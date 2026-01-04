Ґомес - 100 промінчиків світла – Притчі на щодень
Росаріо Ґомес – 100 промінчиків світла – Притчі на щодень
Пер. з ісп. Н. Стрілець. - Львів: Видавництво «Свічадо», 2015. – 192 с.
ISBN 978-966-395-843-9
Росаріо Ґомес – 100 промінчиків світла – Зміст
ПОДЯКА
СОБАЧА МУДРІСТЬ - МОЖЛИВО, ВІН ПРОСТО ХОТІВ ТЕБЕ ПІДБАДЬОРИТИ - ЗІРКА - КРІСЛО - ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ - КЛУБ «» - НАГРІВАЧ СИДІННЯ - ВАГА МОЛИТВИ - ПОСМІХНИСЯ - СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ - БАГАТСТВО - КОРОБКА, НАПОВНЕНА ПОЩЛУНКАМИ - ЗАВТРА МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО ЗО - СИН - ЦІННІСТЬ ДРУЗІВ - ВНУТРІШНЯ НАСТАНОВА - ЦЕ ВСЕ - ПРЕКРАСНА ІСТОРІЯ КОХАННЯ - МІСТ - ЦІНУВАТИ - ОСОБЛИВЕ ПОСЛАННЯ - ПОЛОВИНА ПОКРИВАЛА - ЯКЩО ВИПИВ - НЕ СІДАЙ ЗА КЕРМО - ТРІСНУТА ПОСУДИНА - СТОЛЯР - МАМА - НЕБЕСНИЙ ДІМ - ІНТЕРВ’Ю В БОГА - СЛОН - ГУСЕНИЧКА - ТРИ СИТА - РЕЧІ Є НЕ ТАКИМИ, ЯКИМИ ЗДАЮТЬСЯ - НЕБЕСНІ ДИВА - СПРАВЖНІ ПЕРЛИ - НАШІ СЛОВА МАЮТЬ СИЛУ - РАНОК - КЕРАМІЧНА ЧАШКА - БОЖА ВИШИВКА - ПРОМІНЧИКІВ СВІТЛА - ІНДИКИ НЕ ЛІТАЮТЬ - ТРОЯНДА І ЖАБ А - ДОСКОНАЛЕ СЕРЦЕ - СМИРЕННЯ - ТРИ БАЖАННЯ - ВЧАСНО - ПРОЩЕННЯ - ЛИСТ ДО БОГА - ВІДПОВЩЬ БОГА - МОРСЬКІ ЗІРКИ - ТИГРЯЧИЙ ВУС - ТОВАРИСТВО - ВОНИ НІКОЛИ НЕ ЛІТАТИМУТЬ САМІ - ПОРАДИ ДЛЯ КРАЩОГО ЖИТТЯ - РЕЧІ, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ У ВАЛІЗЦІ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ - ЗАПРОШЕННЯ - ТИ БУДЕШ ПЕРЕМОЖЦЕМ - ЛЮБИТИ - ЦЕ ВІДДАВАТИ ВСЕ - ОБІД ІЗ БОГОМ - ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ - ДОПОМОГА В ДОЩОВУ НІЧ - ТЕ, ЩО МИ ВІДДАЄМО, ПОВЕРТАЄТЬСЯ - ЗОВНІШНІСТЬ - ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ - Я НЕ ВМІЛА ВИХОВУВАТИ.. ПОКИ НЕ ЗУСТРІЛА ТЕБЕ - ЧИ ІСНУЄ БОГ? - ЩО ТАКЕ ЛЮБОВ? - ПИТАННЯ ВІРИ - ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - БЕЗУМОВНА ЛЮБОВ - ГВІЗДОК У ДВЕРЯХ - СЕКРЕТ ЩАСТЯ - ПРОБЛЕМИ СВІТУ - ДВЕРІ НЕБА - ЩАСТЯ - ЛЮБОВ І БОЖЕВІЛЛЯ - НАВЧАТИ ПРИКЛАДОМ - ЖИВИ СЬОГОДНІШНІМ ДНЕМ - АНГЕЛИ ДЕСЬ ПОРУЧ - СТАРІСТЬ ОБОВ’ЯЗКОВА, ЗРІЛІСТЬ - НА ВИБІР - МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ - КРАСА І ПОТВОРНІСТЬ - ПЕРЕШКОДИ НА НАШОМУ ШЛЯХУ - КАЛЕЙДОСКОП - ЯК ЗІМ’ЯТИЙ ПАПІР - БЛАГОСЛОВЕННЯ - ГРІЛКА - БАТЬКІВ УРОК - РОСАРІО ҐОМЕС - СВІТЛО ДЛЯ ШЛЯХУ - ДВА ПЕСИКИ - ДВІ НАСІНИНИ - РІШЕННЯ - ЛЮБИТИ ЖИТТЯ - ПОДАРУНКИ, ЯКИХ НАМ НЕ СЛІД ПРИЙМАТИ - ЧЕСНІСТЬ - СЬОГОДНІ ТИ, А ЗАВТРА Я - ДОСКОНАЛІСТЬ - У РОЗМАЇТТІ - ВІЙНА - СКАЗАТИ «ЛЮБЛЮ» - ЗУСТРІЧ ІЗ БОГОМ - МОРОЗИВО ДЛЯ ДУШІ - ВАЖКИЙ ХРЕСТ - ПРОЩАВАЙ, ДОРОГИЙ ТАТУСЮ - КОЛИ ПЛОДУ НЕ ВИСТАЧАЄ НА ВСІХ - СКАТЕРТИНА - ПРИТЧІ ОТЦІВ-ПУСТЕЛЬНИКІВ - СУЛТАНІВ СОН - ЛИСТ ВОЖДЯ СІАТЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВІ США - DESIDERATA (ПОБАЖАННЯ ЩАСТЯ)
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