Гейнер Джонатан — Основи віри
Іти за Ісусом означає йти шляхом духовного зростання. Вибираючи цей шлях, ми починаємо процес перетворення нашого розуму і серця, щоб стати якомога більше схожими на Ісуса. Як і фізичне, духовне зростання теж починається з народження.
Ісус називає це «народженням згори» (Євангелія від Івана 3:7). Люди народжуються заново, коли вони повністю довіряють своє життя Ісусу Христу заради спасіння від гріха і смерті. Зростаючи фізично, людина повинна рости і духовно.
Послідовники Ісуса звертаються до Слова Божого, Біблії, щоб зростати у своїй вірі (Друге послання до Тимофія 3:16-17). Як ми використовуємо Слово Боже для нашого духовного зростання?
Уявіть, що у вас є лист від Творця всесвіту і всього, що ми бачимо, але ви ніколи його не читаєте. Звісно, це абсурд. Християни усвідомлюють цінність Біблії, тому регулярно вивчають її і застосовують на практиці, будучи слухняними Слову.
Гейнер, Джонатан — Основи віри
Кременчук: LATM та їх партнери; KontaktMission USA; Кременчуцька євангельська семінарія, 2023. — 64 с.
ISBN 978-1-952942-17-4
Гейнер, Джонатан - Основи віри - Зміст
- Передмова
- Символ віри
- 1. Слово Боже для нашого духовного зростання
- 2. Молитва в житті християнина
- 3. Хто такий Бог?
- 4. Три типи стосунків
- 5. Життя в церкві
- 6. Хрещення і причастя
- 7. Головне завдання всіх віруючих
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