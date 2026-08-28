Фокс - Нагорная проповедь

Книга Эммета Фокса представляет собой практическое метафизическое толкование Нагорной проповеди, прежде всего пятой–седьмой глав Евангелия от Матфея. Автор рассматривает слова Иисуса не как отвлечённую богословскую систему и не просто как нравственный кодекс, а как руководство к духовному преобразованию человека. Центральное место занимает убеждение, что внешняя жизнь связана с внутренним состоянием сознания, а изменение мышления, молитва, прощение и обращение к Богу способны преобразить самого человека и обстоятельства его жизни.

Фокс последовательно разбирает Заповеди блаженства, учение Христа о внутреннем исполнении закона, непротивлении злу, молитве, прощении, отношении к материальным благам, осуждению ближнего и духовному различению. Отдельную часть книги составляет подробное толкование Молитвы Господней, которую автор понимает как сжатое выражение всей «христианской метафизики». Книга принадлежит традиции американского движения «Новая мысль» и предлагает характерное для него прочтение христианства, соединяющее библейскую символику, мистицизм, учение о силе мысли и практику духовного самопреображения.

Фокс Эммет – Нагорная проповедь – Ключ к успеху в жизни и Молитва Господня. Толкование

Фокс Эммет. Нагорная проповедь: Ключ к успеху в жизни и Молитва Господня. Толкование. – 225 с.

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