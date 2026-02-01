Герцман - Деятели Византийской Церкви о музыке

Чтобы обратиться к тематике и проблемам содержания данного издания, необходимо вспомнить основные исторические события, происшедшие в Европе в период ΐν־־ν веков. Как известно, именно в эти времена из-за политических, исторических и прочих многочисленных мероприятий и инцидентов произошло падение знаменитой древней Римской империи. Ни для кого не является секретом, что на протяжении пяти столетий существования этого могучего государства им были завоеваны многие народы. Среди них оказались и древние эллины, которых, по мнению некоторых историков, завоеватели назвали «греками». Хотя, по мнению других историков, это более сложная проблема, требующая дальнейшего изучения.

Во всяком случае, сложившаяся в результате таких событий обстановка привела к тому, что большинство завоеванных римлянами народов постоянно стремились к освобождению и делали для этого все возможное. Впоследствии, когда сформировался комплекс неблагоприятных для римлян ситуаций, вплоть до возникновения эпидемии и радикального ослабления римских армий, многие из завоеванных народов стали реализовывать свое стремление освободиться от этих захватчиков, что и привело к финалу Римской империи.

Одним из результатов этого исторического события, как известно, стало возникновение не только Западной Римской империи, но и совершенно нового государства, краткий период называвшегося Восточной Римской империей. Однако затем оно получило новое наименование — Византия, от города Византия (Βυζάντιον), располагавшегося в месте соединения Мраморного моря, Босфора и Золотого Рога. Но чтобы не путать название этого государства с главным его городом, столица была названа Константинополем — в честь первого императора, Константина Великого.

Предисловие

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Введение в тему издания

Глава 1. Следуя заветам апостола Павла § 1. Начальная византийская история «псалмов» § 2. Переход «гимна» из язычества в христианство § 3. Ранневизантийские представления о «духовной песне»

Глава 2. Мученик Иустин Философ и священномученик Игнатий Богоносец

Глава 3. Евсевий Памфил и Варлаам Калабрийсий

Глава 4. Климент Александрийский

Глава 5. Святитель Василий Великий

Глава 6. Святитель Григорий Нисский

Глава 7. Преподобный Исидор Пелусиот

Глава 8. Сократ Схоластик

Глава 9. Святитель Иоанн Златоуст

Заключение без выводов

Библиография