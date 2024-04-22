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Янсі - Чому? Питання, що з нами завжди

Янсі - Чому? Питання, що з нами завжди
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Мій батько підхопив поліомієліт саме перед моїм першим днем народження. Паралізований від шиї й до ніг, він нерухомо лежав усередині шумливої металевої машини для вентиляції легень, що давала йому змогу дихати. Мати приводила мене та мого трирічного брата до лікарні й підносила нас до віконця ізолятора, щоб тато міг побачити, зазирнувши у дзеркальце, двох своїх синів, яких не міг потримати на руках чи навіть торкнутися. Батько готувався поїхати місіонером до Африки, і коли він занедужав, кілька тисяч людей вирішили створити молитовний ланцюг, щоб молитися за його зцілення. Вони не могли повірити, що Бог здатен «забрати» когось настільки молодого й енергійного, чоловіка з таким яскравим місіонерським майбутнім. Ба більше, найближчі до нього люди були настільки переконані в зціленні, що за його згодою зробили крок віри та витягнули батька із залізного апарата. Через два тижні він помер.
Я зростав без батька, під темною хмарою тієї молитви, що не мала відповіді. Пізніше, коли вже був молодим журналістом приблизно такого ж віку, як і мій померлий батько, я став писати серію статей «Драми з реального життя» для журналу «Рідерз Дайджест». Вони розповідали про людей, які пережили трагедію, і раз-у-раз я чув у своїх інтерв’ю, що «християни роблять тільки гірше», пропонуючи суперечливі й неоднозначні поради. «Бог карає тебе». «Ні, це все сатана!» «Нічого подібного. Бог уразив тебе з любові і не бажає карати, бо тебе спеціально обрано, щоб ти виявив віру». «Ні, Бог хоче зцілити тебе!» Я не мав і гадки, як відповідати цим людям, і, правду кажучи, мені й самому були потрібні відповіді.

Філіп Янсі - Чому? Питання, що з нами завжди

пер. з англ. Остап Гладкий – К.: Єфетов О.В., 2023. – 144 с.
ISBN 978-966-8795-64-0

Філіп Янсі Чому? Питання, що з нами завжди Зміст

Частина 1
  • Де Бог?
  • Питання повертається
  • Сумне Різдво
Частина 2
  • «Хочу знати чому!»
  • Спершу поштовхи, а тоді хвиля
  • Обличчя трагедії
  • Чому?
  • Наша єдина надія
  • Зміна наголосу
  • «Шукай помічників»
  • Не нашкодь
Частина 3
  • Коли Бог проспав
  • «Звідки така жорстокість?»
  • Світ сліпий і беззубий
  • Крики про допомогу
  • В околиці
  • Промінь надії
  • Біль як благо
  • Простір для зростання
Частина 4
  • Зцілюючи зло
  • Місто скорботи
  • На пожежній станції
  • Віра випробувана й утверджена
  • Обірване життя
  • Дві універсалії
  • Важкі питання
  • Не величайся, смерте
Частина 5
  • Три великі випробування
  • Подяка
  • Першоджерела
Views 277
Rating 5.0 / 5
Added 22.04.2024
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 2 years ago
Классно, україньскою . Дякую

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