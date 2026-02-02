Гленн Деніз - Мудрість для шлюбу

Книга Деніз Гленн «Мудрість для шлюбу» — це практичний біблійний курс, спрямований на відновлення та зміцнення сімейних стосунків. Авторка пропонує не просто теоретичні міркування, а цілісну систему трансформації шлюбу, перевірену досвідом тисяч пар. Книга побудована як шеститижнева подорож, що допомагає перейти від стану постійних страждань і непорозумінь до гармонійного завітного союзу.

Цей посібник є інтерактивним інструментом: він містить щоденні уроки для самостійного опрацювання, QR-коди з доступом до навчальних відео від авторів та унікальні підказки для побачень, які допомагають парам знову відкрити радість спілкування. Особлива увага приділяється біблійному розумінню ролей чоловіка та дружини, жертовній любові та важливості інтимної близькості як священного зв'язку.

Видання ідеально підходить для малих груп, дошлюбного консультування або самостійного навчання. «Мудрість для шлюбу» дає подружжю конкретні «інструменти» для побудови міцної родини, здатної витримати будь-які життєві шторми, та закликає пари, що отримали зцілення, ставати підтримкою для інших.

Деніз Гленн — Мудрість для шлюбу

Луцьк: РТ «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 2024. — 256 с.

ISBN 978-617-503-307-4

Деніз Гленн — Мудрість для шлюбу - Зміст

Вступ та Контрольний список для швидкого старту.

Методичні вказівки: Як користуватися книгою та вести малу групу.

Урок 1: Стаємо одним цілим (Основи єдності).

Урок 2: Завітний шлюб (Глибина зобов'язань перед Богом).

Урок 3: Розуміння моєї ролі (Покликання чоловіка та дружини).

Урок 4: Жертовна любов (Мистецтво віддавати).

Урок 5: Зв’язок через близькість (Духовний та фізичний аспекти).

Урок 6: Заохочуйте та збудовуйте (Сила слів у сім'ї).