Александер - Селесник - Человек и его душа

Карл Юнг, выдающийся психолог и психиатр двадцатого века, заметил, что «наша психика лишь часть природы, и тайна ее безгранична..».

Однако человек в течение многих веков упорно пытается овладеть этой тайной, постичь природу своей души, найти возможности врачевания ее недугов. По сложному и извилистому пути таких исканий пытаются провести своих читателей авторы предлагаемой книги, которая представляет собой краткое научное и в то же время почти беллетристическое изложение истории психологии и психиатрии от их истоков до середины нашего столетия.

Франц Александер - Шелтон Селесник - Человек и его душа - познание и врачевание от древности и до наших дней

Пер. с англ. — М.: Прогресс — Культура; Издательство Агентства «Яхтсмен», 1995 г. - 608 с.

ISBN 5-86071-028-3

Франц Александер - Шелтон Селесник - Человек и его душа - познание и врачевание от древности и до наших дней - Содержание

Тайны психики и ее врачевания в зеркале истории

ЧАСТЬ I ВОЗРАСТ ПСИХИАТРИИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ПСИХИАТРИИ ТРИ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПСИХИАТРИИ

ЧАСТЬ II ОТ ДРЕВНОСТИ ЧЕРЕЗ ЭПОХИ И ВЕКА

Вклад древних

Классическая эра

Средневековый период

Возрождение

Эра разума и исследований

Век Просвещения

Романтический период

Новая эра

ЧАСТЬ III ВЕК ФРЕЙДА

Зигмунд Фрейд

Научная эволюция Фрейда

Вклад Фрейда в теорию общества и гуманитарные науки

Распространение теории и практики психоанализа

Пионеры психоанализа

Отступники

Вклад ученых, не принадлежащих к психоаналитической школе

ЧАСТЬ IV СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Органический подход

Развитие психологии

Социальная психиатрия

Культуралистская школа и неофрейдисты

Философские горизонты

Развитие детской психиатрии

Психосоматический подход в медицине

Перспективы

Приложение А Основатели Американской психиатрической ассоциации

Приложение Б Юнг и национал-социалисты

Приложение В Организация психоаналитической и психиатрической подготовки, практики и исследований

Примечания

Франц Александер - Шелтон Селесник - Человек и его душа - познание и врачевание от древности и до наших дней - Введение

Франц Александер — ученик Фрейда, всемирно известный ученый, писатель и педагог, создатель классических трудов по психоанализу и психиатрии, был президентом Американской академии психоанализа и Американского общества исследований психосоматической медицины. Его соавтор Шелтон Селесник — коллега и друг, профессор и видный член Американской ассоциации психиатров — завершил эту книгу уже после смерти Александера. Она увидела свет в 1968 г. и с тех пор выдержала множество изданий, пользуясь неизменной популярностью и у профессионалов, и у широкой читательской публики, что обусловлено ее не только специальным, медицинским, но и историко-культурным характером.

Сознательное и бессознательное, их взаимопроникновение и диссоциация в жизни человека и различных цивилизаций становятся предметом рассмотрения американских ученых. Они пытаются достичь синтеза психологии и психотерапии, социологии и истории, интегрируя их для создания объемной картины постепенного продвижения человечества к пониманию природы сознания, психики, их различных состояний, их роли в достижении обществом и индивидом цивилизованного уровня. В книге прослеживаются три фундаментальных направления в психиатрии, точнее — в подходе к сознанию, ментальности, психической стихии человека и общества: органическое, т.е. пытающееся объяснить их природу, и в частности здоровье и нездоровье, в физических терминах; психологическое, или анализирующее их изнутри с помощью специфического психического инструментария; магическое — полагающее возможным воздействовать на психическую сферу с помощью чудесных, т.е. выходящих за рамки природной причинности, средств. В сущности, мы становимся свидетелями интересного эксперимента, в котором культурная история человечества оказывается как бы пропущенной через «подпороговое» состояние психики, колеблющейся между здоровьем и нездоровьем.