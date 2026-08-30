Пошук візантійських повідомлень про хрещення князя Володимира Святого традиційно вважається марною справою. Як добре відомо, жоден із візантійських авторів-сучасників християнізації Русі не залишив навіть побіжної згадки про цей почин руського князя, і виняткова вага якого назавжди змінила місце Русі в середньовічному світі. Ба більше, навіть ті пізніші візантійські історики та хроністи, що приділяли увагу відносинам імператора Василія ІІ (976-1025) з Володимиром, воліють мовчати про хрещення руського князя. Це довге мовчання буде порушене дуже пізно, аж у другій чверті XIV ст., коли один анонімний автор наведе коротку замітку про хрещення Володимира, а інший - створить «справжню» оповідь про навернення народу русів на християнство.

Чому візантійські автори, які писали за життя князя Володимира та набагато пізніше, нічого не згадують про хрещення Русі? Візантійська порожнеча в корпусі свідчень здавна бентежить істориків. Її не міг оминути вже Йоганес Стріттер, автор Memoriae populorum, надзвичайної за обсягом антології візантійських текстів про Русь. Шукаючи матеріали для свого «кор-пусу» свідчень, Стріттер часто натрапляв на візантійські повідомлення про так зване «перше хрещення» русів 860-х рр., але зовсім нічого не міг знайти щодо епохи Володимира. Ця безпорадність не минула даремно, а привела Стріттера до певної маніпуляції - намагання відшукати у знайдених ним текстах «відлуння» хрещення Володимира, аби така разюча відсутність не надто шокувала читачів, які відкриють антологію в пошуках візантійських описів навернення князя.

Олександр Филипчук - Забутий святий: Князь Володимир Великий між Сходом та Заходом

наукове видання, Київ : Лаурус, 2020.— 584 с.: іл.,

табл.—(Серія «Золоті ворота», випуск 8)

ISBN 978-617-7313-50-1

ISBN 978-966-2449-40-2 (серія)

Олександр Филипчук - Забутий святий: Князь Володимир Великий між Сходом та Заходом - Зміст

Список скорочень

Таблиці

Зауваги щодо цитат і перекладів

Передмовата подяки

Вступ

1. Візантійське мовчання

2. Щосталося 989 року?

3. Візантійський світ князя

4. Християнські міти з периферії Європи: Бруно Кверфуртський

5. МіжКонстантинополем і Римом: незвичайна історія князя Володимира Великого

6. Легенда Бандурі

Епілог

Бібліографія

Географічний покажчик

Іменний покажчик

Покажчик рукописів