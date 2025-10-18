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Гейнер Джонатан — Основи віри

Гейнер, Джонатан — Основи віри
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology

Іти за Ісусом означає йти шляхом духовного зростання. Вибираючи цей шлях, ми починаємо процес перетворення нашого розуму і серця, щоб стати якомога більше схожими на Ісуса. Як і фізичне, духовне зростання теж починається з народження.

Ісус називає це «народженням згори» (Євангелія від Івана 3:7). Люди народжуються заново, коли вони повністю довіряють своє життя Ісусу Христу заради спасіння від гріха і смерті. Зростаючи фізично, людина повинна рости і духовно.

Послідовники Ісуса звертаються до Слова Божого, Біблії, щоб зростати у своїй вірі (Друге послання до Тимофія 3:16-17). Як ми використовуємо Слово Боже для нашого духовного зростання?

Уявіть, що у вас є лист від Творця всесвіту і всього, що ми бачимо, але ви ніколи його не читаєте. Звісно, це абсурд. Християни усвідомлюють цінність Біблії, тому регулярно вивчають її і застосовують на практиці, будучи слухняними Слову.

Гейнер, Джонатан — Основи віри

Кременчук: LATM та їх партнери; KontaktMission USA; Кременчуцька євангельська семінарія, 2023. — 64 с.
ISBN 978-1-952942-17-4

Гейнер, Джонатан - Основи віри - Зміст

  • Передмова
  • Символ віри
  • 1. Слово Боже для нашого духовного зростання
  • 2. Молитва в житті християнина
  • 3. Хто такий Бог?
  • 4. Три типи стосунків
  • 5. Життя в церкві
  • 6. Хрещення і причастя
  • 7. Головне завдання всіх віруючих
Views 135
Rating 4.3 / 5
Added 18.10.2025
Author brat Vadim
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4.3/5 (2)

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