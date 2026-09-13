Фретхайм - Исход

Книга Исход движется от рабства к поклонению, от порабощения Израиля фараоном к его единению с Яхве. В частности, книга движется от принудительного возведения построек для фараона к радостному и послушному приношению народа ради здания для поклонения Богу. Исход развивается от ситуации угнетения, в которой присутствие Бога едва ли отмечено в тексте, к наполнению Богом всего пространства по завершении скинии.

Между этими смысловыми вехами книги Исход лежит поразительное многообразие событий: от казней и морских валов до странствований по пустыне, от объятой огнем горы до золотого тельца. Природный мир вовлекается в происходящее ничуть не меньше, чем люди. Бог включается в события так, как это редко встречается в других книгах Ветхого Завета. Народ Израиля находится в средоточии всей этой деятельности, однако замыслы Бога охватывают все творение: «дабы возвещено было имя Мое по всей земле» (9:16).

Фретхайм Теренс Э. – Исход – Библейский комментарий для преподавания и проповеди

Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 405 с. — Серия «Толкование». Оригинальное издание: Terence E. Fretheim. Exodus: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. John Knox Press, 1991.

Фретхайм Теренс Э. – Исход – Содержание