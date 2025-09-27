Сенсацией конкурса американской киноакадемии 2020 года стал совершенно не типичный для Голливуда фильм «Земля кочевников» (Nomadland). Его создал удивительный дуэт талантов Фрэнсис Макдорманд (продюсер, исполнительница главной роли) и Хлои Чжао (сценарист, режиссер, монтажер).

Всю свою жизнь главная героиня фильма по имени Ферн провела в небольшом городке Эмпайр, штат Невада, который образовался и жил благодаря одному предприятию — заводу по производству гипсокартона. Завод был сердцем города. Практически все горожане либо работали на нем, либо были частью его инфраструктуры.

Основным сырьем завода был асбест, смертоносная пыль от которого методично отравляла легкие жителей города. Однако эмпайрцы любили свой город. Даже после смерти мужа Ферн не собиралась менять место жительства. Но впоследствии спрос на гипсокартон упал, и в 2011 году завод закрыли. А без завода и город перестал существовать. Жители вынуждены были покинуть родные, но никому уже не нужные дома. Те, кто отдал этому месту всю жизнь, остались ни с чем.

Распродав пожитки, Ферн на вырученные деньги покупает трейлер, дом на колесах, и отправляется кочевать по стране, встречая по дороге таких же бродяг, как и сама. Даже когда ей, казалось бы, улыбнулась судьба, и появилась возможность стать частью другой семьи — счастливой и успешной, она выбирает дорогу. Верность покойному мужу оказывается для нее важнее, чем уют под чужой крышей. Однако возвращаться ей тоже некуда. Быть кочевницей — ее судьба.

Фильм имеет посвящение: «Тем, кому пришлось уйти». Недаром он отзывается в сердцах кочевников нашего времени — переселенцев, беженцев, мигрантов. Не оставляет он равнодушными и тех, кто потерял своих близких. В фильме снималось всего несколько профессиональных актеров. Другие герои — реальные современные кочевники в привычной для них среде. Последний диалог картины озвучивает глубинный смысл наших скитаний: глубоко в душе все мы уверены, что снова встретим тех, кого потеряли.

Сергей Головін - Пастки для мандрівників

К.: Книгоноша, 2023. — 70 с.

ISBN 978-617-7930-25-8

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