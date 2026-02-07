Книга Боба Ґоффа «Мрійте масштабно» — це не просто черговий посібник із саморозвитку, а щира та натхненна подорож до серця вашого справжнього «я». Автор, відомий своєю неперевершеною здатністю бачити дива у буденності, ставить читачеві просте, але фундаментальне запитання: чому одні люди проживають натхненне життя, а інші почуваються так, наче живуть лише наполовину? Порівнюючи свій досвід викладання для амбітних юристів та в’язнів колонії San Quentin, Ґофф розкриває парадокс: справжня свобода та масштабні мрії часто народжуються саме там, де є внутрішній злам.

Ця книжка допоможе вам розібратися у хаосі власних прагнень. Боб Ґофф пропонує чітку, але гнучку дорожню карту: від ідентифікації того, ким ви є насправді, до подолання страху невдач. Він вчить не просто складати плани, а шукати ту саму масштабну мету, про яку Ісус говорив своїм друзям — життя в повноті та радості. Автор закликає припинити порівнювати себе з іншими, позбутися зайвого «вантажу» та почати діяти, навіть якщо ваші очікування здаються комусь безглуздими.

Видання «Свічадо» наповнене практичними порадами, дотепними метафорами та глибокою вірою у можливості кожної людини. Боб Ґофф переконує: не важливо, де ви перебуваєте зараз — на вершині успіху чи у глибокій кризі — у вас є шанс «посадити свій літак» саме там, де на вас чекає Бог. Це книга для тих, хто втомився «ходити уві сні» і готовий нарешті відкрити очі на власну долю та втілити у життя найсміливіші мрії.

Боб Ґофф — Мрійте масштабно. Знати, чого хочемо, навіщо і як це втілити в життя

Львів : Свічадо, 2025. — 280 с.

ISBN 978-617-8600-08-2 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-62-4 (електронна версія)

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