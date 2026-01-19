В кодексе Шульхан Арух, чьи постановления в большинстве случаев имеют силу закона, мы находим запрет обращаться с запросами к астрологам. Некоторые из авторитетов еврейского права (например, р. Соломон Лурия в комментарии к Рамбаму) полагают, что это запрещено непосредственно Торой среди других запретов обращаться к колдунам и гадателям. Другие же, например Рамбан, считают, что дело здесь не в запрете Торы, а в ее предписании: ”Прямым (совершенным) будь с Господом твоим Богом”. Этот стих понимается так: ”Делай то, что тебе предписано Богом, а там будь, что будет!”

Независимо от этого спора, р. Моше Исерлис постановил, что тот, кто услышал мнение компетентного астролога по интересующему вопросу, обязан принимать предсказание во внимание и не имеет права действовать вразрез с предсказанным, ибо Тора запрещает полагаться на чудеса.

Основная книга еврейской мистики 3oгap утверждает, что со времени дарования Торы у горы Синай на еврейский народ звезды больше не влияют, так как с этой поры он перешел под непосредственную власть Бога. С другой стороны, тот, кто не придерживается законов Торы строгим образом, остается под влиянием природных событий и явлений, в том числе и астрологических.

Рав Матитьягу Глазерсон - Астрология и Каббала

(Современная Каббала, 6)

Перевод Марка Меерова

Москва-Иерусалим, Ассоциация “Пинрей Тарбут”, Издательство “Гешарим”

1998 - 5758

224 с.

Рав Матитьягу Глазерсон - Астрология и Каббала - Содержание

Отношение иудаизма к астрологии

Нисан - Овен

Ияр - Телец

Сиван - Близнецы

Тамуз - Рак

Ав - Лев

Элул - Дева

Тишрей - Весы

Хешван - Скорпион

Кислее - Стрелец

Тевет - Козерог

Шват - Водолей

Адар - Рыбы

Об устройстве еврейского календаря