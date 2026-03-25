Гамільтон - Основа християнської віри

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Theology and Science, Science and Technology

Пастор Флойд Е. Гамільтон – Основа християнської віри – Новітній захист християнської релігії

Виправлене і розширене видання. - Переклав з англійської мови Леонід М. Коровник. – Канада – Україна: Видання Християнського Видавництва ’’Дорога Правди”, 1990. – 336 с.

Пастор Флойд Е. Гамільтон – Основа християнської віри - Зміст

Передмова

  • Людський резон (Людське доказове міркування)

  • Всесвіт

  • Чому ми маємо вірити в Бога?

  • Нинішній світ, його походження

  • Обгрунтування надприродности

  • Причина росту великих релігій світу

  • Причина раннього росту християнства

  • Найвидатніша книга світу

  • Єдність Біблії

  • Історична достовірність Біблії: Старий Заповіт

  • Історична достовірність Біблії: Новий Заповіт

  • Суспільність, справжність і вірогідність Біблії

  • Історична й літературна критика Старого Заповіту

  • Історична й літературна критика Нового Заповіту

  • Так звані розбіжності в Біблії

  • Доктринальні труднощі в Біблії

  • Воскресіння Ісуса Христа

  • Здійснення пророцтва

  • Аргумент із християнського досвіду

Примітки - Footnotes from every chapter in English

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
