Немецкое богословие Нового Времени - Герман Гартфельд

Данная книга представляет собой запись лекций, прочитанных мной в Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов в феврале 2004 г.

Когда директор магистерской программы семинарии А.В.Ширин пригласил меня читать лекции по современному богословию, я был определённо озадачен. Ведь современное богословие охватывает столь обширный материал, что за тридцать академических часов, которые отводятся на данный курс, его никак не охватить!

Как выбрать из многообразия теологических систем и взглядов то,что определяет лицо современного богословия? Поначалу я не хотел в своих лекциях представлять общеизвестных теологов.

Но,увы,как обойдёшь того же Рудольфа Бультмана, Карла Барта, Фридриха Шлейермахера или Альбрехта Ричля!



После некоторого размышления я рассудил так: за тридцать академических часов возможно затронуть только тридцать тем. И я решил за время чтения лекций в тридцать часов представить тридцать немецких теологов, игнорируя при этом, скажем, азиатских, британских, северо-американских, не говоря уже о таких знаменитых южно-американских представителей богословия освобождения, как Мирандо и Собрино.

Я привлёк к циклу лекций и самих студентов, которые должны были представить в аудитории тех богословов, которые их в большей степени интересуют. Скажу откровенно, студенты справились со своей задачей первоклассно. Некоторыми результатами их работы я пользуюсь и в данной публикации, чтобы восполнить тот материал, который я в своих лекциях не предусмотрел или сознательно упустил.

Герман Гартфельд

Герман Гартфельд - Немецкое богословие Нового времени

М: Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов, 2005. — 304 стр.

ISBN 5-902917-01-8

Герман Гартфельд - Немецкое богословие Нового времени

Глава 1. Вместо введения

Глава 2. Введение

Глава 3. Шлейермахер

Глава 4. Землер

Глава 5. Шубарт

Глава 6. Ритчль

Глава 7. Рёр

Глава 8. Бретшнайдер

Глава 9. Толук

Глава 10. Вильмар

Глава 11. Штраус

Глава 12. Лёе

Глава 13. Кэйлер

Глава 14. «Религиозно–историческая школа»

Глава 15. Трёльч

Глава 16. Куттер

Глава 17. Гарнак

Глава 18. Тиллих

Глава 19. Швейцер

Глава 20. Овербек

Глава 21. Барт

Глава 22. Бультманн

Глава 23. Теология смерти Бога

Глава 24. Фрей

Глава 25. Мольтман

Глава 26. Кеземанн

Глава 27. Панненберг

Глава 28. Кюнг

Глава 29. Феминистское богословие

Глава 30. Богословие освобождения

Глава 31. Холокост–богословие

Герман Гартфельд - Немецкое богословие Нового времени - Введение

Немецкие теологи очень сильно повлияли на современное богословие католического и англосаксонского мира. Ортодоксальная, фундаменталистская, либеральная, неолиберальная, неоортодоксальная, диалектическая, керигматическая, евангелическая, неоевангелическая, диспенсационалистская, позитивная, эсхатологическая, психоаналитическая теологии как и теологии освобождения и смерти Бога немыслимы вне контекста немецкого богословия. Трудно начать чтение лекций о современной европейской теологии без упоминания об «отце» либеральной богословии Фридрихе Шлейермахере.

Согласно Шлейемахеру, всем религиям свойственна одна фундаментальная черта — чувство восприятия, которое вложено в структуру или в устройство человеческой психики. Чувство восприятия религии ведёт к религиозному переживанию, которое необходимо пробудить из состояния «спячки», чтобы религиозное переживание стало религиозным перманентным опытом. Религиозное чувствование должно восприниматься как откровение Божье или же как Богодухновенность. Таким образом, человеку открывается вечный и бесконечный Бог. Бог всегда находится в состоянии активности, человек же всегда остаётся реципиентом. Однако, что открывается человеку с помощью религиозного переживания? Вселенная! «Созерцание вселенной». Интроспективное рассматривание вселенной является «отправным пунктом всех моих речей. Оно является всеобщей и высшей формулой религии».



Основанием для такого определения религии послужил романтизм, который зиждется на двух предпосылках. Первая предпосылка: всё, что есть, составляет одно целое, то есть вселенную. К ней принадлежит первичная, божественная и творческая причина, как и постоянно её обновляющая сила. Вторая предпосылка: человек внутренне в состоянии осознать, что является частицей или частью вселенной, и в силу этого понятия он может чувственно воспринимать свою принадлежность к вселенной и созерцать её.



В своем учении Шлейермахер решительно противоречит идеям Просвещения, которое постулировало, что только посредством разума возможно познавать истину о человеке, вселенной и Боге. По Шлейермахеру, разум каждого человека в состоянии приходить к собственному выводу, который может не согласовываться с мнением других людей.



Просвещение (Aufklarung) — это культурно–исторический термин, которым обозначается преимущественно рационалистское движение в западной Европе в XVIII веке. Исторические формы рационализма имеют свои корни в философии Демокрита и Эпикура; в эпоху Возрождения в работах Б. Телезио и Дж. Бруно. Просвещение времён XVI и XVII веков связано с английскими мыслителями Ф. Бэконом, Дж. Локком и Шефтсбери, во Франции — с Вольтером, Руссо и энциклопедистами. Меныпее влияние имело Просвещение в Германии; лишь один его представитель, Лессинг, оказался в центре общеевропейского направления передовой мысли этой эпохи. Основные общие черты Просвещения привели к скептицизму (Hume), к критике религии (Collins), к библейской критике, к материалистическому и атеистическому мировоззрению, мыслителями которого были К. Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри и Денис Дидро (1713–84).



Так называемое либеральное богословие Фридриха Шлейермахера было вскоре заменено модернистской или рационалистической теологией. В постмодернистскую эпоху рационализм не играет больше той роли, которую он имел раньше. В эпоху постмодернизма религиозное чувство стремится опять игнорировать разум. Важна не истина как таковая, но важен человек, который должен чувствовать себя любимым и принятым окружающим миром.