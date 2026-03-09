Книга всесвітньо відомого євангеліста Біллі Ґрагама «Світ у вогні» (в оригіналі World Aflame) — це глибокий соціально-духовний аналіз кризи західної цивілізації, написаний у розпал холодного війни та культурних потрясень 1960-х років. Автор малює тривожну картину світу, що охоплений «пожежами» політичної нестабільності, морального релятивізму та духовного вакууму. Ґрагам стверджує, що сучасне людство нагадує пасажирів літака, що втратив керування: попри технологічний прогрес, ми втратили моральний орієнтир і стрімко наближаємося до катастрофи, причиною якої є не зовнішні вороги, а внутрішня зіпсованість людського серця.

У змістовній частині праці автор досліджує коріння світових проблем через призму біблійного вчення про гріх, суд та спасіння. Він детально розглядає ілюзії, якими намагається втішити себе сучасна людина: віру в нескінченний прогрес, гуманізм без Бога та політичні утопії. Ґрагам переконливо доводить, що жодна економічна реформа чи соціальна програма не здатна загасити «вогонь» тривоги та ворожнечі, доки не буде вирішено питання примирення людини з її Творцем. Центральним меседжем книги є заклик до радикального покаяння та віри в Ісуса Христа як єдину силу, здатну принести справжній мир і трансформацію як окремій особистості, так і суспільству в цілому.

Книга написана у характерному для автора пророчому, прямому та водночас сповненому любові стилі. Біллі Ґрагам майстерно поєднує аналіз поточних новин із вічними істинами Святого Письма, роблячи свої висновки актуальними для кожного покоління, що переживає часи нестабільності. «Світ у вогні» служить не лише суворим попередженням про наслідки відступництва від Бога, але й маяком надії, вказуючи на те, що навіть посеред глобальної пожежі Бог залишається суверенним і готовим прийняти кожного, хто звернеться до Нього. Це потужний маніфест віри, який закликає читача зробити вибір на користь вічних цінностей, доки ще є час.

Біллі Ґрагам – Світ у вогні

Пер. з англ. – Вінніпеґ – Торонто: Накладом Християнського Видавництва "Дорога Правди", 1974. – 238 с.

