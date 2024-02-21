Фостер Ричард – Прославлення дисципліни

Поверхневість — це прокляття нашого часу. Загальне бажання негайного задоволення — це проблема не матеріальна, а духовна. Найбільша потреба нашого часу — це не люди інтелігентні чи ж люди талановиті, але люди глибокі.

Внутрішня дисципліна* вимагає від нас життя на духовній глибині, не задовольняючись поверхневістю. Вона спонукує нас бути відповіддю на порожнечу світу: добре жити на глибині, щоб відчувати і розуміти дух людей.

Є неправильна думка, що духовна дисципліна існує тільки для деяких гігантів духу, що вона знаходиться поза нашим розумінням, або що вона призначається тільки для споглядальників, які присвятили увесь свій час молитві і розмірковуванню над духовними питаннями. Зовсім ні! Бог призначив дисципліну внутрішнього життя для звичайних людей, які повинні працювати, які мають дітей, миють посуд і доглядають сади. Говорячи загалом, внутрішню дисципліну найкраще практикувати саме серед наших повсякденних справ. Якщо вона призначена для зміни нашого життя, то вона і повинна виявлятися саме в наших стосунках з чоловіком чи дружиною, братами і сестрами, друзями і сусідами.

Точно так само не можна вважати дисципліну якоюсь тяжкою повинністю, призначеною позбутися сміху: навпаки, радість є ключем будь-якої дисципліни. Мета дисципліни — звільнити нас від задушливого рабства страху й егоїстичного розрахунку. Коли дух людини звільнений від усього, що його гнітить, це ніяк не можна назвати “зануд- ством” Навпаки, виникає бажання співати і радіти перед Господом.

У певному сенсі духовна дисципліна не тяжка*. Єдина вимога — це щоб душа жадала Бога: “як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже, душа моя!” (Пс. 42:2).

Тому особливо запрошуються початківці. Я сам — такий початківець, хоча протягом цілої низки років я на практиці виконував усе те, що пропонується у цій книзі. Як сказав Томас Мертон: “Ми не хочемо бути новачками, але нехай ми будемо переконані в тому факті, що все своє життя ми ніколи не будемо нічим іншим, як тільки новачками!”2

Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Шлях до духовного зростання

Б.в.д.- 242 с.

Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Зміст

Слово від видавця

Вияв вдячності

Передмова

1. Дисципліна духовного життя — це шлях до звільнення Рабство звичкам Дисципліна внутрішнього життя відчиняє двері Шлях смерті: перетворення духовної дисципліни в закони



ЧАСТИНА І. ДИСЦИПЛІНА ВНУТРІШНЬОГО ЖИТТЯ

2. Розмірковування (Медитація) Свідоцтво Біблії Слухати і слухатися Мета медитації Помилкові погляди, які можна зрозуміти Бажання чути живий голос Бога Освячення уяви Підготовка до медитації Форми медитації

3. Дисципліна молитви Вчимося молитися Основи молитви

4. Дисципліна посту Піст в Біблії Чи є піст заповіддю? Ціль посту Практичні поради

5. Дисципліна вивчення Що таке “Вивчення”? Чотири кроки Вивчення книг Вивчення “безсловесних” книг



ЧАСТИНА II. ДИСЦИПЛІНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОВВДІНКИ

6. Простота Біблія і простота Точка опору Зовнішнє вираження простоти

7. Дисципліна самоти Самотність і мовчання Жертвоприношення невігласів Темна ніч душі Кроки в самотність

8. Дисципліна покірності Свобода в покірності Камінь спотикання Революційна покірність Революційна покірність, як про це вчать Послання Межі покірності Вчинки покірності Останній звук

9. Дисципліна служіння Самоправедне служіння проти правдивого служіння Служіння і покірність Так... але Служіння при ринковій економіці



ЧАСТИНА IIІ. ГРУПОВІ ДИСЦИПЛІНИ