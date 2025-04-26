Ви чекаєте за міцними дубовими дверима, в той час як судовий службовець перевіряє, чи всі присутні. Кивнувши головою, службовець відчиняє двері, і Ви, зайшовши всередину, помічаєте безшумну нервову метушливість спостерігачів. Роззирнувшись, Ви бачите на обличчях інших присяжних прийняте рішення, і Вас цікавить, чи за вашим виразом обличчя проглядається така сама втома. Суддя чекає, поки Ви та решта присяжних займуть свої місця, а тоді звертається до старшини присяжних. «Ви прийняли рішення?» — запитує суддя. «Так, Ваша Честь», — відповідає старшина. Всі присутні зосереджено дивляться на Вас і колег. Помітним є відчуття страху і цікавости через те, що незабаром має трапитися. Кожен із Вас — загалом дванадцять — старанно обрали стратегію захисту та обвинувачення під керівництвом досвідченої суддівської колегії консультаційних фірм. Адвокати з'ясували, які слова можуть викликати певні емоції у кожного з присяжних, і вони використовують ці знання для найкращого захисту. Що стосується Вас особисто, то Ви та інші присяжні провели останні декілька днів, зважуючи свідчення, відповідаючи як на свої питання, так і на питання, поставлені вашими колегами, і зараз прийняли рішення, яке згодом оголосите у залі суду. Хоча більшість присяжних впевнені у прийнятому рішенні, Вас бентежить те, що не кожен є абсолютно впевненим у ньому. Але, пригадуючи останні інструкції судді, Ви розумієте, що не повинні відчувати таке. Навіть коли йдеться про питання життя чи смерти обвинувачуваного, немає жодного судді в країні, який би попросив присяжних про абсолютну впевненість. Ще наші прабатьки вирішили, що очікувати достатньо доказів від судді для переконання всіх присяжних є так само нерозумно, як і неможливо. У житті все відбувається по-іншому.

Гайбелс Біл - Бог, якого Ви шукаєте

Пер. з англ. Т. Романик. — Львів: Свічадо, 2012. — 232 с. — (Серія «Зростаючи у вірі»)

ISBN 978-966-395-588-9

Гайбелс Біл - Бог, якого Ви шукаєте - Зміст

Вступне слово. Існує Він чи ні?