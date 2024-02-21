Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фостер Ричард – Прославлення дисципліни

Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Шлях до духовного зростання
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Поверхневість — це прокляття нашого часу. Загальне бажання негайного задоволення — це проблема не матеріальна, а духовна. Найбільша потреба нашого часу — це не люди інтелігентні чи ж люди талановиті, але люди глибокі.
Внутрішня дисципліна* вимагає від нас життя на духовній глибині, не задовольняючись поверхневістю. Вона спонукує нас бути відповіддю на порожнечу світу: добре жити на глибині, щоб відчувати і розуміти дух людей.
Є неправильна думка, що духовна дисципліна існує тільки для деяких гігантів духу, що вона знаходиться поза нашим розумінням, або що вона призначається тільки для споглядальників, які присвятили увесь свій час молитві і розмірковуванню над духовними питаннями. Зовсім ні! Бог призначив дисципліну внутрішнього життя для звичайних людей, які повинні працювати, які мають дітей, миють посуд і доглядають сади. Говорячи загалом, внутрішню дисципліну найкраще практикувати саме серед наших повсякденних справ. Якщо вона призначена для зміни нашого життя, то вона і повинна виявлятися саме в наших стосунках з чоловіком чи дружиною, братами і сестрами, друзями і сусідами.
Точно так само не можна вважати дисципліну якоюсь тяжкою повинністю, призначеною позбутися сміху: навпаки, радість є ключем будь-якої дисципліни. Мета дисципліни — звільнити нас від задушливого рабства страху й егоїстичного розрахунку. Коли дух людини звільнений від усього, що його гнітить, це ніяк не можна назвати “зануд- ством” Навпаки, виникає бажання співати і радіти перед Господом.
У певному сенсі духовна дисципліна не тяжка*. Єдина вимога — це щоб душа жадала Бога: “як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже, душа моя!” (Пс. 42:2).
Тому особливо запрошуються початківці. Я сам — такий початківець, хоча протягом цілої низки років я на практиці виконував усе те, що пропонується у цій книзі. Як сказав Томас Мертон: “Ми не хочемо бути новачками, але нехай ми будемо переконані в тому факті, що все своє життя ми ніколи не будемо нічим іншим, як тільки новачками!”2

Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Шлях до духовного зростання

Б.в.д.- 242 с.

Ричард Фостер – Прославлення дисципліни – Зміст

Слово від видавця
Вияв вдячності
Передмова
  • 1. Дисципліна духовного життя — це шлях до звільнення
    • Рабство звичкам
    • Дисципліна внутрішнього життя відчиняє двері
    • Шлях смерті: перетворення духовної дисципліни в закони
ЧАСТИНА І. ДИСЦИПЛІНА ВНУТРІШНЬОГО ЖИТТЯ
  • 2. Розмірковування (Медитація)
    • Свідоцтво Біблії
    • Слухати і слухатися
    • Мета медитації
    • Помилкові погляди, які можна зрозуміти
    • Бажання чути живий голос Бога
    • Освячення уяви
    • Підготовка до медитації
    • Форми медитації
  • 3. Дисципліна молитви
    • Вчимося молитися
    • Основи молитви
  • 4. Дисципліна посту
    • Піст в Біблії
    • Чи є піст заповіддю?
    • Ціль посту
    • Практичні поради
  • 5. Дисципліна вивчення
    • Що таке “Вивчення”?
    • Чотири кроки
    • Вивчення книг
    • Вивчення “безсловесних” книг
ЧАСТИНА II. ДИСЦИПЛІНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОВВДІНКИ
  • 6. Простота
    • Біблія і простота
    • Точка опору
    • Зовнішнє вираження простоти
  • 7. Дисципліна самоти
    • Самотність і мовчання
    • Жертвоприношення невігласів
    • Темна ніч душі
    • Кроки в самотність
  • 8. Дисципліна покірності
    • Свобода в покірності
    • Камінь спотикання
    • Революційна покірність
    • Революційна покірність, як про це вчать Послання
    • Межі покірності
    • Вчинки покірності
    • Останній звук
  • 9. Дисципліна служіння
    • Самоправедне служіння проти правдивого служіння
    • Служіння і покірність
    • Так... але
    • Служіння при ринковій економіці
ЧАСТИНА IIІ. ГРУПОВІ ДИСЦИПЛІНИ
  • 10. Дисципліна сповіді
    • Влада прощати
    • Щоденник сповіді
    • Порада щодо сповіді
    • Порада по прийманню сповіді
  • 11. Дисципліна богопоклоніння
    • Об’єкт нашого поклоніння
    • Першорядне місце богопоклоніння
    • Підготовка до поклоніння
    • Керівник богопоклоніння
    • Шляхи входження в богопоклоніння
    • Поступове входження в поклоніння Богові
    • Результати богослужіння
  • 12. Дисципліна керівництва
    • Деякі приклади
    • Духовний керівник
    • Межі групового керівництва
  • 13. Дисципліна прославлення
    • Прославлення додає життю сили
    • Шлях до радості
    • Дух безтурботного прославлення
    • Наші переваги від прославлення
    • Практика прославлення
    • Кінець
    • Прославляючи “Прославлення дисципліни”
    • Посилання на авторів
Views 1 143
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 2 years ago
Дякую

Related Books

All Books