Фостер Ричард – Прославлення дисципліни
Поверхневість — це прокляття нашого часу. Загальне бажання негайного задоволення — це проблема не матеріальна, а духовна. Найбільша потреба нашого часу — це не люди інтелігентні чи ж люди талановиті, але люди глибокі.
Внутрішня дисципліна* вимагає від нас життя на духовній глибині, не задовольняючись поверхневістю. Вона спонукує нас бути відповіддю на порожнечу світу: добре жити на глибині, щоб відчувати і розуміти дух людей.
Є неправильна думка, що духовна дисципліна існує тільки для деяких гігантів духу, що вона знаходиться поза нашим розумінням, або що вона призначається тільки для споглядальників, які присвятили увесь свій час молитві і розмірковуванню над духовними питаннями. Зовсім ні! Бог призначив дисципліну внутрішнього життя для звичайних людей, які повинні працювати, які мають дітей, миють посуд і доглядають сади. Говорячи загалом, внутрішню дисципліну найкраще практикувати саме серед наших повсякденних справ. Якщо вона призначена для зміни нашого життя, то вона і повинна виявлятися саме в наших стосунках з чоловіком чи дружиною, братами і сестрами, друзями і сусідами.
Точно так само не можна вважати дисципліну якоюсь тяжкою повинністю, призначеною позбутися сміху: навпаки, радість є ключем будь-якої дисципліни. Мета дисципліни — звільнити нас від задушливого рабства страху й егоїстичного розрахунку. Коли дух людини звільнений від усього, що його гнітить, це ніяк не можна назвати “зануд- ством” Навпаки, виникає бажання співати і радіти перед Господом.
У певному сенсі духовна дисципліна не тяжка*. Єдина вимога — це щоб душа жадала Бога: “як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже, душа моя!” (Пс. 42:2).
Тому особливо запрошуються початківці. Я сам — такий початківець, хоча протягом цілої низки років я на практиці виконував усе те, що пропонується у цій книзі. Як сказав Томас Мертон: “Ми не хочемо бути новачками, але нехай ми будемо переконані в тому факті, що все своє життя ми ніколи не будемо нічим іншим, як тільки новачками!”2
Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Шлях до духовного зростання
Б.в.д.- 242 с.
Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Зміст
Слово від видавця
Вияв вдячності
Передмова
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1. Дисципліна духовного життя — це шлях до звільнення
- Рабство звичкам
- Дисципліна внутрішнього життя відчиняє двері
- Шлях смерті: перетворення духовної дисципліни в закони
ЧАСТИНА І. ДИСЦИПЛІНА ВНУТРІШНЬОГО ЖИТТЯ
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2. Розмірковування (Медитація)
- Свідоцтво Біблії
- Слухати і слухатися
- Мета медитації
- Помилкові погляди, які можна зрозуміти
- Бажання чути живий голос Бога
- Освячення уяви
- Підготовка до медитації
- Форми медитації
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3. Дисципліна молитви
- Вчимося молитися
- Основи молитви
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4. Дисципліна посту
- Піст в Біблії
- Чи є піст заповіддю?
- Ціль посту
- Практичні поради
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5. Дисципліна вивчення
- Що таке “Вивчення”?
- Чотири кроки
- Вивчення книг
- Вивчення “безсловесних” книг
ЧАСТИНА II. ДИСЦИПЛІНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОВВДІНКИ
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6. Простота
- Біблія і простота
- Точка опору
- Зовнішнє вираження простоти
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7. Дисципліна самоти
- Самотність і мовчання
- Жертвоприношення невігласів
- Темна ніч душі
- Кроки в самотність
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8. Дисципліна покірності
- Свобода в покірності
- Камінь спотикання
- Революційна покірність
- Революційна покірність, як про це вчать Послання
- Межі покірності
- Вчинки покірності
- Останній звук
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9. Дисципліна служіння
- Самоправедне служіння проти правдивого служіння
- Служіння і покірність
- Так... але
- Служіння при ринковій економіці
ЧАСТИНА IIІ. ГРУПОВІ ДИСЦИПЛІНИ
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10. Дисципліна сповіді
- Влада прощати
- Щоденник сповіді
- Порада щодо сповіді
- Порада по прийманню сповіді
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11. Дисципліна богопоклоніння
- Об’єкт нашого поклоніння
- Першорядне місце богопоклоніння
- Підготовка до поклоніння
- Керівник богопоклоніння
- Шляхи входження в богопоклоніння
- Поступове входження в поклоніння Богові
- Результати богослужіння
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12. Дисципліна керівництва
- Деякі приклади
- Духовний керівник
- Межі групового керівництва
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13. Дисципліна прославлення
- Прославлення додає життю сили
- Шлях до радості
- Дух безтурботного прославлення
- Наші переваги від прославлення
- Практика прославлення
- Кінець
- Прославляючи “Прославлення дисципліни”
- Посилання на авторів
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