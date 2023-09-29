Галлель - три лика

ТГИЛИМ, псалмы выражают любовь, трепет, признательность, восхищение, благодарность Творцу миру, который дает нам жизнь и возможность духовно расти. Две буквы корня слова тгилим -гей, ламед -усиливаются повторением последней буквы в слове ГАЛЛЕЛЬ. Тгилим, можно сказать, находят высшее или самое прямое выражение в галлеле. Чтобы прославить Создателя и показать глубину великого творения Тгилим, а также потому что его полагается читать много раз в году, здесь избран Галлель.

Это слово значит «хвала», «восхваление», «славословие». А корень его - «сиять», «освещать». Слово Тила (Тей, ламед, гей), значит «ореол», «сияние», «нимб света». Он поднимается над человеком, прославляющим Всевышнего - Источник Света.