значение в Эпиномисе и в π. φιλοσοφίας. Союз между знанием и моралью представляется еще более тесным у стоиков. Ибо человеческий разум для них не что иное, как частица божественного Огненного Логоса.

Действовать в соответствии с этим Логосом значит действовать не только в соответствии с его человеческим естеством, но и согласно универсальному Естеству, коим является сам Бог. Наоборот, удаляться от Причины - это неизбежно утрачивать себя. И утрачивать без всякой выгоды. И поскольку мироздание не прекратит быть послушным божественному Закону, постольку события продолжатся своим путем, и человеку, в конечном счете, необходимо подчиняться плану Божьему. Отсюда видно, что в Академии (которой был привержен молодой Аристотель) и в стоицизме физика (или астронома) теология и этика образуют одну систему.

Но это не все. К данному троичному блоку необходимо еще прибавить логику, или лучше сказать - критику познания, являющейся точкой отсчета всякого философического исследования, которая была очень определенно, по крайней мере в случае с Платоном, точкой отсчета изыскания.

После полезной, но внешне разрушительной критики софистов, речь шла для Платона о раскрытии объекта познания, который бы не являлся субъектом ни для вечного потока чувственных феноменов, ни для софистической антилогии. Это мир Идей, составляющих данный объект. Но какая устанавливается связь между этим неизменным миром Умопостигаемых вещей и всегда изменяющейся чувственной вселенной? Где найти в чувственной вселенной категорию феноменов, представляющих достаточно постоянства и равномерности, чтобы для человека знания проявился устойчивый порядок и возникла прямая связь с умопостигаемым миром?

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. 3. Космический Бог

М.: ТД Велигор, 2020. — 464 с.: ил.

ISBN 978-5-88875-742-0

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. 3. Космический Бог - Содержание

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ДОГМАТИЧЕСКИЙ ЭКЛЕКТИЗМ

§ 1. Изменение перспективы

§ 2. Литература Введений

§ 3. Использование доксографий

I. Текущие мнения

II. Частные мнения философов

§ 4. Скептицизм и доксографии

ГЛАВА XIII. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦИЦЕРОНА О КОСМИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ

§ 1. Философические сочинения Цицерона (1)

§ 2. Космическая религия в трактате de natura deorum, II

I. Предмет и дух диалога

II. Анализ 1. II трактата de natura deorum (33)

A) СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГОВ, 2,4 - 16,44

I. Доказательства очевидности, 2,4-4,12

II. Аргументы философов, 5,13 - 8,22

III. Аргументы, взятые из знаний о естестве, 9, 23 - 16, 44

B) ПРИРОДА БОГОВ, 17,45 -28,72

I. Бог-Мироздание и светила. 17,45 - 23,60

II. Народные боги 23,60 (286.22) - 28,72

C) ПРОВИДЕНИЕ БОГОВ В ОТНОШЕНИИ МИРОЗДАНИЯ 29, 73 -61, 153

D) ОСОБОЕ ПРОВИДЕНИЕ БОГОВ О ЛЮДЯХ (72), 62, 154-66, 167

I. Провидение богов о человечестве в целом 62, 154 - 65, 163

II. Провидение богов об отдельных государствах и индивидах 65, 164 - 66, 167

III. Источники и идеи (74)

§ 3. Космическая религия в трактатах de re publica и de legibus (120)

I. Общий взгляд на два трактата

II. Пришествие латинского стоицизма

§ 4. Сон Сципиона (167)

ГЛАВА XIV. ПСЕВДО-АРИСТОТЕЛЕВ ТРАКТАТ «О МИРЕ»

A. МЕТЕОРОЛОГИЯ (394 а 7-395 b 17)

I. ФЕНОМЕНЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ИЗ ВЛАЖНЫХ ИСПАРЕНИЙ (394 а 7-9)

И. ФЕНОМЕНЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ИЗ СУХОГО ИСПАРЕНИЯ

B. СЕЙСМОЛОГИЯ (395 b 18-396 а 27)

И. МОРСКИЕ ФЕНОМЕНЫ (396 а 17-27)

§ 2. Датировка и литературный жанр

§ 3. План трактата

§ 4. Доктрины трактата περί κόσμου

ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ФИЛОН

ГЛАВА XV. ШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ У ФИЛОНА

§ 1. Литературные (протрептические) темы

§ 2. Научные сведения

§ 3. Общие философические места

§ 4. Общие мистические места

§ 5. Личные элементы у Филона

ГЛАВА XVI. СОЗЕРЦАНИЕ МИРА

ГЛАВА XVII. ПОЗНАНИЕ НЕВЕДОМОГО БОГА

ДОПОЛНЕНИЕ I. ОБ АРИСТОТЕЛИЧЕСКОМ ФРАГМЕНТЕ ФИЛОПОНА

ДОПОЛНЕНИЕ II

ДОПОЛНЕНИЕ III. ОБ ИСТОРИИ СЛОВА θεολογία

ADDENDA

КОСМИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ НА ПУТИ МОНОТЕИСТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. ПОСИДОНИЙ РОДОССКИЙ И ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Послесловие переводчика

ЛИТЕРАТУРА