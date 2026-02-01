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Герцман - Деятели Византийской Церкви о музыке

Герцман - Деятели Византийской Церкви о музыке
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Category ESXATOS BOOKS, History, Educational, Reference, Cultural Studies Art, Quadrivium
Чтобы обратиться к тематике и проблемам содержания данного издания, необходимо вспомнить основные исторические события, происшедшие в Европе в период ΐν־־ν веков. Как известно, именно в эти времена из-за политических, исторических и прочих многочисленных мероприятий и инцидентов произошло падение знаменитой древней Римской империи. Ни для кого не является секретом, что на протяжении пяти столетий существования этого могучего государства им были завоеваны многие народы. Среди них оказались и древние эллины, которых, по мнению некоторых историков, завоеватели назвали «греками». Хотя, по мнению других историков, это более сложная проблема, требующая дальнейшего изучения.
Во всяком случае, сложившаяся в результате таких событий обстановка привела к тому, что большинство завоеванных римлянами народов постоянно стремились к освобождению и делали для этого все возможное. Впоследствии, когда сформировался комплекс неблагоприятных для римлян ситуаций, вплоть до возникновения эпидемии и радикального ослабления римских армий, многие из завоеванных народов стали реализовывать свое стремление освободиться от этих захватчиков, что и привело к финалу Римской империи.
Одним из результатов этого исторического события, как известно, стало возникновение не только Западной Римской империи, но и совершенно нового государства, краткий период называвшегося Восточной Римской империей. Однако затем оно получило новое наименование — Византия, от города Византия (Βυζάντιον), располагавшегося в месте соединения Мраморного моря, Босфора и Золотого Рога. Но чтобы не путать название этого государства с главным его городом, столица была названа Константинополем — в честь первого императора, Константина Великого.
Предисловие
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Введение в тему издания
  • Глава 1. Следуя заветам апостола Павла
    • § 1. Начальная византийская история «псалмов»
    • § 2. Переход «гимна» из язычества в христианство
    • § 3. Ранневизантийские представления о «духовной песне»
  • Глава 2. Мученик Иустин Философ и священномученик Игнатий Богоносец
  • Глава 3. Евсевий Памфил и Варлаам Калабрийсий
  • Глава 4. Климент Александрийский
  • Глава 5. Святитель Василий Великий
  • Глава 6. Святитель Григорий Нисский
  • Глава 7. Преподобный Исидор Пелусиот
  • Глава 8. Сократ Схоластик
  • Глава 9. Святитель Иоанн Златоуст
Заключение без выводов
Библиография
Views 325
Rating 5.0 / 5
Added 01.02.2026
Author esxatos
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