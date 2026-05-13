Дослідження психологічної травми мають дивну історію подібну до епізодичної амнезії. Періоди активних досліджень змінюються періодами забуття. Неодноразово в минулому столітті вчені розпочинали аналогічні дослідження, потім раптово їх припиняли, щоб набагато пізніше розпочати знову. Класичні праці п’ятдесятилітньої чи й столітньої давності часто перечитуються, як сучасні. Хоча тема травми насправді має багату традицію, її супроводжують періоди забуття та періоди відновлення.

Ця переривчаста амнезія не є результатом дії звичайної наукової моди, яка впливає на будь-які інтелектуальні дослідження. І не можна сказати, що це є наслідком втрати зацікавлення до теми психологічної травми. Скоріше, це питання настільки суперечливе тому, що періодично воно піддається анафемі. Вивчення психологічної травми постійно заводить нас у сферу немислимого і застрягає на фундаментальному питанні віри.

Досліджувати психологічну травму означає зустрітися лице в лице з такими суперечливими якостями людини, як уразливість перед навколишнім світом та потенціал зла в людській природі. Також це означає свідчити про жахливі події. Коли подія є стихійним лихом чи «діянням Бога», то очевидець легко співчуває жертві. Проте коли травматич­ні події є справою людських рук, їх свідок утягується в кон­флікт між жертвою та злочинцем. З погляду моралі в такому конфлікті годі залишатися нейтральним. Спостерігач зму­шений стати на чийсь бік.

Д-р Джудіт Герман - Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства - від знущань у сім’ї до політичного терору

переклад з англ. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак.

- Львів : Видавництво Старого Лева, 2024· — 424 с.

ISBN 978-617-178-2

Д-р Джудіт Герман - Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства - від знущань у сім’ї до політичного терору - Зміст

Подяки

Вступ

Частина І. Травматичні розлади

Розділ 1. Забута історія

Розділ 2. Жах

Розділ 3. Втрата зв’язку

Розділ 4. Неволя

Розділ 5. Насильство над дітьми

Розділ 6. Новий діагноз

Частина II. Стадії відновлення

Розділ 7. Стосунки, що зцілюють

Розділ 8. Безпека

Розділ 9. Пам’ять та оплакування

Розділ 10. Відновлення зв’язків

Розділ 11. Спільнотність

Післямова. Діалектика травми триває