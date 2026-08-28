Фокс - Нагорная проповедь
Книга Эммета Фокса представляет собой практическое метафизическое толкование Нагорной проповеди, прежде всего пятой–седьмой глав Евангелия от Матфея. Автор рассматривает слова Иисуса не как отвлечённую богословскую систему и не просто как нравственный кодекс, а как руководство к духовному преобразованию человека. Центральное место занимает убеждение, что внешняя жизнь связана с внутренним состоянием сознания, а изменение мышления, молитва, прощение и обращение к Богу способны преобразить самого человека и обстоятельства его жизни.
Фокс последовательно разбирает Заповеди блаженства, учение Христа о внутреннем исполнении закона, непротивлении злу, молитве, прощении, отношении к материальным благам, осуждению ближнего и духовному различению. Отдельную часть книги составляет подробное толкование Молитвы Господней, которую автор понимает как сжатое выражение всей «христианской метафизики». Книга принадлежит традиции американского движения «Новая мысль» и предлагает характерное для него прочтение христианства, соединяющее библейскую символику, мистицизм, учение о силе мысли и практику духовного самопреображения.
Фокс Эммет – Нагорная проповедь – Ключ к успеху в жизни и Молитва Господня. Толкование
Фокс Эммет. Нагорная проповедь: Ключ к успеху в жизни и Молитва Господня. Толкование. – 225 с.
Фокс Эммет – Нагорная проповедь – Содержание
Предисловие
Глава 1. Чему учил Иисус?
Глава 2. Заповеди блаженства
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»
Глава 3. Как человек мыслит
Глава 4. Не противься злу
Глава 5. Сокровище на небесах
Глава 6. Какою мерою мерите
Христос и закон воздаяния
Глава 7. По плодам их
Молитва Господня. Толкование
Молитва Господня
Отче наш
Сущий на небесах
Да святится имя Твоё
Да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе
Хлеб наш насущный дай нам на сей день
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого
Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава во веки
Об авторе
Другие книги Эммета Фокса
Comments (1 comment)