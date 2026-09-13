Фретхайм - Исход
Книга Исход движется от рабства к поклонению, от порабощения Израиля фараоном к его единению с Яхве. В частности, книга движется от принудительного возведения построек для фараона к радостному и послушному приношению народа ради здания для поклонения Богу. Исход развивается от ситуации угнетения, в которой присутствие Бога едва ли отмечено в тексте, к наполнению Богом всего пространства по завершении скинии.
Между этими смысловыми вехами книги Исход лежит поразительное многообразие событий: от казней и морских валов до странствований по пустыне, от объятой огнем горы до золотого тельца. Природный мир вовлекается в происходящее ничуть не меньше, чем люди. Бог включается в события так, как это редко встречается в других книгах Ветхого Завета. Народ Израиля находится в средоточии всей этой деятельности, однако замыслы Бога охватывают все творение: «дабы возвещено было имя Мое по всей земле» (9:16).
Фретхайм Теренс Э. – Исход – Библейский комментарий для преподавания и проповеди
Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 405 с. — Серия «Толкование». Оригинальное издание: Terence E. Fretheim. Exodus: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. John Knox Press, 1991.
Фретхайм Теренс Э. – Исход – Содержание
Предисловие к серии
Предисловие
Введение
Исход как дохристианская и христианская книга
Исход и задачи критического анализа
История и вера в книге Исход
Книга Исход и задачи богословия
Ключевые богословские темы
Часть первая. Рост и порабощение в Египте. Исход 1–2
Земля наполнилась ими
Кому будет служить Израиль?
Дочери спасают сыновей
Дочери спасают Моисея
Моисей как олицетворение будущего
Когда умирают цари
Часть вторая. Моисей и Бог: призвание и диалог. Исход 3:1–7:7
Любопытство и призвание
Посылание Моисея
Что заключено в Имени?
Моисей и магия
Моисей и его уста
Бог ищет смерти Моисея
Возвращение к теме угнетения
Возобновление поручения
Подтверждение призвания
Повторное поручение идти к фараону и возражения Моисея
Родословие
Евангелие Исхода
Экскурс: Ожесточение сердца фараона
Часть третья. Казни. Исход 7:8–11:10
Общая перспектива
О поглощении жезлов и египтян
Чья кровь в воде?
И воссмердела земля
Из праха в прах
Земля разорена
Чей скот погибает?
Знамения смертности
Знамение с небес
Ввергнутые в Чермное море
Возвращение к первому дню творения
Конец близок
Часть четвертая. От Пасхи к хвале. Исход 12:1–15:21
Повествование и ритуал
Пасха в прошлом и настоящем
Трагическая ночь, радостный день
Свобода и вера
Тело и память
Промысл и планирование
Переход через море
Космическая победа
Часть пятая. Странствования по пустыне. Исход 15:22–18:27
Отрочество народа
Послушание и исцеление
Пища и вера
Об искушении Бога
Сила в воздетых руках
Вера и семья
Искупление и добрый порядок
Часть шестая. Закон и завет. Исход 19:1–24:18
Закон и повествование
На орлиных крыльях
Богоявление и закон
Десять заповедей
Книга Завета
Верность и поклонение
Бог в Книге Завета
Закон и обетование
Завет и призвание
Часть седьмая. Замысел о скинии. Исход 25:1–31:18
Вводные вопросы
Творение и скиния
Дальнейшие богословские размышления
Бог и скиния
Дополнительные соображения
Часть восьмая. Падение и восстановление Израиля. Исход 32:1–34:35
Золотой телец
Раскаяние Господа
Руководство Моисея
Простит ли Бог?
Как Бог будет присутствовать среди Израиля?
Лицом к лицу
Решение Бога обитать с Израилем
Бог явит благодать
Бог человеколюбивый и милосердный
Молитва о прощении
Новый завет
Слово и тело
Часть девятая. Бог наполняет скинию. Исход 35:1–40:38
Израиль в ожидании Пришествия
Скиния как Тело Божье
Библиография
Для дальнейшего изучения
Цитируемая литература
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