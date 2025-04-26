Гайбелс Біл - Бог якого Ви шукаєте
Ви чекаєте за міцними дубовими дверима, в той час як судовий службовець перевіряє, чи всі присутні. Кивнувши головою, службовець відчиняє двері, і Ви, зайшовши всередину, помічаєте безшумну нервову метушливість спостерігачів. Роззирнувшись, Ви бачите на обличчях інших присяжних прийняте рішення, і Вас цікавить, чи за вашим виразом обличчя проглядається така сама втома. Суддя чекає, поки Ви та решта присяжних займуть свої місця, а тоді звертається до старшини присяжних. «Ви прийняли рішення?» — запитує суддя. «Так, Ваша Честь», — відповідає старшина. Всі присутні зосереджено дивляться на Вас і колег. Помітним є відчуття страху і цікавости через те, що незабаром має трапитися. Кожен із Вас — загалом дванадцять — старанно обрали стратегію захисту та обвинувачення під керівництвом досвідченої суддівської колегії консультаційних фірм. Адвокати з'ясували, які слова можуть викликати певні емоції у кожного з присяжних, і вони використовують ці знання для найкращого захисту. Що стосується Вас особисто, то Ви та інші присяжні провели останні декілька днів, зважуючи свідчення, відповідаючи як на свої питання, так і на питання, поставлені вашими колегами, і зараз прийняли рішення, яке згодом оголосите у залі суду. Хоча більшість присяжних впевнені у прийнятому рішенні, Вас бентежить те, що не кожен є абсолютно впевненим у ньому. Але, пригадуючи останні інструкції судді, Ви розумієте, що не повинні відчувати таке. Навіть коли йдеться про питання життя чи смерти обвинувачуваного, немає жодного судді в країні, який би попросив присяжних про абсолютну впевненість. Ще наші прабатьки вирішили, що очікувати достатньо доказів від судді для переконання всіх присяжних є так само нерозумно, як і неможливо. У житті все відбувається по-іншому.
Гайбелс Біл - Бог, якого Ви шукаєте
Пер. з англ. Т. Романик. — Львів: Свічадо, 2012. — 232 с. — (Серія «Зростаючи у вірі»)
ISBN 978-966-395-588-9
Гайбелс Біл - Бог, якого Ви шукаєте - Зміст
Вступне слово. Існує Він чи ні?
- Розділ 1. Ви шукаєте Бога який усе знає?
- Розділ 2. Ви шукаєте Бога який завжди поруч у разі потреби?
- Розділ 3. Ви шукаєте Бога який керує?
- Розділ 4. Ви шукаєте Бога який може сміятися і плакати разом із Вами?
- Розділ 5. Ви шукаєте Бога який є сховищем?
- Розділ 6. Ви шукаєте Бога який є справедливим?
- Розділ 7. Ви шукаєте Бога який завжди є милосердним?
- Розділ 8. Ви шукаєте Бога який завжди відданий Вам?
- Розділ 9. Ви шукаєте Бога який завжди провадить Вас?
- Розділ 10. Ви шукаєте Бога який завжди дає?
- Розділ 11. Ви шукаєте Бога який завжди однаковий?
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