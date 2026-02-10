Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста - 7 - Теология и теургия Прокла Диадоха - 2

Наряду с Платоном и Аристотелем, самое весомое влияние на христианское богословие оказали и два других выдающихся античных философа - Филон Александрийский и Прокл Диадох, остававшиеся в рамках своих религиозно-национальных традиций, то есть эллинистического иудаизма и эллинского язычества.

Однако если созерцательная концепция Филона Александрийского о Логосе по существу стала закладным камнем христианской теологии и философии (и в этом смысле его можно даже считать одним из протагонистов Дидаскалии или Дидаскалиона, христианского огласительного училища, первые сведения о котором относятся, по данным современных исследователей, в том числе Мортона Смита, ко второй половине I столетия, но, несомненно, оно существовало намного раньше, а на заре новой эры - в виде языческого Мусейона), то Прокл Диадох, живший в V столетии, своей доктриной о духовных иерархиях и триадических демиургиях сыграл важную роль в окончательной кристаллизации христианского мировоззрения, краеугольным камнем которого становится догматическое учение о Святой Троице и Логосе, ведь именно к V столетию завершись в церковной ограде ожесточенные споры тринитариев с антитринитариями, и очень знаменательно, что символическую точку здесь поставил один из последних схолархов Платоновой Академии в Афинах и приверженец персидско-халдейского тринитарного монотеизма, о чем мы писали ранее, Прокл Диадох. Иными словами, два философа, александрийский эллинистический иудей и эллинский традиционалист из Афин с «халдейским» мировосприятием, с внешних сторон как бы спаяли собой христианство, с тех пор дошедшее до нас практически неизменным, особенно в виде греко-византийской ортодоксии.

Таким образом, оба философа словно символически образуют собой две внешние колонны христианского храма, известные еще со времени царя Соломона, поставившего столпы Боаз («В нем - сила») и Йахин («Он утвердит») в притворе Первого Иерусалимского Храма. И, что характерно, закладной и краеугольный камни как бы вырастают в стволы, некогда в капителях украшавшиеся латунными лилиями, а на навершиях - корзинами с гранатовыми яблоками. Разумеется, для премудрого царя Израиля колонны являлись аллегорией не изобилия, а учений, предшествовавших истинной вере в Единого Бога. И одним из таких учений, как нам представляется, был древний теургический халдейский монотеизм, существовавший до праотца Авраама, а более чем два тысячелетия спустя синтетически вошедший в неоплатоническую доктрину Прокла Диадоха. Как тут не изумляться прозорливости и пророческой вдохновенности царя Соломона?

По расхожей легенде, бытующей в российской франкмасонской среде (о чем говорил и выдающийся русский поэт Максимилиан Волошин), колонны, подобные тем, что некогда украшали притвор Соломонова Храма, находятся в церкви святого Иоанна Предтечи в Керчи, построенной в первой половине VI столетия императором Восточной Римской Империи Юстинианом Великим (482-565 гг.).

В 2020 году накануне праздника Преображения Господня мне довелось побывать в этой церкви и полюбоваться двумя колоннами, которым уже около полутора тысяч лет. Именно тогда у меня и возник образ двух эллинистических философов и как бы стражей в притворе христианского храма. Тогда я работал над переводом на русский язык четвертой части историко-философической тетралогии «Откровение Гермеса Трисмегиста. Неведомый Бог и гнозис» замечательного французского исследователя греко-римской цивилизации, культуры и философии священника доминиканского ордена Андре-Жана Фестюжьера, и потому сам образ, безусловно, оказался навеянным впечатлением от его произведения.

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. VII. Теология и теургия Прокла Диадоха. Комментарий на Тимей. Книга 2

М.: ТД Велигор, 2022. - 578 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-164-3

ЭНЕРГИИ ЛОГОСА

Филон Александрийский, Прокл Диадох и «Эпарх еврейского войска»: двух гениев связующий злодей

Столпы из камней нижних вырастают

Дионисийский и Аполлонический логос. Гении и злодей

Апофеоз Прокла Диадоха и Петра Ивера

Философ ясной сложности

ВВЕДЕНИЕ

КНИГА II

План

КНИГА II