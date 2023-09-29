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Галлель - три лика

Галлель - три лика
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies
ТГИЛИМ, псалмы выражают любовь, трепет, признательность, восхищение, благодарность Творцу миру, который дает нам жизнь и возможность духовно расти. Две буквы корня слова тгилим -гей, ламед -усиливаются повторением последней буквы в слове ГАЛЛЕЛЬ. Тгилим, можно сказать, находят высшее или самое прямое выражение в галлеле. Чтобы прославить Создателя и показать глубину великого творения Тгилим, а также потому что его полагается читать много раз в году, здесь избран Галлель.
Это слово значит «хвала», «восхваление», «славословие». А корень его - «сиять», «освещать». Слово Тила (Тей, ламед, гей), значит «ореол», «сияние», «нимб света». Он поднимается над человеком, прославляющим Всевышнего - Источник Света.
В первый раз Тора говорит слово гила о Моше. Когда он сошел с горы Синай, возвращаясь со свидания с Творцом, лицо его, окруженное нимбом, так сияло, что люди не могли вынести света, и Моше пришлось, обращаясь к народу, закрывать лицо капюшоном, закутывать талитом.
Кстати, слово карнаим - «лучи» света имеет еще значение «рога», что послужило причиной неверного перевода и понимания христиан. Так Микеланджело изобразил Моше с рогами. И далее антисемиты изображали рогатых евреев, как исчадий зла - в то время как они несли народам свет Бога. Поэтому нам так важно узнать и понять истинный, а не непонятый и искаженный другими народами и культурами смысл, свет нашей традиции, что мы и делаем на примере Галлеля.
Много лет назад в России автору этих строк предложил изучать иврит по тегилим, псалмам с русским переводом, один русский христианин, женатый на крещеной еврейке. Совместить их изучение с изучением иврита было соблазнительно, но я почувствовал, что не следует этого делать. А что со мной могло стать, если бы я стал утолять жажду истинного и возвышенного из чуждых рук, об этом говорит множество евреев, которые пошли в разное время за огнями иных традиций, не зная истинного света и истинного знания Торы.

Галлель - три лика

С комментариями Ибн Яхья, р. Ш.Р. Гирша и других и пословным переводом
Составил и редактировал Гедалия Спинадель
Иерусалим, 2023 - 153 с.

Галлель - три лика - Содержание

Предисловие составителя
ГАЛЛЕЛЬ
ИБН ЯХЬЯ, Раби (дон) Йосеф бен Давид
Рав Шимшон бар Рафаэль Гирш
Сборный комментарий к Тгилим 113 и 136
Пословный перевод
Список книг издательства Ам А-Сефер 2023
Views 295
Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2023
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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