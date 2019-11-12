В издательской жизни случаются события, о которых не знаешь – горевать или печалиться, смеяться или подавать в суд. К примеру взять, позавчера Юлиан Смирнов представил мне макет своей новой книжки (ее вы можете посмотреть в приложении).

«Германский Гермес» - издание, замышлявшееся нами до того, как Юлиан решился убивать меня молотком и прочими разными способами. Меня не убил, а книжку сделал. Более того, обманул верстальщика, так что тот сверстал ее в серии «Готика», и заплатил верстальщику, чтобы обман был полон. Теперь я нахожусь в некотором недоумении: как книга - это хорошая книга (как и ее предшественники в этой серии); как книга, присланная мне с пометой «теперь я хозяин издательства Квадривиум», - это не книга, а хамская выходка.





Т. Г. Сидаш Предоставляю читателю абсорбировать одно от другого, и раз уж такое случилось, читать это произведение – а оно никогда не будет нами издано в бумаге – в электронном виде. Более того, спешу заверить любого книгоиздателя, который покусится на издание книг в нашем дизайне, в неизбежности судебного иска с нашей стороны. Что же касается читателя – читайте на здоровье. К сожаленю, талантливые люди далеко не всегда люди нравственные. А с людьми безнравственными «Квадривиум» не работает. Так что для вас - самочинно сверстанная Юлианом Смирновым в дизайне издательского проекта «Квадривиум» новая книга переводов немецких либретто.Т. Г. Сидаш Источник

Германский Гермес

Музыкальные драмы немецких и австрийских композиторов

Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений

Санкт-Петербург: 2019. 320 с.

Электронное издание

Германский Гермес - Содержание

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ Здравствуй, Царица

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ Магнификат

ЛЕОПОЛЬД МОЦАРТ Воистину Ты — Богочеловек!

ЙОЗЕФ ГАЙДН Возвращение Товии

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ Музыка к пантомиме

РИХАРД ВАГНЕР Лойбальд От переводчика Примечания

АНТОН БРУКНЕР Вот великий священнослужитель

АЛЬБАН БЕРГ Пять песен на тексты Петера Альтенберга

ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ Демон

АРНОЛЬД ШЁНБЕРГ Лестница Иакова

ЭРНСТ КШЕНЕК Афина Паллада плачет

Германский Гермес - Рихард Вагнер - Лойбальд - От переводчика

Трагедия «Лойбальд» Рихарда Вагнера (1813–1883) — уникальное и неповторимое произведение, волею судеб оставшееся «за кулисами» его творчества. Эта трагедия в пяти действиях была написана в 1826–1828 годах, и в списке произведений Вагнера (WWV) это сочинение числится под номером один. Вагнер намеревался написать к своей юношеской трагедии музыку и превратить своё литературное произведение в музыкальную драму, но его замысел не осуществился. Со временем рукопись трагедии была утеряна, и Вагнер считал это сочинение утраченным. В 20 веке рукопись обнаружилась, и трагедия — спустя 160 лет после её написания — была опубликована. Ныне «Лойбальд» живёт своей собственной театральной жизнью, никак не связанной с жизнью музыкальных драм Вагнера. Трагедия «Лойбальд» образует целую главу в истории европейского романтизма, мимо которой любители театра и поэзии пройти не могут. Страшно подумать! Иоганн Вольфганг Гёте, Фридрих Ницше, Ференц Лист, Антон Брукнер, Хуго Вольф, Ханс Ротт, Ханс Пфицнер, Густав Малер, Рихард Штраус, Зигфрид Вагнер, Александр Николаевич Скрябин, Макс Регер, Александр Николаевич Серов, Макс фон Шиллингс, Вильгельм Фуртвенглер, Бруно Вальтер, Александр фон Цемлинский, Камиль Сен-Санс, Венсан д’Энди, Клод Дебюсси, Отторино Респиги, Артюр Онеггер, Герхарт Гауптман, Зигмунд фон Хаузеггер и Николай Семёнович Голованов не знали этого произведения Вагнера, а если некоторые из них и знали его, то лишь по названию!.. Ныне же сей диковинный Феникс Вагнеризма восстаёт из пепла забвения, настойчиво требуя к себе всестороннего и пристального внимания.

Готические ужасы, fatalitas, das Schicksal, атмосфера упадка, темы мести и власти судьбы, многослойное и разветвлённое действие, патетика, заставляющая вспомнить творчество Грильпарцера, Гёте периода «бури и натиска», Шиллера и Клейста, «шекспировская» завязка и бьющие через край эмоции — таковы грани воинственной «трагедии рока», в которой сумрачный германский гений предстаёт пред нами наследником Эсхила, Софокла, Еврипида и Шекспира. «Лойбальд» — точка отсчёта драм Рихарда Вагнера и его «проба пера». Эта трагедия в пяти действиях — самое настоящее закулисье его творчества, ибо она — то художественное полотно, на котором с лёгкостью угадываются прообразы будущих героев и героинь немецкого драматурга и композитора. Рыцарственный и обуреваемый неистовыми страстями Лойбальд — первый Сверхчеловек Вагнера, и в громадной галерее Сверхлюдей, выведенных Вагнером на сцену, Лойбальд — «первый по хронологии».

Лойбальд — самый настоящий предшественник и, если угодно, прародитель Ариндала («Феи») и Риенци («Риенци, последний трибун»), Летучего Голландца («Летучий голландец») и Тангейзера («Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге»), Лоэнгрина («Лоэнгрин») и Тристана («Тристан и Изольда»), Зигмунда и Зигфрида («Кольцо нибелунга»), Вальтера («Нюрнбергские мастера пения») и Парсифаля («Парсифаль»), но и не только: не будет преувеличением сказать, что он — прямой потомок Флорестана Бетховена («Фиделио»), Тенора его Девятой симфонии, Эгмонта Гёте, Фердинанда фон Вальтера Шиллера («Коварство и любовь») и дальний потомок Ромео, Гамлета и Тита Андроника Шекспира. Схожим образом и в Аделаиде, главной героине трагедии «Лойбальд», можно увидеть не только предшественницу и старшую сестру Ирены («Риенци, последний трибун»), Сенты («Летучий голландец»), Елизаветы («Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге»), Эльзы («Лоэнгрин»), Изольды («Тристан и Изольда»), Евы («Нюрнбергские мастера пения»), Зиглинды, Брюнхильды и Вальтрауты («Кольцо нибелунга») Вагнера, но и наследницу Корделии, Джульетты и Офелии Шекспира. В образе Родериха, отца Аделаиды, несомненно, угадывается прообраз одного из самых таинственных образов, вышедших из-под пера Вагнера, — образ верховного бога Вотана из трилогии с предвечерием «Кольцо нибелунга». Особняком в трагедии стоит образ лесного Отшельника, этого «юродивого», склонного к резонёрству и высокопарным религиозно-философским обобщениям; но, принимая за аксиому идею того, что первое из сохранившихся целиком сочинений Вагнера, «Лойбальд», является основой, фундаментом и отправной точкой его творчества, следует признать, что в его более поздних произведениях такого рода образность развития и продолжения не получила.