Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фретхайм - Исход

Фретхайм - Исход
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Толкование (4 books)

Книга Исход движется от рабства к поклонению, от порабощения Израиля фараоном к его единению с Яхве. В частности, книга движется от принудительного возведения построек для фараона к радостному и послушному приношению народа ради здания для поклонения Богу. Исход развивается от ситуации угнетения, в которой присутствие Бога едва ли отмечено в тексте, к наполнению Богом всего пространства по завершении скинии.

Между этими смысловыми вехами книги Исход лежит поразительное многообразие событий: от казней и морских валов до странствований по пустыне, от объятой огнем горы до золотого тельца. Природный мир вовлекается в происходящее ничуть не меньше, чем люди. Бог включается в события так, как это редко встречается в других книгах Ветхого Завета. Народ Израиля находится в средоточии всей этой деятельности, однако замыслы Бога охватывают все творение: «дабы возвещено было имя Мое по всей земле» (9:16).

Фретхайм Теренс Э. – Исход – Библейский комментарий для преподавания и проповеди

Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 405 с. — Серия «Толкование». Оригинальное издание: Terence E. Fretheim. Exodus: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. John Knox Press, 1991.

Фретхайм Теренс Э. – Исход – Содержание

  1. Предисловие к серии

  2. Предисловие

  3. Введение

    • Исход как дохристианская и христианская книга

    • Исход и задачи критического анализа

    • История и вера в книге Исход

    • Книга Исход и задачи богословия

    • Ключевые богословские темы

  4. Часть первая. Рост и порабощение в Египте. Исход 1–2

    • Земля наполнилась ими

    • Кому будет служить Израиль?

    • Дочери спасают сыновей

    • Дочери спасают Моисея

    • Моисей как олицетворение будущего

    • Когда умирают цари

  5. Часть вторая. Моисей и Бог: призвание и диалог. Исход 3:1–7:7

    • Любопытство и призвание

    • Посылание Моисея

    • Что заключено в Имени?

    • Моисей и магия

    • Моисей и его уста

    • Бог ищет смерти Моисея

    • Возвращение к теме угнетения

    • Возобновление поручения

    • Подтверждение призвания

    • Повторное поручение идти к фараону и возражения Моисея

    • Родословие

    • Евангелие Исхода

    • Экскурс: Ожесточение сердца фараона

  6. Часть третья. Казни. Исход 7:8–11:10

    • Общая перспектива

    • О поглощении жезлов и египтян

    • Чья кровь в воде?

    • И воссмердела земля

    • Из праха в прах

    • Земля разорена

    • Чей скот погибает?

    • Знамения смертности

    • Знамение с небес

    • Ввергнутые в Чермное море

    • Возвращение к первому дню творения

    • Конец близок

  7. Часть четвертая. От Пасхи к хвале. Исход 12:1–15:21

    • Повествование и ритуал

    • Пасха в прошлом и настоящем

    • Трагическая ночь, радостный день

    • Свобода и вера

    • Тело и память

    • Промысл и планирование

    • Переход через море

    • Космическая победа

  8. Часть пятая. Странствования по пустыне. Исход 15:22–18:27

    • Отрочество народа

    • Послушание и исцеление

    • Пища и вера

    • Об искушении Бога

    • Сила в воздетых руках

    • Вера и семья

    • Искупление и добрый порядок

  9. Часть шестая. Закон и завет. Исход 19:1–24:18

    • Закон и повествование

    • На орлиных крыльях

    • Богоявление и закон

    • Десять заповедей

    • Книга Завета

    • Верность и поклонение

    • Бог в Книге Завета

    • Закон и обетование

    • Завет и призвание

  10. Часть седьмая. Замысел о скинии. Исход 25:1–31:18

    • Вводные вопросы

    • Творение и скиния

    • Дальнейшие богословские размышления

    • Бог и скиния

    • Дополнительные соображения

  11. Часть восьмая. Падение и восстановление Израиля. Исход 32:1–34:35

    • Золотой телец

    • Раскаяние Господа

    • Руководство Моисея

    • Простит ли Бог?

    • Как Бог будет присутствовать среди Израиля?

    • Лицом к лицу

    • Решение Бога обитать с Израилем

    • Бог явит благодать

    • Бог человеколюбивый и милосердный

    • Молитва о прощении

    • Новый завет

    • Слово и тело

  12. Часть девятая. Бог наполняет скинию. Исход 35:1–40:38

    • Израиль в ожидании Пришествия

    • Скиния как Тело Божье

  13. Библиография

    • Для дальнейшего изучения

    • Цитируемая литература

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books