Герцман - Деятели Византийской Церкви о музыке
Чтобы обратиться к тематике и проблемам содержания данного издания, необходимо вспомнить основные исторические события, происшедшие в Европе в период ΐν־־ν веков. Как известно, именно в эти времена из-за политических, исторических и прочих многочисленных мероприятий и инцидентов произошло падение знаменитой древней Римской империи. Ни для кого не является секретом, что на протяжении пяти столетий существования этого могучего государства им были завоеваны многие народы. Среди них оказались и древние эллины, которых, по мнению некоторых историков, завоеватели назвали «греками». Хотя, по мнению других историков, это более сложная проблема, требующая дальнейшего изучения.
Во всяком случае, сложившаяся в результате таких событий обстановка привела к тому, что большинство завоеванных римлянами народов постоянно стремились к освобождению и делали для этого все возможное. Впоследствии, когда сформировался комплекс неблагоприятных для римлян ситуаций, вплоть до возникновения эпидемии и радикального ослабления римских армий, многие из завоеванных народов стали реализовывать свое стремление освободиться от этих захватчиков, что и привело к финалу Римской империи.
Одним из результатов этого исторического события, как известно, стало возникновение не только Западной Римской империи, но и совершенно нового государства, краткий период называвшегося Восточной Римской империей. Однако затем оно получило новое наименование — Византия, от города Византия (Βυζάντιον), располагавшегося в месте соединения Мраморного моря, Босфора и Золотого Рога. Но чтобы не путать название этого государства с главным его городом, столица была названа Константинополем — в честь первого императора, Константина Великого.
Предисловие
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Введение в тему издания
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Глава 1. Следуя заветам апостола Павла
- § 1. Начальная византийская история «псалмов»
- § 2. Переход «гимна» из язычества в христианство
- § 3. Ранневизантийские представления о «духовной песне»
- Глава 2. Мученик Иустин Философ и священномученик Игнатий Богоносец
- Глава 3. Евсевий Памфил и Варлаам Калабрийсий
- Глава 4. Климент Александрийский
- Глава 5. Святитель Василий Великий
- Глава 6. Святитель Григорий Нисский
- Глава 7. Преподобный Исидор Пелусиот
- Глава 8. Сократ Схоластик
- Глава 9. Святитель Иоанн Златоуст
Заключение без выводов
Библиография
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